Making Your Mark ۱۰ کوئست غیر-داستانی را تکمیل کنید

Rising Star ۲۰ کوئست غیر-داستانی را تکمیل کنید

LA Influential ۴۰ کوئست غیر-داستانی را تکمیل کنید

Ooh, Shiny! اولین سلاح افسانه‌ای خود را پیدا کنید

Zombologist در زامپدیا (Zompedia) انواع زامبی‌های موجود در بازی را آنلاک کنید

On Safari اولین سطح از چالش زامبی را تکمیل کنید

Variety is the Spice of Death اولین سطح از چالش تمامی سلاح‌ها را تکمیل کنید

Zombicidal Maniac اولین سطح از تمام چالش‌های مبارزاتی را تکمیل کنید

Survival Skills اولین سطح از تمام چالش‌های بقاء را تکمیل کنید

Smorgasbord اولین سطح از تمام چالش‌های اکتشافاتی را تکمیل کنید

Sharpest Tool in the Box ۵ کوئست Lost & Found که مربوط به سلاح است را تکمیل کنید

Sole Survivor تمام کوئست‌های شخص گم شدۀ Lost & Found را تکمیل کنید

Jumbo Keyring ۱۰ لاک‌باکس را باز کنید

Bookworm ۲۰ دفترچۀ خاطرات پیدا کنید

Stacking the Deck ۳۰ کارت مهارت را به دست بیاورید

Max Headroom به سطح ۳۰ برسید

Anger Management ۵۰ زامبی را با حملات Fury از بین ببرید

This is My Weapon یک سلاح Superior را به طور کامل آپگرید کنید و اسلات‌های آن را از ماد یا پرک پر کنید

Hazardous Materials ۱۰۰ زامبی را با آتش، الکتریسیته یا مواد سوزاننده نابود کنید

Break a Leg ۱۰۰ دست و پا را قطع کنید

Slayer Squad ۵ کوئست را به صورت کوآپ به پایان برسانید

I Am the Resurrection ۵ بار همراهان خود را بازیابی کنید

Coup de Grâce با استفاده از حرکات فینیشر، ۲۵ زامبی را نابود کنید

Perks of the Job ۵ چالش بلوپرینت را تکمیل کنید

Donk! یک سلاح سرد را پرتاب کنید تا به یک زامبی که بیش از ۳۵ متر از شما فاصله دارد برخورد کند

Apex Predator ۱۰ نوع مختلف از دشمنان Apex را نابود کنید