مکان فیلمبرداری فصل دوم سریال The Last Of Us مشخص شد

فیلمبرداری فصل دوم سریال The Last Of Us همچنان در کانادا انجام خواهد شد؛ اما برخلاف فصل اول، دیگر استان آلبرتا میزبان دست‌اندرکاران این اثر نخواهد بود.

مکان فیلمبرداری فصل دوم سریال The Last Of Us (آخرین بازمانده از ما) شهر ونکوور در استان بریتیش کلمبیا اعلام شده است. این شهر یکی از مکان‌های محبوب تولید پروژه‌های سینمایی در میان استودیوهای مختلف است.

با توجه به این مسئله که فصل دوم این سریال اقتباسی از The Last Of Us: Part II (آخرین بازمانده از ما قسمت دوم) خواهد بود، این تغییر لوکیشن کاملاً قابل توجیه است؛ زیرا The Last Of Us Part II عموماً در محیط‌های سرد، بارانی و ابری شهر سیاتل جریان دارد که آب‌وهوای شهر ونکوور کاملاً با این فضا و اتمسفر همخوانی دارد.

فصل اول سریال The Last Of Us که اقتباسی از بازی تحسین‌شده‌ی استودیو ناتی داگ به همین نام است؛ روایتگر داستان یک قاچاقچی به نام جوئل با بازی پدرو پاسکال است که وظیفه دارد تا در یک دنیای آخرالزمانی و در شرایطی که پاندمی ناشی از یک عفونت قارچی بشریت را به مرز انقراض رسانده است، از یک دختر به نام الی که در برابر عفونت ناشی از قارچ مذکور مقاومت دارد را در سفری در سرتاسر کشور آمریکا، و در تلاش برای یافتن موسسه‌ای برای تولید واکسن محافظت کند.

الی شاید تنها کلید نجات بشریت برای تولید واکسنی برای رهایی از شر این پاندمی منحوس باشد. الی و جوئل در طی این سفر پرچالش و خطرناک متوجه می‌شوند که بیش از چیزی که گمان می‌کرده‌اند به یکدیگر برای عبور از موانع و خطرهای این مسیر نیاز دارند و در طول زمان پیوند عاطفی عمیقی بین آن‌ها برقرار می‌شود.

فصل اول سریال The Last Of Us که توسط خالق این سری، یعنی نیل دراکمن به همراه کریگ مازن خلق شد؛ توانست تحسین منتقدان و مخاطبان را به دلیل وفاداری به اثر اصلی، هنرنمایی ستارگان سریال به خصوص پاسکال و رمزی، کارگردانی، فیلمنامه و موسیقی بسیار جذاب بدست آورد و تبدیل به بهترین اقتباس سینمایی تاریخ از یک بازی ویدیویی شود.

فصل دوم سریال The Last Of Us در سال ۲۰۲۵ منتشر خواهد شد.

منبع: psu