با سلام خدمت شما دوستان پردیسی. این هفته با یکی از ویژه‌ترین مطالب در خدمت شما عزیزان هستیم تا هفته خود را آخرالزمانی آغاز کنید.

بر هیچکس پوشیده نیست که The Last of Us یکی از برترین و محبوب‌ترین عناوین دنیای گیم محسوب می‌شود که هر یک از ما پردیسی‌ها بارها خود را در دنیای آن غرق کرده‌ایم. به دور از تعریف و تمجید بی‌جا، چه چیزی باعث شده است که The Last of Us به یکی از بهترین آثار دنیای گیم تبدیل شود؟ خب، جواب این سوال بسیار پیچیده است و قطعا در یک یا دو جمله خلاصه نمی‌شود. اما، یکی از عواملی که این عنوان را به طرز عجیبی خاطره‌ساز ساخته است، وجود طراحان هنری بازی بوده که با تلاش بی‌وقفه خود، یکی از زیبا‌ترین تجربه‌های بصری را برایمان به وجود آورده‌اند.

اکنون، پرسیدن این سوال الزامی است که شما چقدر با " Ellie" و " Joel" آشنایی دارید؟ شاید بگوید بسیار و فرضا حتی بیشتر از خود " Joel". حال، آشنایی شما با طراحان هنری بازی نیز به همین اندازه است؟ در ادامه، شما را به دیدن گزیده‌ای از طرح‌های هنری (کانسپت آرت‌) بازی The Last of Us دعوت می‌کنیم و از شما می‌خواهیم که هر پیشنهاد و نظری را که موجب پیشرفت این سری می‌شود، با ما به اشتراک بگذارید.

فن آرت

در پایان خوشحال می‌شویم دیدگاه خود در مورد این آرت‌ورک‌های دیدنی را به اشتراک بگذارید ...

منبع متن: pardisgame