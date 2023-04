کمپانی یونیورسال در نظر دارد تا سرمایه‌گذاری عظیمی بر روی انیمیشن‌های خود صورت داده و Shrek 5 را با صداپیشگان اصلی آن تهیه نماید.

در حالی که استودیو انیمیشن‌سازی پیکسار روزهای چندان خوب و خوشی را پشت سر نگذاشته و اکثر پروژه‌های چند سال اخیر آن‌ها با شکست مواجه شده اما در سوی دیگر شاهد موفقیت‌های روزافزون استودیو الیومینیشن هستیم که با آثار خود حسابی مخاطبینش را سرگرم نموده و تازه‌ترین پروژه‌ آن‌ها، اقتباسی انیمیشنی از بازی‌های ماریو تحت عنوان The Super Mario Bros. Movie (فیلم برادران سوپر ماریو) می‌باشد که در همکاری با کمپانی نینتندو ساخته شده است.

حال نیز مدیر عامل و بنیان‌گذار این استودیو یعنی کریس ملداندری در صحبت‌های جدید خود فاش کرده که آن‌ها مشغول طی کردن پروسه تولید چندین و چند انیمیشن مختلف هستند که برخی از آن‌ها همچون Sing 3 (آواز ۳)، The Secret Life of Pet 3 (زندگی مخفی حیوانات ۳) و دنباله انیمیشن Despicable Me (من نفرت‌انگیز) قطعاً طرفداران این مدیوم را شگفت‌زده خواهد کرد.

او همچنین فاش کرده که در همکاری با استودیو دریم‌ورکس شاهد ساخت Shrek 5 (شرک ۵) خواهیم بود که به نوعی یک ریبوت مجدد برای این فرنچایز محسوب شده و شاهد بازگشت صداپیشگانی همچون مایک مایرز، ادی مورفی و کامرون دیاز خواهیم بود.

نکته جائز اهمیت درباره فرنچایز شرک، استقبال کم‌نظیر از انیمیشن Puss in Boots: The Last Wish (گربه چکمه‌پوش: آخرین آرزو) می‌باشد. اثری که چه در نزد منتقدین و چه در گیشه با موفقیتی مثال‌زدنی مواجه شد و استودیو دریم‌ورکس را مجاب کرد تا پس از گذشت سال‌های متوالی، به فرنچایز شرک بازگردد. کریس ملداندری در این‌باره اعلام کرده که صحبت‌ها با صداپیشگان مجموعه شرک تاکنون موفقیت‌آمیز بوده و طرفداران این فرنچایز باید شاهد ساخته شدن یک پروژه فرعی دیگر نیز باشند که قطعاً شگفت‌زده خواهند شد.

استودیو دریم‌ورکس و کریس ملداندری طی گفت و گوهای خود به این مسئله پی برده‌اند که ساختن اثری اختصاصی حول محور خر شرک با صداپیشگی ادی مورفی می‌تواند به موفقیتی عظیم دست پیدا کند و آن‌ها بدون هیچ سوالی در حال برنامه‌ریزی برای تهیه چنین اثری هستند.

طبق صحبت‌های بنیان‌گذار استودیو انیمشین‌سازی الیومینیشن می‌توان پیش‌بینی کرد که شاهد روزهای پرمشغله‌ای برای آن‌ها و استودیو دریم‌‎ورکس خواهیم بود. بازگشت فرنچایز شرک قطعاً یکی از اتفاقات خوشحال‌کننده در صنعت انیمیشن‌سازی می‌باشد که موفقیت Puss in Boots: The Last Wish تاثیر به‌سزایی در این امر داشته است.

باید صبر کرد و دید که پس از اکران انیمیشن The Super Mario Bros. Movie در تاریخ ۵ آوریل (۱۶ فروردین)، کدام یک از پروژه‌های نام برده شده پیش از سایرین وارد مرحله توسعه خواهد شد.

منبع: ورایتی