۱۰ بازی پرفروش برتر استیم در هفتۀ چهاردهم ۲۰۲۳ محمد حسین کریمی ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۲:۱۸

ساعاتی پیش، فهرست پرفروش‌ترین بازی‌های پلتفرم استیم برای هفتۀ منتهی به ۴ آوریل ۲۰۲۳ منتشر شد. برای مطالعۀ فهرست یاد شده، با ما همراه باشید. در هفتۀ گذشته، Resident Evil 4 Remake توانست صدرنشینی خود را حفظ کند و همچنان پرفروش‌ترین بازی پلتفرم استیم باقی بماند. کامپیوتر دستی ولو یعنی استیم دک در جایگاه دوم قرار دارد. با وجود تمامی مشکلات و پورت نامناسب The Last of Us Part 1 روی PC، این عنوان توانست رتبۀ سوم را از آن خود کند. فهرست پرفروش‌ترین‌ محصولات استیم در هفتۀ گذشته را در ادامه مطالعه می‌کنید: Resident Evil 4 Remake Steam Deck The Last of Us Part 1 FIFA 23 DREDGE NARAKA: BLADEPOINT Smalland: Survive the Wilds Call of Duty: Modern Warfare 2 Sons of the Forest Forza Horizon 5 نظر شما در مورد پرفروش‌ترین‌های استیم در هفتۀ گذشته چیست؟

PC ، اخبار بازی ، انتخاب سردبیر ، بازی ویدیویی

Capcom, Resident Evil 4 Remake, Steam, Steam Deck, The Last of Us Part 1

منبع متن: gamefa