تغییر دوباره تاریخ اکران Aquaman and The Lost Kingdom

به نظر می‌رسد که جابجایی تاریخ اکران فیلم ابرقهرمانی Aquaman and The Lost Kingdom تمامی نداشته و باز هم شاهد زمانبندی جدیدی از سوی کمپانی برادران وارنر هستیم.

در حالی که مشغول سپری کردن سال پایانی دنیای سینمایی فعلی دی‌سی به نام DCEU هستیم اما گویا حواشی و اخبار منفی حول محور پروژه‌های آن تمامی نداشته و کمپانی برادران وارنر همچنان می‌تواند طرفداران دی‌سی را با اتفاقات جدید شگفت‌زده نماید. زیرا طبق آخرین اعلامیه آن‌ها، تاریخ اکران فیلم Aquaman and The Lost Kingdom (آکوامن و پادشاهی گمشده) با جابجایی چند روزه مواجه شده است.

سال ۲۰۲۳ میلادی شاهد پایان دنیای سینمایی فعلی دی‌سی هستیم تا از سال ۲۰۲۵ شاهد آغاز دنیای سینمایی تازه‌ای به رهبری جیمز گان و پیتر سفران باشیم که با اکران فیلم جدید سوپرمن آغاز شده و فاز نخست آن به مدت ۱۰ سال ادامه خواهد یافت. تا آن زمان باید منتظر اکران ۳ فیلم از DCEU باشیم که دنباله آکوامن یکی از آن‌ها خواهد بود. دنباله‌ای که نخستین‌بار برای اکران در سال ۲۰۲۲ در نظر گرفته شده بود و به مرور تاریخ آن به عقب افتاد تا در نهایت روز ۲۵ دسامبر ۲۰۲۳ به عنوان زمان نهایی در نظر گرفته شود.

با این حال طبق تازه‌ترین اعلامیه کمپانی برادران وارنر، تاریخ پخش فیلم Aquaman and The Lost Kingdom باز هم تغییر پیدا کرده و این‌بار برای اکران در تاریخ ۲۰ دسامبر (۲۹ آذر) در نظر گرفته شده است. فیلم Aquaman به عنوان تنها پروژه‌ای از دنیای سینمایی دی‌سی شناخته می‌شود که با اکران در سال ۲۰۱۸ موفق شد تا به فروشی بالای ۱ میلیارد دلار دست پیدا کند؛ موفقیتی که البته تصمیمات برادران وارنر حول محور دنباله‌اش موجب نگرانی طرفداران شده است. زیرا طبق شایعات جدیدی که در فضای مجازی منتشر شده، به نظر می‌رسد که Aquaman and The Lost Kingdom به عنوان آخرین فیلم DCEU، تمامی ارتباطات خود با باقی فیلم‌ها و شخصیت‌های این فرنچایز را کنار گذاشته و صحنه‌های جدیدی که فیلم‌برداری شده، هیچ ربطی به باقی دنیای سینمایی دی‌سی نخواهد داشت تا زمینه را برای آغاز دنیای جدید جیمز گان مهیا نماید.

در هر حال باید صبر کرد و دید که فیلم Aquaman and The Lost Kingdom حاوی چه وقایع و روایاتی خواهد بود و دنیای سینمایی فعلی دی‌سی را چگونه به پایان خواهد رساند.

فیلم Aquaman and The Lost Kingdom به کارگردانی جیمز وان از بازیگرانی همچون جیسون موموآ، امبر هرد، پاتریک ویلسون و دولف لاندگرن بهره برده است.

منبع: کولایدر