تلاش ناتی داگ برای رفع مشکلات The Last of Us Part 1 روی PC ادامه دارد

ناتی داگ اعلام کرد با همکاری استودیوی آیرون گلکسی، تلاش‌ها برای پیدا کردن مشکلات نسخه رایانه‌های شخصی The Last of Us Part 1 و رفع آن‌ها را ادامه خواهد داد.

شرکت سونی و استودیوی ناتی داگ در نظر داشتند اولین ورود سری The Last of Us روی پلتفرم رایانه‌های شخصی را با عرضه بازی The Last of Us Part 1 جشن بگیرند اما به نظر می‌رسد مشکلات فنی و باگ‌های متعدد این عنوان نتیجه‌ی دیگری را رقم زده باشد. در واقع پورت The Last of Us Part 1 روی رایانه‌های شخصی شامل مشکلاتی فلج‌کننده می‌شود که بسیاری از آن‌ها امکان پیشروی در بازی را مختل می‌کنند. گستره‌ کاستی‌های این پورت به قدری زیاد است که امتیاز متاکریتیک ۵۶ از ۱۰۰ را به ثبت رسانده که کمترین امتیاز متا در تاریخ بازی‌های ناتی داگ به شمار می‌آید.

در همین راستا شرکت ناتی داگ اخیرا در توییتر بار دیگر به تایید وجود این مشکلات پرداخت و متعهد شد که به عرضه به‌روزرسانی‌ها برای بهبود کیفیت فنی بازی ادامه دهد تا آن را به سطح کیفی مورد انتظار خود برساند. این توسعه‌دهنده در توییتر خاطرنشان کرد:

ما می‌دانیم که برخی از شما، کیفیتی که از ناتی داگ انتظار داشتید را تجربه نکرده‌اید. تیم ما سخت کار می‌کند تا مشکلاتی را که در حال حاضر مانع از تجربه باکیفیت The Last of Us Part 1 شده‌اند را رفع کند تا مطمئن شویم این عنوان با سطح کیفی موردانتظار ما و شایسته‌ی شما در دسترس قرار گیرد.

ناتی داگ در روز سه‌شنبه یک به‌روزرسانی Hotfix جدید برای نسخه‌ی رایانه‌های شخصی The Last of Us Part 1 ارائه خواهد کرد که مشکلاتی مانند لرزش در حرکت دوربین کنترل‌شده توسط ماوس، برخی از کرش‌ها و موارد دیگر را اصلاح می‌کند. همچنین این شرکت در برنامه دارد یک به‌روزرسانی بزرگتر با اصلاحات بیشتر را در اواخر این هفته در دسترس بازیکنان قرار دهد.

ناتی داگ در این باره گفت:

تیم ما و همکاران اختصاصی ما در استودیوی آیرون گلکسی (Iron Galaxy) به بررسی و رسیدگی به مسائل کشف شده که مانع ارائه تجربه عالی و مورد انتظار از بازی The Last of Us Part 1 شده‌اند، ادامه خواهند داد.

بازی The Last of Us Part 1 هم‌اکنون روی پلتفرم رایانه‌های شخصی و کنسول پلی استیشن ۵ در دسترس قرار دارد.