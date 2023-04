تلاش برای نجات زمین در تریلر تازه سریال Secret Invasion + تاریخ پخش

استودیو مارول تریلری را برای سریال مورد انتظار و جاسوسی Secret Invasion منتشر کرده که تلاش برای نجات زمین را نشان می‌دهد.

فاز چهارم دنیای سینمایی مارول در سال ۲۰۲۲ میلادی به پایان رسید و فاز پنجم آن نیز با فیلم انت‌من و واسپ: کوانتومانیا (Ant-Man and The Wasp: Quantumania) آغاز شد و در ادامه قرار است فیلم مارول‌ها (The Marvels)، فیلم نگهبانان کهکشان ۳ (Guardians of the Galaxy Vol. 3) و فصل دوم سریال لوکی (Loki) پخش شوند.

یکی از آثار بسیار مورد انتظار و جذاب فاز پنجم دنیای سینمایی مارول، سریال تهاجم مخفی (Secret Invasion) است که به تازگی تریلری تازه برای آن از سوی استودیو مارول پخش شده که در ادامه می‌توانید آن را مشاهده یا دانلود کنید.

تریلر تازه منتشر شده برای سریال «تهاجم مخفی» نیم نگاهی از تشدید جنگ در زمین را نشان می‌دهد، جنگی که باعث می‌شود تا نیک فیوری به زمین بازگردد تا جلوی اسکرول‌ها را بگیرد. این تریلر توانسته هیجان و تنش بسیار خوبی را شکل بدهد و در عین حال، حس فوریت و پارانویای بسیار خوبی از نفوذ اسکرول‌ها را ایجاد کند.

این تریلر علاوه بر به تصویر کشیدن لحظات مختلفی از این سریال، بازیگران برجسته و بااستعداد آن را نیز به نمایش می‌گذارد، آن هم بدون اینکه چیز زیادی از داستان و رویدادهای مختلف آن آشکار کند.

در سریال «تهاجم مخفی» ساموئل ال جکسون در نقش نیک فیوری، کوبی اسمالدرز در نقش ماریا هیل، بن مندلسون در نقش تالوس، دان چیدل در نقش رودی رودز، مارتین فریمن در نقش اورت کی راس، امیلیا کلارک در نقش گیا، اولیویا کولمن در نقش سونیا فالوورث و کینگزلی بن ادیر در نقش شخصیت شرور گراویک نقش‌آفرینی می‌کنند.

پخش سریال «تهاجم مخفی» قرار است از تاریخ ۲۱ ژوئن سال ۲۰۲۳ میلادی (چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۲) از سرویس آنلاین دیزنی پلاس شروع شود.

منبع: کولایدر