در قسمت سوم صندلی داغ گیمفا، به سراغ یکی دیگر از اعضای تحریریه رفتیم تا با هم بیشتر آشنا شویم. همراه گیمفا باشید.

سری مقالات «دلنوشته‌های یک گیمر خسته» از آن آیتم‌هایی سایت هستند که به شخصه خیلی از خواندنشان لذت می‌برم و از آن بخش‌های محبوب سایت گیمفا به شمار می‌روند. مهمان امروز صندلی داغ گیمفا از قضا، نویسنده این بخش و از طرفی سرپرست تحریریه‌ی سایت است! درست حدس زدید، امروز قرار است تا گفت‌وگوی ویژه‌ای با مصطفی زاهدی داشته باشیم.

سلام آقا مصطفی. حالتون چطوره؟ به سومین قسمت از صندلی‌ داغ ویژه‌ گیمفا خوش اومدی؛ همونطور که میدونی، توی این آیتم، قراره با اعضای تحریریه بیشتر آشنا بشیم. برای شروع، چطوره که به کاربرا سلامی عرض کنی و یه معرفی از خودت داشته باشی؟

خیلی هم عالی! بریم سراغ سوالی که از همه می‌پرسم؛ مدرسه چطور بود، از درس خوندن لذت می‌بردید؟

باور کنید اکثرا همین‌طوری دوران مدرسه رو گذرونده بودیم، ولی جدی جدی کتابا رو گم کرده بودین D:؟! بگذریم، اولین بار، چی‌ شد که به بازی‌های ویدیویی علاقه‌مند شدی؟

درسته، خیلی‌ها اون دوران با کنسول شگفت‌انگیز پلی‌استیشن ۱ به بازی‌های ویدیویی رو آوردن. الان چی؟ روزانه چند ساعت از وقتت رو پای بازی‌کردن صرف میکنی و در اوقات فراغتت، جز بازی به چه کار‌هایی مشغول هستی؟

بالاخره کار هم بخشی از زندگی‌ هست و حتی ما هم نمی‌تونیم تمام روز رو به بازی‌کردن اختصاص بدیم. بهترین نقد و یا مقاله‌ای که تا امروز نوشتی و خیلی دوستش داشتی چی بوده؟ دوست داری راجع بهش کمی صحبت کنی؟

اتفاقا چندوقت پیش بود که برای انجام یک تحقیق جهت کارم، به مقاله‌ی طراحی مرحله‌ای که نوشته بودی سر زدم و پیشنهاد می‌کنم که اگر کاربرا هم علاقه‌مند به بازی‌سازی هستن، نگاهی به این مقاله بندازن. برای مخاطبایی که دوست دارن وارد دنیای نقد و بررسی و یا خبرنگاری ویدیوگیم بشن، چه پیشنهادی داری؟ این کار رو توصیه میکنی؟

جمله‌ی درستیه! البته توجه داشته باشید که تقلید لزوما به معنی کپی پیست نیست و بیشتر بحث الگوبرداری از سبک‌های نوشتاری مطرحه. می‌دونم که ژانر‌های مختلفی رو بازی کردی، از کدوم سبک بیشتر لذت می‌بری؟ همچنین پنج تا از بهترین بازیای زندگیت رو بخوای نام ببری چه بازیایی هستن؟

سبک‌های نقش‌آفرینی تقریبا هر نوعش، هاردکور، تعاملی، ادونچر و Survial Horror در مورد ۵ بازی برتر خیلی سخته ولی سعی می‌کنم به شکل درست جواب بدم. اول سری Dishonored، که واقعا فوق‌العاده است و افسوس که تجاری‌سازی خوبی انجام نشد براش. فرنچایز مورد علاقم با اختلاف زیاد Resident Evil. در وهله‌ی بعدی، سری Nioh رو هم فوق‌العاده دوست دارم. بخوام لیست وار بگم، اینجوری میشه: It Takes Two, Red Dead Redemption 2, The Last of Us Part 2, Mafia: defentive Edition, Horizon forbidden west, Bloodborne, Witcher 3, Skyrim و Nioh و Resident Evil 2.