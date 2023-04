بهترین فیلم‌های اکشن نمرات بسیار خوبی را از کاربران در وب سایت IMDb گرفتند و از جمله بهترین آثار این ژانر محسوب می‌شوند.

فیلم‌های اکشن بسیار موفقی همچون تاپ گان: ماوریک (Top Gun: Maverick) و قطار سریع السیر (Bullet Train) در سال گذشته میلادی به اکران درآمدند و توانستند خودشان را به جمع فیلم‌های بسیار موفق و محبوب این ژانر اضافه کنند. طرفدارانی که به دنبال تجربه‌های تماشای مهیج و جذاب همانند این آثار هستند، در ادامه همراه با ما باشند تا به معرفی بهترین فیلم‌های اکشن ساخته شده در تاریخ بر اساس امتیاز آن‌ها در وب سایت IMDb بپردازیم.

فیلم‌های اکشن با بالاترین امتیاز در این وب سایت اغلب شاهکارهایی هستند که برنده جوایز مختلفی شده‌اند. لازم به ذکر است که آثار متعددی از فرنچایز جنگ ستارگان (Star Wars) و ارباب حلقه‌ها (The Lord of the Rings) در فهرست برترین‌های آی‌ام‌دی‌بی قرار دارند که به دلیل تنوع بخشیدن این مطلب در این فهرست تنها یک مورد از آن‌ها ذکر شده است.

۱۵. فیلم اولدبوی (Oldboy)

فیلم Oldboy

کارگردان : پارک چان ووک

: پارک چان ووک بازیگران : چوی مین سیک – یو جی تائه – کانگ های جونگ

: چوی مین سیک – یو جی تائه – کانگ های جونگ محصول سال : ۲۰۰۳

: ۲۰۰۳ امتیاز در IMDb : امتیاز ۸.۴ از ۱۰

مدت‌ها قبل از ساخت فیلم تصمیم جدایی (Decision to Leave) کارگردان پارک چان ووک به خاطر فیلم‌های ناراحت‌کننده با چرخش‌های غیرمنتظره شناخته می‎‌شد و در این میان، فیلم «اولدبوی» از بقیه مشهورتر و شناخته شده‌تر است. شخصیت اصلی این فیلم اکشن و نئو نوآر، اوه دائه سو نام دارد که پس از مدت زمانی طولانی از زندان آزاد شده است و حالا خودش را درگیر توطئه بزرگی می‌بیند که توسط افرادی ناشناس و قدرتمند کنترل می‌شود.

بهتر است با کمترین آگاهی از داستان پیچیده و جنجالی این فیلم به تماشای آن بنشینید. بینندگان می‌توانند از ادغام یکپارچه درام دلخراش با سکانس‌های اکشن خونین لذت ببرند و همه این موارد در کنار هم این اثر را به فیلمی جذاب تبدیل کردند که هیچ برداشت تازه‌ای از آن نمی‌تواند با آن مطابقت کند.

۱۴. فیلم شوالیه تاریکی برمی‌خیزد (The Dark Knight Rises)

فیلم The Dark Knight Rises

کارگردان : کریستوفر نولان

: کریستوفر نولان بازیگران : کریستین بیل – ان هتوی – گری اولدمن – تام هاردی

: کریستین بیل – ان هتوی – گری اولدمن – تام هاردی محصول سال : ۲۰۱۲

: ۲۰۱۲ امتیاز در IMDb : امتیاز ۸.۴ از ۱۰

فیلم «شوالیه تاریکی برمی‌خیزد» آخرین فیلم در سه‌گانه بتمن ساخته کریستوفر نولان به شمار می‌رود که در آن، کریستین بیل بار دیگر نقش بتمن را ایفا می‌کند که توسط یکی از دشمن‌های بزرگ خودش یعنی بین با نقش‌آفرینی درخشان تام هاردی به چالش کشیده می‌شود. حالا بتمن در کنار کمیسر گوردون و سلینا کایل باید قبل از اینکه خیلی دیر شود، راهی برای نجات شهر گاتهام پیدا کند.

این اثر سینمایی با پیچ و تاب‌های جذاب و فضایی فوق‌العاده پر از تعلیق، موفق شد تا این سه‌گانه جذاب را با پیامی از امید و استقامت به پایان برساند. ممکن است این فیلم در ظاهر یک اثر ابرقهرمانی تلخ باشد اما پیام آن درباره قدرت پایداری روح انسان بسیار رسا و واضح است.

