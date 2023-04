به تازگی تریلری برای انیمیشن Spider-Man: Across the Spider-Verse منتشر شده که ماجراجویی تازه‌ای در دنیای عنکبوتی را نشان می‌دهد. انیمیشن مرد عنکبوتی: درون دنیای عنکبوتی (Spider-Man: Across the Spider-Verse) یکی از انیمیشن‌های مورد انتظار سال ۲۰۲۳ میلادی به شمار می‌رود که به تازگی سونی تریلری جدید برای آن منتشر کرده است. این انیمیشن جدید […]

تریلر تازه انیمیشن Spider-Man: Across the Spider-Verse علی محمدپناه ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ - ۰۹:۳۹

به تازگی تریلری برای انیمیشن Spider-Man: Across the Spider-Verse منتشر شده که ماجراجویی تازه‌ای در دنیای عنکبوتی را نشان می‌دهد. انیمیشن مرد عنکبوتی: درون دنیای عنکبوتی (Spider-Man: Across the Spider-Verse) یکی از انیمیشن‌های مورد انتظار سال ۲۰۲۳ میلادی به شمار می‌رود که به تازگی سونی تریلری جدید برای آن منتشر کرده است. این انیمیشن جدید دنباله‌ای بسیار مورد انتظار برای انیمیشن مرد عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی (Spider-Man: Into the Spider-Verse) محصول سال ۲۰۱۸ میلادی به شمار می‌رود و قرار است ادامه ماجراجویی‌های مایلز مورالز در مولتی‌ورس را به تصویر بکشد. تریلر تازه منتشر شده برای انیمیشن «مرد عنکبوتی: درون دنیای عنکبوتی» که در ادامه می‌توانید آن را مشاهده یا دانلود کنید، سفر مایلز مورالز به درون دنیای عنکبوتی و رویایی‌اش با صدها مرد عنکبوتی را نشان می‌دهد. در این شبکه مولتی‌ورسی، همه افراد جامعه عنکبوتی از طریق پورتال‌هایی با یکدیگر ارتباط دارند. تماشای تریلر حالا آن‌ها به جای اینکه تنها در بُعد خودشان محدود باشند، می‌توانند با یکدیگر همکاری کنند تا هر خطری که خط زمانی را به خطر می‌اندازد را متوقف کنند. در این میان نیز شرور جدیدی به نام اسپات با صداپیشگی جیسون شوارتزمن از راه می‌رسد، کسی که قادر است درون مولتی‌ورس پورتال باز و در میان آن سفر کند. با این حال، شخصیت اسپات تنها شرور انیمیشن «مرد عنکبوتی: درون دنیای عنکبوتی» نخواهد بود و این تریلر تازه منتشر نشان می‌دهد که مایلز مورالز باید با دشمن دیگری به نام اسپایدر فورس نیز مقابله کند. این گروه وظیفه حفاظت از مولتی‌ورس را برعهده دارند اما روش‌های آن‌ها قهرمانانه نیست. مایلز بر اعتقادات خودش پایدار است و همین نیز او را به دشمن گروه اسپایدر فورس تبدیل می‌کند و آغازگر یک جنگ داخلی در جامعه عنکبوتی می‌شود. تریلر تازه منتشر شده برای انیمیشن «مرد عنکبوتی: درون دنیای عنکبوتی» همچنین تصویر واضح‌تر و بهتری از شخصیت مرد عنکبوتی ۲۰۹۹ با صداپیشگی اسکار آیزاک را نیز ارائه می‌دهد. از جمله دیگر صداپیشه‌های حاضر در این اثر نیز می‌توان به شمیک مور، هیلی استاینفلد، جیک جانسون و تعداد زیاد دیگری اشاره کرد. انیمیشن «مرد عنکبوتی: درون دنیای عنکبوتی» قرار است در تاریخ ۲۱ ژوئن سال ۲۰۲۳ میلادی (جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲) روی پرده سینماها اکران شود. منبع: کولایدر

