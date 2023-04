کمپانی لجندری حقوق ساخت آثار سینمایی و تلویزیونی Sreet Fighter را تصاحب کرد

کمپانی‌های لجندری و کپکام برای ساخت اقتباس‌های سینمایی و تلویزیونی از Street Fighter با یکدیگر وارد همکاری شده‌اند.

لجندری یکی از کمپانی‌های مطرح و شناخته شده فیلم‌سازی می‌باشد که تاکنون در ساخت آثار بزرگ و پرهزینه‌ای همچون Dune (تل‌ماسه) و Interstellar (میان ستاره‌ای) نقش داشته و حال به نظر می‌رسد که باید برای ساخت فرنچایز جدیدی از سوی آن‌ها منتظر باشیم.

طبق تازه‌ترین گزارش منتشر شده، کمپانی لجندری حقوق ساخت آثار سینمایی و تلویزیونی از فرنچایز Street Fighter (مبارز خیابانی) را تصاحب کرده و برای تهیه این آثار با شرکت کپکام همکاری خواهد داشت.

سری بازی‌های Street Fighter یکی از فرنچایزهای قدیمی و مشهور ژانر مبارزه‌ای می‌باشد که نسخه جدید آن نیز به زودی در دسترس مخاطبین قرار خواهد گرفت. با توجه به موفقیت اقتباس‌هایی همچون The Last Of Us (آخرین بازمانده از ما) و Sonic (سونیک) دور از انتظار نیست که کپکام نیز درصدد تهیه اقتباس‌هایی سینمایی و تلویزیونی از یکی از بزرگ‌ترین فرنچایزهای خود باشد.

به نظر می‌رسد که کپکام و لجندری سعی خواهند کرد تا روح مبارزه‌ای این فرنچایز را به شکلی متفاوت در اقتباس‌های سینمایی و تلویزیون برای مخاطبین به تصویر بکشند. موضوعی که البته فعلا اطلاعاتی از آن منتشر نشده است. باید صبر کرد و دید که نخستین اقتباس از Street Fighter به چه شکلی پیش خواهد رفت.

منبع:PSU