۱۳. فیلم انتقام‌جویان: جنگ ابدیت (Avengers: Infinity War)

فیلم Avengers Infinity War

کارگردان : برادران روسو

: برادران روسو بازیگران : رابرت داونی جونیور – کریس ایوانز – اسکارلت جوهانسون – جاش برولین

: رابرت داونی جونیور – کریس ایوانز – اسکارلت جوهانسون – جاش برولین محصول سال : ۲۰۱۸

: ۲۰۱۸ امتیاز در IMDb : امتیاز ۸.۴ از ۱۰

در فیلم «انتقام‌جویان: جنگ ابدیت» وقایع فاز سوم دنیای سینمایی مارول به اوج خودش می‌رسد و تانوس که توانسته اکثر سنگ‌های ابدیت را بدست بیاورد، تهدیدی برای کل مولتی‌ورس به شمار می‌رود. همه وقایع مهیج در فیلم «انتقام‌جویان ۳» در کنار هم کار می‌کنند تا یک نتیجه یکپارچه را برای پایانی تکان‌دهنده ایجاد کنند، پایانی که روی بشکن فاجعه‌بار تانوس و عواقب وحشتناک آن تمرکز دارد.

تماشای ناپدید شدن ابرقهرمانان مورد علاقه طرفداران و همچنین شخصیت‌های دیگر در این فیلم، تجربه‌ای عجیب، دلخراش و تکان‌دهنده است. برخی از مرگ‌ها بسیار تأثیرگذار بودند چراکه بازیگران بازی‌های فوق‌العاده‌ای داشتند. همه این موارد سبب شدند تا طرفداران خواهان راه‌حلی باشند که بتواند این کارهای تانوس و عواقب آن‌ها را از بین ببرند.

۱۲. فیلم ایندیانا جونز و مهاجمان صندوق گمشده (Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark)

فیلم Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark

کارگردان : استیون اسپیلبرگ

: استیون اسپیلبرگ بازیگران : هریسون فورد – کارن آلن – پال فریمن

: هریسون فورد – کارن آلن – پال فریمن محصول سال : ۱۹۸۱

: ۱۹۸۱ امتیاز در IMDb : امتیاز ۸.۴ از ۱۰

فیلم «ایندیانا جونز و مهاجمان صندوق گمشده» ساخته استیون اسپیلبرگ در اولین اکران خودش در سال ۱۹۸۱ میلادی توانست نماد فرهنگی جدیدی را به ارمغان بیاورد. ایندیانا جونز با هریسون فورد مترادف شده است، بازیگری که بدلکاری‌هایی انجام داده که همانند آن قبلا دیده نشده بود و شامل سکانسی با تخته سنگ و ترفند وی با کامیون در حال حرکت می‌شود. این سکانس‌های اکشن چندین دهه پس از اکران اولیه فیلم همچنان در ذهن بیننده‌ها ماندگار باقی مانده‌اند.

این فیلم هیجان‌انگیز صحنه‌های خیره‌کننده‌ای را به بینندگان ارائه می‌دهد، آن هم بدون اینکه در آن زیاده‌روی کند. همانطور که این باستان‌شناس دوست‌داشتنی به سراسر جهان سفر می‌کند، بدون شک طرفداران با وجود مواجهه وی با موانع به ظاهر غیر قابل عبور، به دنبال موفقیت او هستند. نزدیک به چهل سال از آن زمان می‌گذرد اما این فیلم اکشن و خانوادگی اصلا جذابیت خودش را از دست نداده است.

۱۱. فیلم انتقام‌جویان: پایان بازی (Avengers: Endgame)

فیلم Avengers Endgame

کارگردان : برادران روسو

: برادران روسو بازیگران : جرمی رنر – اسکارلت جوهانسون – کریس همسورث – مارک رافلو

: جرمی رنر – اسکارلت جوهانسون – کریس همسورث – مارک رافلو محصول سال : ۲۰۱۹

: ۲۰۱۹ امتیاز در IMDb : امتیاز ۸.۴ از ۱۰

رویدادهای فیلم «جنگ ابدیت» در فیلم «انتقام‌جویان: پایان بازی» به اوج خودش می‌رسد و در آن، انتقام‌جویان باقیمانده و متحدانشان تلاش می‌کنند تا عواقب ویرانگر کارهای تایتان دیوانه تانوس را خنثی کنند. این تلاش‌های قهرمانانه آن‌ها تنها به تردیدهای بیشتری درباره تأثیر ماندگار نبردهای قدرتمندترین قهرمانان زمین منجر می‌شود که هنوز در این فیلم اکشن محور به نمایش در می‌آیند.

