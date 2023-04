همه چیز درباره ژانر وحشت لاوکرفتی و بهترین آثار آن

ژانر وحشت لاوکرفتی یا کیهانی یکی از زیرژانرهای علمی تخیلی به شمار می‌رود و شامل آثار بسیار جذاب و تماشایی است.

بسیاری از مردم در درک کامل معنای وحشت لاوکرفتی (Lovecraftian Horror) مشکل دارند و همچنین ارتباط آن با سایر اصطلاحات رایج و مربوط به آن همچون کیهان، عجیب جدید و الدریچ را متوجه نمی‌شوند.

اگر شما هم از این دسته افراد هستید، در ادامه همراه با ما باشید تا با این زیرژانر آشنا شوید. «وحشت لاوکرفتی» به سادگی به هر اثری گفته می‌شود که از آثار نویسنده اچ پی لاوکرفت الهام گرفته باشد و باید گفت که آثار بسیار زیادی در این دسته جای می‌‎گیرند.

آثار اچ پی لاوکرفت در درجه اول پیرامون ناشناخته بودن جهان هستی قرار دارند. به عنوان انسان هر آنچه انجام می‌دهیم و فکر می‌کنیم که می‌فهمیم، در مقایسه با غیر قابل درک بودن وجود ما در فضایی که نمی‌توانیم درک کاملی از آن داشته باشیم، بی‌اهمیت است.

ما می‌توانیم در این زمینه تلاش کنیم اما هرگز آن طور که باید آن را به شکلی عمیق متوجه نخواهیم شد. آثار لاوکرفت نه تنها با ترس از دانش دست‌نیافتنی بازی می‌کند بلکه به این موضوع اشاره دارد که آیا دست یافتن به این دانش واقعا ارزشش را دارد. به عبارت دیگر، ما به عنوان انسان، در کیهان بی‌اهمیت هستیم.

وحشت لاوکرفتی به چه معنا است؟

فیلم و سریال ، مقالات سینما

The Color Out of Space, وحشت کیهانی, وحشت لاوکرفتی

منبع متن: gamefa

سامانه ارسال پیامک متنی و پیام صوتی تبلیغاتی و انبوه پیام‌رسان:

برخی از امکانات سامانه اس ام اس پیام رسان:

- بدون هزينه اوليه؛ تنها هزينه پيامک ها را پرداخت می نمائيد!

- برگشت اعتبار پيامک های ارسال نشده

- اختصاص شماره رايگان جهت ارسال

- دريافت رايگان پيامک

- ارسال بر اساس پيش شماره تلفن همراه و کد پستی، سن و جنسيت، استان، شهر و منطقه و دکل مخابراتی و ...

- نظر سنجی پيامکی، مسابقات پيامکی، خدمات برنامه نويسان، ارسال دوره ايی و ده ها امکانات رايگان ديگر

- پشتیبانی 24 ساعته

به همراه امکان ويژه ارسال پيام صوتی به تمامی شماره های همراه و ثابت سراسر کشور