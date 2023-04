سانی سولجیک، بازیگر نقش آتریوس در سری بازی God of War، از امیدهای خود نسبت به آیندۀ این کاراکتر صحبت می‌کند. در حالی که God of War Ragnarok بیش از پیش به این شخصیت پرداخت، اما همچنان در سایۀ کریتوس قرار داشت. در گفت‌وگویی با وبسایت TheGamer، سولجیک متذکر شد که سری God of War […]

بازیگر آتریوس در بازی God of War، می‌خواهد این کاراکتر به یک مرد بالغ تبدیل شود محمد حسین کریمی ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۴:۴۸

سانی سولجیک، بازیگر نقش آتریوس در سری بازی God of War، از امیدهای خود نسبت به آیندۀ این کاراکتر صحبت می‌کند. در حالی که God of War Ragnarok بیش از پیش به این شخصیت پرداخت، اما همچنان در سایۀ کریتوس قرار داشت. در گفت‌وگویی با وبسایت TheGamer، سولجیک متذکر شد که سری God of War برای پرداخت هر چه بیشتر به کاراکتر آتریوس، می‌تواند مسیرهای مختلفی را پیش بگیرد. او به این موضوع اشاره کرد که تیم روایت سانتا مونیکا (Santa Monica)، استودیوی سازندۀ بازی، ایدۀ بسیار بهتری برای آیندۀ آتریوس خواهد داشت، اما امیدوار است که در آینده شاهد این کاراکتر در قالب یک مرد بالغ باشد. وی در این باره گفت: من این فرصت را داشتم تا با این کاراکتر بزرگ شوم، بنابراین می‌توانم خودم را در تار و پورد شخصیت او ببینم. به نظرم هر دوی ما به طور همزمان رشد پیدا می‌کنیم. سولجیک برای ایفای نقش آتریوس نامزد بهترین بازیگر سال از دید چندین مراسم بزرگ از جمله BAFTA Game Awards شد، اما در اکثر آن‌ها به همکار خود یعنی کریستوفر جاج (Christopher Judge) باخت. وی در این مصاحبه متذکر شد که نبردن جایزه برای او اهمیتی ندارد و می‌خواهد در لحظه زندگی کند.

اخبار بازی ، بازی ویدیویی ، پلی استیشن

God of War, Santa Monica, Sony

منبع متن: gamefa