این فیلم سخت‌ترین مأموریتی را نشان می‌دهد که انتقام‌جویان تاکنون در دنیای سینمایی مارول باید آن را انجام بدهند، مأموریتی که همه چیز در آن در معرض خطر قرار دارد. هیچ واکنش ساده‌ای نسبت به این اثر وجود ندارد و بدون شک بیننده‌ها مدت‌ها پس از خروج از سینما همچنان لحظات دلخراش پایان آن را به خاطر خواهند آورد.

۱۰. فیلم لئون: حرفه‌ای (Léon: The Professional)

فیلم Léon The Professional

کارگردان : لوک بسون

: لوک بسون بازیگران : ژان رنو – گری اولدمن – ناتالی پورتمن

: ژان رنو – گری اولدمن – ناتالی پورتمن محصول سال : ۱۹۹۴

: ۱۹۹۴ امتیاز در IMDb : امتیاز ۸.۵ از ۱۰

فیلم «لئون: حرفه‌ای» به کارگردانی لوک بسون به رابطه منحصر به فرد بین یک آدمکش حرفه‌ای و دختری دوازده ساله به نام ماتیلدا می‌پردازد. پس از اینکه پدر و مادر ماتیلدا توسط افسران فاسد مبارزه با مواد مخدر کشته می‌شوند، او برای زنده ماندن به لئون تکیه می‌کند و در نهایت نیز آموزش می‌بیند تا به یک قاتل حرفه‌ای تبدیل شود و بتواند انتقام بگیرد.

پویایی جذاب و اغلب بحث‌برانگیز بین قهرمانان، محور این فیلم است اما سکانس‌های اکشن آن نیز بسیار جالب‌توجه هستند. به لطف ایجاد رابطه احساسی لئون و ماتیلدا با مخاطبان، خطرات پیش‌روی این کاراکترها برای بیننده‌ها بسیار حساس و پرتنش به نظر می‌رسد.

۹. فیلم گلادیاتور (Gladiator)

فیلم Gladiator

کارگردان : ریدلی اسکات

: ریدلی اسکات بازیگران : راسل کرو – واکین فینکس – کانی نیلسون

: راسل کرو – واکین فینکس – کانی نیلسون محصول سال : ۲۰۰۰

: ۲۰۰۰ امتیاز در IMDb : امتیاز ۸.۵ از ۱۰

فیلم «گلادیاتور» محصول سال ۲۰۰۰ میلادی با الهام از کتاب Those About to Die نوشته دنیل پی منیکس محصول سال ۱۹۵۸ میلادی ساخته شده و داستان و تجربیات ژنرال رومی ماکسیموس دسیموس مریدیوس را به نمایش می‎‌گذارد. زمانی که کومودوس خائن و جاه‌طلب، پدر خودش و همچنین خانواده ماکسیموس را به قتل می‌رساند، تاج و تخت را در اختیار می‌گیرد و این در حالی است که ماکسیموس به بردگی گرفته می‌شود و در ادامه به عنوان یک گلادیاتور به دنبال انتقام گرفتن است.

این فیلم ریدلی اسکات به خاطر نمایش جذابش از تاریخ شهرت دارد و کار بسیار خوبی در به تصویر کشیدن نبردهای مرگ و زندگی بین گلادیاتورها انجام داده است. خطرات زمانی تشدید می‌شوند که ماکسیموس با دشمنان ماهرتری روبه‌رو می‌شود و همین نیز باعث می‌گردد تا مخاطبان خودشان را در حال تماشای نبردهای پر از استرسی ببینند که نفس‌شان را بند می‌آورد.

