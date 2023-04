به تازگی تریلری برای فیلم Guardians of the Galaxy 3 منتشر شده که ماجراجویی‌های مهیجی را به تصویر می‌کشد. استودیو مارول به تازگی تریلری را برای فیلم نگهبانان کهکشان ۳ (Guardians of the Galaxy 3) به کارگردانی و نویسندگی جیمز گان منتشر کرده که بازگشت کاراکتری از فیلم دوم این مجموعه را تأیید می‌کند. فروش […]

تریلر نهایی فیلم Guardians of the Galaxy 3 علی محمدپناه ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۰:۵۴

به تازگی تریلری برای فیلم Guardians of the Galaxy 3 منتشر شده که ماجراجویی‌های مهیجی را به تصویر می‌کشد. استودیو مارول به تازگی تریلری را برای فیلم نگهبانان کهکشان ۳ (Guardians of the Galaxy 3) به کارگردانی و نویسندگی جیمز گان منتشر کرده که بازگشت کاراکتری از فیلم دوم این مجموعه را تأیید می‌کند. فروش بلیط برای فیلم مورد انتظار «نگهبانان کهکشان ۳» آغاز شده و در همین راستا نیز استودیو مارول تریلر نهایی این اثر را منتشر کرده که در ادامه می‌توانید آن را مشاهده یا دانلود کنید. این فیلم، سومین اثر در این مجموعه به شمار می‌رود که داستان آن را به یک نقطه پایان خواهد رساند. در این تریلر تازه منتشر شده برای فیلم «نگهبانان کهکشان ۳» کاراکترهای مختلف این اثر به تصویر کشیده می‌شوند و علاوه بر آن، شخصیت آیشا از فیلم «نگهبانان کهکشان ۲» نیز به چشم می‌خورد. این نقش را الیزابت دبیکی بازی می‌کند. دانلود ۷۲۰ دانلود ۱۰۸۰ در فیلم قبلی نگهبانان کهکشان، شخصیت آیشا پس از اینکه از گروه نگهبانان کهکشان به رهبری استار لرد شکست خورد، توسعه بزرگترین سلاح سوورین را سرعت بخشید، سلاحی که به نام آدام وارلاک شناخته می‌شود. حالا او سعی دارد تا از گروه نگهبانان کهکشان انتقام بگیرد و در این تریلر نیز به همین موضوع اشاره می‌شود. این تریلر همچنین نشان می‌دهد که آیشا با های ایوولوشنری همکاری می‌کند تا جلوی نگهبانان کهکشان را بگیرد. فیلم «نگهبانان کهکشان ۳» با حضور بازیگرانی از فیلم‌های قبلی همچون کریس پرت، دیو باتیستا، زوئی سالدانا، کارن گیلان، پم کلمنتیف و تعداد زیاد دیگری خواهد بود و این اثر در تاریخ ۵ ماه مه سال ۲۰۲۳ میلادی (جمعه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲) روی پرده سینماها اکران خواهد شد. منبع: اسکرین رنت

