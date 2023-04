با توجه به بخش لیست بازی‌هایی که در ماه آوریل از سرویس گیم پس حذف می‌شوند، به نظر می‌رسد نام Quantum Break در این فهرست نیز دیده می‌شود.

بازی‌های مختلف همواره در حال ورود و خروج از سرویس‌های اشتراکی مانند پلی استیشن پلاس (PS Plus) یا ایکس باکس گیم پس (Xbox Game Pass) هستند. با توجه به اینکه بسیاری از بازی‌ها در حال ورود به سرویس‌های مذکور هستند، مشخصاً برخی از آن‌ها نیز از این سرویس‌ها خارج می‌شوند. حال اخیراً مشخص شده است که عنوان اکشن علمی تخیلی Quantum Break، ساخته‌ی استودیوی رمدی (Remedy)، در این ماه از سرویس گیم پس حذف خواهد شد.

طبق گزارش TrueAchievements، بازی Quantum Break در ماه آوریل از سرویس گیم پس خارج می‌شود. با توجه به اینکه اثر مذکور یک بازی انحصاری ایکس باکس محسوب می‌شود، خارج شدن آن از این سرویس اشتراکی عجیب به نظر می‌رسد. این بازی در سال ۲۰۱۶ برای کنسول ایکس باکس وان و پلتفرم PC منتشر گردید.

اخیراً نیز بازی We Happy Few، ساخته‌ی استودیوی Compulsion Games، از گیم پس خارج شد و موجب سردرگمی بسیاری از مشترکان گردید. با وجود اینکه استودیوی مذکور در حال حاضر یک استودیوی فرست پارتی برای ایکس باکس به شمار می‌رود، اما We Happy Few در زمان عرضه توسط شرکت گیرباکس (Gearbox) منتشر شد. این موضوع نشان می‌دهد ایکس باکس ممکن است دوباره در مورد این عنوان مذاکره نکرده باشد یا شاید گیرباکس تصمیم گرفته باشد که دیگر این بازی در سرویس مذکور نباشد.

با این حال، ظاهراً Quantum Break نباید با این نوع چالش روبه‌رو شود. ایکس باکس علاوه بر اینکه ناشر این بازی است، مالکیت این آی‌پی را در دست دارد. البته این احتمال وجود دارد که ایکس باکس با رمدی برای مالکیت آی‌پی مذکور در پشت درهای بسته معامله کرده باشد. خارج شدن این بازی از سرویس گیم پس خبر عجیبی است و احتمال دارد به یک نقص در سیستم ربط داشته باشد؛ اما در حال حاضر چنین موضوعی بسیار بعید به نظر می‌رسد.

نظر شما در این خصوص چیست؟