۸. فیلم هاراکیری (Harakiri)

فیلم Harakiri

کارگردان : ماساکی کوبایاشی

: ماساکی کوبایاشی بازیگران : تاتسویا ناکادای – رنتارو میکونی – شیما ایواشیتا

: تاتسویا ناکادای – رنتارو میکونی – شیما ایواشیتا محصول سال : ۱۹۶۲

: ۱۹۶۲ امتیاز در IMDb : امتیاز ۸.۶ از ۱۰

اتفاقات فیلم «هاراکیری» در دوره ادو در ژاپن جریان دارد و یک فیلم افسانه‌ای جیدایگکی به شمار می‌رود که داستان رونینی به نام هانشیرو تسوگومو را دنبال می‌کند. او نزد ارباب فئودال محلی می‌رود تا درخواست مرگ شرفتمندانه از طریق سپوکو بکند اما به دلیل حادثه اخیر مربوط به سامورائی جوان‌تری که همین درخواست را داشته بود، مورد تمسخر و بازجویی قرار می‌گیرد.

فیلم «هاراکیری» به کارگردانی ماساکی کوبایاشی به خاطر داستان قدرتمند و پر پیچ و خم خودش ماندگار شده، داستانی که پیامی درباره فساد و افتخار را ارائه می‌کند. به علاوه، سکانس‌های اکشن بی عیب و نقص این اثر حتی امروزه نیز شگفت‌انگیز هستند چراکه طرفداران می‌توانند به تماشای شخصیت اصلی داستان بنشینند که به طور همزمان با چندین سامورایی مبارزه می‌کند.

۷. فیلم هفت سامورایی (Seven Samurai)

فیلم Seven Samurai

کارگردان : آکیرا کوروواسا

: آکیرا کوروواسا بازیگران : تاکاشی شیمورا – توشیرو میفونه – سوجین کامی‌یاما

: تاکاشی شیمورا – توشیرو میفونه – سوجین کامی‌یاما محصول سال : ۱۹۵۴

: ۱۹۵۴ امتیاز در IMDb : امتیاز ۸.۶ از ۱۰

فیلم «هفت سامورایی» به کارگردانی آکیرا کوروساوا یک فیلم ضروری برای افراد تازه‌وارد به آثار سامورایی به شمار می‌رود. این فیلم داستان گروهی از رونین‌ها را روایت می‌کند که توسط ساکنین یک روستای فقیر استخدام می‌شوند تا از آن‌ها در برابر راهزنان محافظت کنند. این هفت مبارزه باید راهی پیدا کنند تا به کمک یکدیگر از دزدیدن محصولات شهروندان توسط سارقان جلوگیری به عمل بیاورند.

این فیلم تأثیرگذار شاهکاری است که ژانر را تعریف می‌کند و از تکنیک‌های بدیع در هر دو جنبه روایی و فنی بهره می‌برد. فیلمبرداری و زاویه دوربین پیچیده این اثر نیز یک گام مهم در استفاده از چندین زاویه برای ضبط یک صحنه اکشن بود. این فیلم همچنین آغازگر سبک گردهم آمدن گروهی از قهرمانان بود که برای رسیدن به یک هدف یا شکست دادن یک شخصیت شرور با هم کار می‌کنند، سبکی که امروزه نیز در آثار سینمایی استفاده می‌شود.

۶. فیلم نابودگر ۲: روز داوری (Terminator 2: Judgment Day)

فیلم Terminator 2 Judgment Day

کارگردان : جیمز کامرون

: جیمز کامرون بازیگران : آرنولد شوارتزنگر – لیندا همیلتون – رابرت پاتریک

: آرنولد شوارتزنگر – لیندا همیلتون – رابرت پاتریک محصول سال : ۱۹۹۱

: ۱۹۹۱ امتیاز در IMDb : امتیاز ۸.۶ از ۱۰

فیلم «نابودگر ۲: روز داوری» ژانر علمی تخیلی و اکشن را با داستان مهیج خودش ترکیب می‌کند، داستانی که حول محور رباتی به نام تی۸۰۰ است که به گذشته فرستاده می‌شود تا از جان کانر، رهبر گروه مقاوت بشر در آینده محافظت کند. اسکای‌نت نیز ترمیناتور خودش را می‌فرستد که تی۱۰۰۰ با قابلیت تغییر شکل است و تنها هدفش کشتن این پسر جوان است.

