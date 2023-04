برخی از فرنچایزهای سینمایی اکشن مشهور هالیوود میزبان ساخته شدن فیلمی بسیار ضعیف هستند که گاهاً باعث نابودی مجموعه نام برده شده گشته است.

در حالی که امروزه شاهد ساخته شدن آثار اکشن پرهزینه و بسیار جذابی همچون The Gray Man (مرد خاکستری) و John Wick (جام ویک) هستیم اما جایگاه فعلی ژانر اکشن مدیون آثاری می‌باشد که در طی دو دهه گذشته استانداردهای جدید و منحصر به فردی را پایه‌گذاری کرده‌اند.

با این حال چنین سوالی مطرح می‌شود که آیا این فرنچایزها خود دچار افت کیفیت شده‌اند؟ آیا در این مجموعه‌های سینمایی شاهد ساخته شدن اثری بوده‌ایم که ارزش کلی آن را به نابودی کشانده باشد؟ در پاسخ باید گفت که بله! حتی در بین چنین فرنچایزهای انقلابی و مشهوری نیز ما شاهد ساخته شدن فیلم‌های بسیار ضعیف و بعضاً مبتذلی بوده‌ایم که می‌توانستند منجر به نابودی فرنچایز خود بشوند.

موضوعی که سبب شده تا در این مقاله به معرفی ۱۰ فیلمی بپردازیم که یک عقب‌گرد اساسی برای فرنچایزهای خود محسوب می‌شوند. پس در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.

فیلم The Matrix Revolutions (انقلاب‌های ماتریکس) محصول سال ۲۰۰۳

