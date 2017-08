به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Dualshockers، "دنیل لیچت" (Daniel Licht) آهنگساز و موزیسین حرفه‌ای که در دهه‌های اخیر در مدیوم‌های مختلفی هنری (سینما، تلوزیون، گیم و ...) فعالیت داشت، متاسفانه در طی این هفته بر اثر بیماری سرطان در سن 60 سالگی دار فانی را وداع گفت.

"لیچت" در صنعت گیم بیشتر بخاطر آهنگسازی سری Dishonored و چندین نسخه از Silent Hill (نسخه‌های Downpour و Book of Memories) شناخته شده است. جدای از فعالیت "لیچت" در صنعت گیم در سال‌های اخیر، وی به خاطر آهنگسازی سریال شبکه Showtime یعنی Dexter نیز مشهور است. او ملودی اصلی و موسیقی متن هر 8 فصل این سریال را آهنگسازی کرده است. تا قبل از سریال Dexter، "لیچت" به صورت گسترده روی آهنگسازی فیلم‌های ترسناک کار می‌کرد که در این مورد می‌توان آهنگسازی فیلم‌های Children of the Corn و سری Amityville را مثال زد.

روحش شاد و یادش گرامی.