فیلم «نابودگر ۲» ساخته جیمز کامرون نمونه‌ای عالی از یک دنباله بسیار تأثیرگذار است که به درستی ساخته شده و در آن، جلوه‌های ویژه، داستان و سکانس‌های اکشن نسبت به اثر اصلی محصول سال ۱۹۸۴ میلادی بهبود پیدا کردند. نبردهای تی۱۰۰۰ با تی۸۰۰ بسیار چشمگیر هستند چراکه در دوران خود، جلوه‌های ویژه خارق‌العاده و تماشایی‌ای داشتند.

۵. فیلم جنگ ستارگان قسمت ۵: امپراتوری ضربه می‌زند (Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back)

فیلم Star Wars Episode V The Empire Strikes Back

کارگردان : اروین کرشنر

: اروین کرشنر بازیگران : مارک همیل – هریسون فورد – کری فیشر

: مارک همیل – هریسون فورد – کری فیشر محصول سال : ۱۹۸۰

: ۱۹۸۰ امتیاز در IMDb : امتیاز ۸.۷ از ۱۰

فیلم «جنگ ستارگان قسمت ۵: امپراتوری ضربه می‌زند» دنباله‌ای برای فیلم اصلی آن محصول سال ۱۹۷۷ میلادی به شمار می‌رود و ادامه ماجراجویی‌ها و داستان حماسی اسکای‌واکر را این بار به کارگردانی اروین کرشنر بازگو می‌کند. این فیلم نبرد بین امپراتوری کهکشانی به رهبری امپراتور پالپاتین و اتحاد شورشیان به رهبری شاهدخت لیا اورگانا را روایت می‌کند. در این میان نیز لوک به دنبال استاد جدای یودا می‌گردد تا خودش را برای رویارویی اجتناب‌ناپذیر با ارباب سیث دارث ویدر آماده کند.

بسیاری از طرفداران بر این باور هستند که این فیلم هنوز بهترین اثر از سه‌گانه اصلی به شمار می‌رود که سکانس‌های اکشن مهیجی را به نمایش گذاشت و صحنه‌‎های نمادینی را به تصویر کشید که با قوس‌های داستانی بسیار بهتر و جذاب‌تر نیز شدند.

۴. فیلم ماتریکس (The Matrix)

فیلم The Matrix

کارگردان : خواهران واچوفسکی

: خواهران واچوفسکی بازیگران : کیانو ریوز – لارنس فیشبرن – کری ان ماس

: کیانو ریوز – لارنس فیشبرن – کری ان ماس محصول سال : ۱۹۹۹

: ۱۹۹۹ امتیاز در IMDb : امتیاز ۸.۷ از ۱۰

فیلم «ماتریکس» اثری است که نیاز به معرفی ندارد. این فیلم اکشن و علمی تخیلی که توسط خواهران واچوفسکی کارگردانی شده، توانست یک فرنچایز بسیار موفق را شروع کند، فرنچایزی که داستان نئو را دنبال می‌کند. در فیلم اول، نئو یک برنامه‌نویس کامپیوتر بی‌ادعا به نام توماس اندرسون است که به زودی متوجه می‌شود واقعیت آن چیزی نیست که به نظر می‌رسد.

این فیلم بلاک‌باستری پر از اکشن‌ها و مبارزه‌های تخیلی است که دانش جدید نئو درباره محیط اطرافش را به تصویر می‌کشد. مطمئنا هیچ کس صحنه گلوله‌ها را در این اثر فراموش نخواهد کرد، صحنه‌ای که در دنیای سینما ماندگار و مشهور شده است.

۳. فیلم سرآغاز یا تلقین (Inception)

فیلم Inception

کارگردان : کریستوفر نولان

: کریستوفر نولان بازیگران : لئوناردو دی کاپریو – ماریون کوتیار – تام هاردی – کیلین مورفی

: لئوناردو دی کاپریو – ماریون کوتیار – تام هاردی – کیلین مورفی محصول سال : ۲۰۱۰

: ۲۰۱۰ امتیاز در IMDb : امتیاز ۸.۸ از ۱۰

اغلب اوقات از فیلم «سرآغاز» یا «تلقین» به کارگردانی کریستوفر نولان به عنوان یکی از بهترین فیلم‌های علمی تخیلی تاریخ نیز یاد می‌کنند. این فیلم داستان گروهی از سارقان حرفه‌ای به رهبری فردی به نام دام کاب را دنبال می‌کند که وظیفه دارند تا اطلاعات را از ذهن یک فرد سرقت و ایده‌ای را در ذهن او ایجاد کنند. در طول مسیر، آشکار می‌شود که امنیت بالا و غیرمنتظره ناخودآگاه سوژه و همچنین گذشته خود کاب ممکن است این مأموریت را به خطر بیاندازد.

