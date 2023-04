اکشن فیگور انیمیشن Spider-Man: Across the Spider-Verse خاستگاه مرد عنکبوتی ۲۰۹۹ را آشکار کرد

به تازگی تصاویری از اکشن فیگور انیمیشن Spider-Man: Across the Spider-Verse منتشر شده که خاستگاه شخصیت مرد عنکبوتی ۲۰۹۹ را آشکار کرده است. انیمیشن مرد عنکبوتی: درون دنیای عنکبوتی (Spider-Man: Across the Spider-Verse) دنباله‌ای برای فیلم اصلی آن به شمار می‌رود که قرار است در تابستان سال جاری میلادی روی پرده سینماها اکران شود. به […]

به تازگی تصاویری از اکشن فیگور انیمیشن Spider-Man: Across the Spider-Verse منتشر شده که خاستگاه شخصیت مرد عنکبوتی ۲۰۹۹ را آشکار کرده است. انیمیشن مرد عنکبوتی: درون دنیای عنکبوتی (Spider-Man: Across the Spider-Verse) دنباله‌ای برای فیلم اصلی آن به شمار می‌رود که قرار است در تابستان سال جاری میلادی روی پرده سینماها اکران شود. به تازگی تصاویری از اکشن فیگورهایی از انیمیشن «مرد عنکبوتی: درون دنیای عنکبوتی» منتشر شده که در آن‌ها، شخصیت مرد عنکبوتی ۲۰۹۹ دیده می‌شود. این تصاویر خاستگاه این شخصیت با صداپیشگی اسکار آیزاک را نیز آشکار می‌کنند. در ادامه می‌توانید این تصاویر تازه منتشر شده را مشاهده کنید. خط تولید این اکشن فیگورها مدتی پیش به صورت رسمی اعلام شده بود و حالا تصاویری از اکشن فیگور مرد عنکبوتی ۲۰۹۹ منتشر شده که در آن‌ها اطلاعات بیشتری درباره پس‌زمینه شخصیت میگل اوهارا ملقب به مرد عنکبوتی ۲۰۹۹ ارائه می‌شود. بر طبق اطلاعات مندرج در این اکشن فیگور، میگل اوهارا قصد داشته تا ابرقهرمانی جدیدی را خلق کند اما به طور تصادفی خودش را به بهترین مرد عنکبوتی در مولتی‌ورس تبدیل می‌کند. در حال حاضر مشخص نیست که این موضوع در انیمیشن نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت یا خیر. انیمیشن «مرد عنکبوتی: درون دنیای عنکبوتی» به کارگردانی واکیم دوس سانتوس، کمپ پاورز و جاستین کی تامپسون است و از جمله صداپیشه‌های حاضر در آن نیز می‌توان به شمیک مور، هیلی استاینفلد، جیک جانسون، ایسا رای، جیسون شوارتزمن و تعداد زیاد دیگری اشاره کرد. انیمیشن «مرد عنکبوتی: درون دنیای عنکبوتی» قرار است در تاریخ ۲ ژوئن ۲۰۲۳ میلادی (جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲) روی پرده سینماها اکران شود. منبع: comingsoon

