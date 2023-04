استودیوی سانتا مونیکا از طریق وبلاگ رسمی پلی استیشن اعلام کرد که حالت نیو گیم پلاس (New Game Plus) بازی God of War Ragnarok به واسطۀ یک به‌روزرسانی جدید در دسترس قرار دارد. تجهیزات، سقف تازه‌ای برای سطح کریتوس (Level Cap)، Enchantmentها و موارد جدید متعددی به حالت +NG بازی God of War Ragnarok اضافه […]

حالت نیو گیم پلاس God of War Ragnarok در دسترس قرار گرفت محمد حسین کریمی ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۹:۵۸