فیلم «تلقین» توانست به خاطر جلوه‌های بصری خیره‌کننده، روایت بدیع و صحنه‌های اکشن جذابش جوایز بسیاری را بدست بیاورد. به لطف محیط منحصربه‌فرد، نولان زمان زیادی را صرف خلق صحنه‌های مبارزه شگفت‌انگیز در داخل ناخودآگاه یک فرد کرده است. این توالی‌های اکشن اغلب شامل طراحی تولید بسیار بزرگ و متحرکی می‌شوند که به روش‌های پیچیده ساخته شدند.

۲. فیلم ارباب حلقه‌ها: بازگشت پادشاه (The Lord of the Rings: The Return of the King)

فیلم The Lord of the Rings The Return of the King

کارگردان : پیتر جکسون

: پیتر جکسون بازیگران : الیجا وود – ایا مک‌کلن – کارل اربن – اندی سرکیس – ویگو مورتنسن

: الیجا وود – ایا مک‌کلن – کارل اربن – اندی سرکیس – ویگو مورتنسن محصول سال : ۲۰۰۳

: ۲۰۰۳ امتیاز در IMDb : امتیاز ۹ از ۱۰

فیلم «ارباب حلقه‌ها: بازگشت پادشاه» بر اساس رمانی به همین نام نوشته جی آر آر تالکین محصول سال ۱۹۵۵ میلادی ساخته شده و سکان کارگردانی آن را پیتر جکسون در دست داشته است. این فیلم به شکلی ماهرانه توانسته داستان‌های دو فیلم قبلی را به یک نقطه پایان برساند. فرودو بگینز دوست‌داشتنی بیش از هر زمان دیگری به قلب کوه دوم نزدیک شده و این در حالی است که گندالف و بقیه گروه نیروهای خودشان را جمع کردند تا حواس سائورون را پرت کنند و به این هابیت فرصتی برای به سرانجام رساندن مأموریتش بدهند.

طرفداران سه‌گانه «ارباب حلقه‌ها» اکثرا موافق هستند که این فیلم بهترین اثر در این سه‌گانه به شمار می‌رود چراکه نتیجه رضایت‌بخشی را برای بیننده‌ها به ارمغان آورد. علاوه بر این، تصویر حماسی از آن نبرد میدان‌های پلنور و نبرد دروازه سیاه، شخصیت‌ها را در بهترین و جسورترین حالت خودشان نشان می‌دهند.

۱. فیلم شوالیه تاریکی (The Dark Knight)

فیلم The Dark Knight

کارگردان : کریستوفر نولان

: کریستوفر نولان بازیگران : کریستین بیل – هیث لجر – گری اولدمن

: کریستین بیل – هیث لجر – گری اولدمن محصول سال : ۲۰۰۸

: ۲۰۰۸ امتیاز در IMDb : امتیاز ۹ از ۱۰

فیلم «شوالیه تاریکی» ساخته کریستوفر نولان دومین فیلم در این سه‌گانه به شمار می‌رود که هنوز در میان بهترین فیلم‌های لایو اکشن از بتمن قرار می‌گیرد. این فیلم تاریک و تلخ تلاش‌های بتمن را نشان می‌دهد که سعی دارد با همکاری دادستان منطقه هاروی دنت و ستوان پلیس جیمز گوردون جنایات سازمان‌یافته در گاتهام را پایان بدهد. در این میان نیز یک شرور مرموز به نام جوکر به روش‌های فاجعه‌باری وارد عمل می‌شود.

با شخصیت‌های اصلی ترسناک و شرور واقعگرایانه‌اش، فیلم «شوالیه تاریکی» به راحتی خودش را توانسته در این ژانر اشباع شده برجسته و متمایز نگه دارد. سکانس‌های اکشن آن نیز جذاب و تماشایی هستند و ترکیبی از خشونت شخصیت اصلی را برجسته می‌کنند.

در این مطلب به معرفی بهترین فیلم‌های ساخته شده در ژانر اکشن در تاریخ سینما بر اساس امتیاز آن‌ها در وب سایت آی‌ام‌دی‌بی پرداختیم. نظر شماره درباره این آثار چیست؟

