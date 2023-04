کارگردان Wonder Man با انتشار یک تصویر خبر از آغاز پروسه تولید این سریال ابرقهرمانی از دنیای سینمایی مارول داده است.

در حالی که دنیای سینمایی مارول در حال زمینه‌چینی برای رویارویی ابرقهرمانانش با کانگ فاتح می‌باشد، تا آن زمان شاهد ساخت آثار سینمایی و تلویزیونی مختلفی خواهیم بود که شخصیت‌های جدیدی را به این مجموعه اضافه می‌کند. یکی از این آثار، سریالی تحت عنوان Wonder Man (مرد شگفت‌انگیز) نام دارد که توسط خالق فیلم Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (شانگ چی و افسانه ده حلقه) یعنی دستین دنیل کرتون تهیه خواهد شد.

این فیلم‌نامه‌نویس، کارگردان و تهیه‌کننده ۴۴ ساله آمریکایی که وظیفه کارگردانی فیلم Avengers: The Kang Dynasty (انتقام‌جویان: سلسله کانگ) را نیز بر عهده دارد، با انتشار تصویری در صفحه اینستاگرام خود خبر از آغاز تولید این سریال داده است که در ادامه می‌تواند این تصویر را مشاهده نمایید.

مرد شگفت‌انگیز یکی از قدرتمندترین شخصیت‌های کمیک‌های مارول است که در آغاز کار خود را به عنوان یک ابرشرور آغاز کرد و سپس به جمع ابرقهرمانان مارول پیوست. یحیی عبدالمتین دوم ایفای نقش این ابرقهرمان جدید دنیای سینمایی مارول را بر عهده گرفته است. در کنار او شاهد هنرنمایی بازیگرانی همچون بن کینگزلی، اد هریس و دمیتروس گروس نیز هستیم.

سریال Wonder Man که برای پخش از سوی سرویس دیزنی‌پلاس در نظر گرفته شده، هنوز از هیچ تاریخ پخشی بهره نبرده است.

منبع: Comingsoon