آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم؟ از Arrietty تا Gran Torino

این آخر هفته قرار است به معرفی انیمه Arrietty، یک فیلم کلاسیک، یک سریال جدید و فیلم جذاب Gran Torino بپردازیم.

کلینت ایستوود از جمله بازیگران برجسته دنیای سینما به شمار می‌رود که نقش‌های نمادین و برجسته بسیار زیادی را در کارنامه هنری خودش دارد. این در حالی است که وی در زمینه نویسندگی و کارگردانی نیز بسیار بااستعداد است و یکی از فیلم‌های ساخت وی نیز فیلم گرن تورینو (Gran Torino) نام دارد که به معرفی آن خواهیم پرداخت.

در ادامه این مطلب از سری مطالب «آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم» قرار است به معرفی فیلم کلاسیک سرخ‌ها (Reds)، انیمه جذاب و زیبای آریتی (Arrietty) و همچنین سریال جدید مأمور شب (The Night Agent) از سرویس آنلاین نتفلیکس بپردازیم. همراه با ما باشید.

فیلم سرخ‌ها (Reds)

فیلم Reds

عوامل سازنده: فیلم «سرخ‌ها» اثری حماسی و درام به شمار می‌رود که در سال ۱۹۸۱ میلادی روی پرده سینماها اکران شد. این فیلم به کارگردانی وارن بیتی است و خود او نیز فیلم‌نامه آن را قلم زده است.

داستان و بازیگران: فیلم «سرخ‌ها» درباره زندگی و حرفه جان رید است، روزنامه‌نگار و نویسنده‌ای که در کتاب خودش به نام «ده روزی که جهان را تکان داد» (Ten Days That Shook the World) محصول سال ۱۹۱۹ میلادی انقلاب کبیر روسیه را شرح داده است. در این فیلم، خود نویسنده و کارگردان یعنی وارن بیتی نقش شخصیت اصلی داستان را ایفا می‌کند و در کنار وی، دایان کیتون نقش لوئیز برایانت و جک نیکلسون نقش یوجین اونیل را به تصویر می‌کشند.

چرا باید فیلم «سرخ‌ها» را دید؟ فیلم «سرخ‌ها» در همان سال اکرانش نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم سال شد اما نتوانست این جایزه را بدست بیاورد. با این حال، وارن بیتی برای این اثر جایزه بهترین کارگردانی را از آن خودش کرد. این در حالی بود که او نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد نیز بود و به سومین نفری تبدیل شد که در سه بخش بهترین بازیگر، بهترین کارگردانی و بهترین فیلم‌نامه اقتباسی به صورت همزمان نامزد بوده است. همین نیز نشان‌دهنده آن است که این فیلم بسیار ارزشمند است.

فیلم «سرخ‌ها» هم از نظر هوش و هم از نظر وسعت، یک اثر حماسی صمیمانه به شمار می‌رود که هیاهوی تغییرات انقلابی و شور و شوق کسانی که در آن قرار دارند را به خوبی به تصویر کشیده است. این اثر اصلا کسل‌کننده نیست و بسیار سرگرم‌کننده و گاهی اوقات تکان‌دهنده است. باید گفت که این فیلم یکی از بزرگترین و وفادارترین تصویرهای سیاسی انقلابی به شمار می‌رود که مطمئنا تماشای آن می‌تواند در این آخرهفته جالب‌توجه باشد.

فیلم گرن تورینو (Gran Torino)

فیلم Gran Torino

عوامل سازنده: فیلم «گرن تورینو» اثری درام محصول سال ۲۰۰۸ میلادی به شمار می‌رود که به کارگردانی کلینت ایستوود است.

داستان و بازیگران: فیلم «گرن تورینو» داستان یک کهنه سرباز جنگ کره به نام والت کوالسکی با بازی کلینت ایستوود را دنبال می‌کند که به تازگی همسرش را از دست داده و این در حالی است که او از خانواده‌اش به دور و از دنیا عصبانی است. همسایه جوان وی به نام تائو وانگ لور نیز تحت فشار پسر عمویش و به منزله ورود به گروه گانگستری باید ماشین فورد تورینو والت را بدزدد اما والت جلوی این سرقت را می‌گیرد و در ادامه رابطه‌ای را با این پسر و خانواده‌اش شکل می‌دهد.

چرا باید فیلم «گرن تورینو» را دید؟ فیلم «گرن تورینو» نسبت به دیگر آثار برجسته و درخشان کلینت ایستوود یک اثر کوچک به شمار می‌رود اما با این وجود، یک اثر طنز، تأثیرگذار و جذاب به شمار می‌رود که تماشای آن می‌تواند اوقات خوشی را برای شما رقم بزند.

لازم به ذکر است که کاراکترهای برجسته و نمادین کلینت ایستوود و به خصوص شخصیت هری کثیف با اینکه در این فیلم نیستند اما روی این فیلم، داستان و کاراکترهای آن سایه انداخته‌اند. با این حال، این موضوع هیچ چیزی از جذابیت این اثر کم نمی‌کند. این در حالی است که نقش‌آفرینی کلینت ایستوود با وجود سن بالایش در این فیلم اکشن بسیار خوب است و کمک شایانی به این فیلم کرده است.

انیمه آریتی یا بندانگشتی (Arrietty)

انیمه Arrietty

عوامل سازنده: انیمه «آریتی» که با عنوان دنیای مخفی آریتی (The Secret World of Arrietty) نیز شناخته می‌شود، انیمه‌ای فانتزی محصول سال ۲۰۱۰ میلادی است که توسط هیروماسا یونبایاشی کارگردانی شده و اولین تجربه وی روی صندلی کارگردانی محسوب می‌شود. استودیو جیبلی نیز وظیفه ساخت انیمیشن آن را برعهده داشته است. فیلم‌نامه این اثر را نیز هایائو میازاکی و کیکو نیوا بر اساس رمانی به نام The Borrowers محصول سال ۱۹۵۲ میلادی نوشته مری نورتون قلم زده‌اند.

داستان و صداپیشه‌ها: انیمه «آریتی» داستان خانواده‌ای از افراد کوچک را روایت می‌کند که به صورت مخفیانه در دیوارها و کف یک خانه معمولی زندگی می‌کنند و برای زنده ماندن نیز اقلامی را از انسان‌ها قرض می‌گیرند. در این میان، یکی از اعضای این خانواده با یک پسر انسانی و بزرگ دوست می‌شود و این در حالی است که سعی دارد دیگر انسان‌ها از وجودشان باخبر نشوند. از جمله صداپیشه‌های حاضر در این اثر نیز می‌توان به میرای شیدا، ریونوسوکه کامیکی و شینوبو اوتاکه اشاره کرد.

چرا باید انیمه «آریتی» را دید؟ انیمه «آریتی» به هنگام اکران خود توانست تحسین منتقدان را بدست بیاورد و به پرفروش‌ترین فیلم سال ۲۰۱۰ میلادی در گیشه ژاپن تبدیل شود و بیش از ۱۴۵ میلیون دلار در سراسر جهان بدست بیاورد. این در حالی است که جوایز مختلفی را نیز از آن خود کرده است. همین نیز دلایلی کافی به شمار می‌رود تا به تماشای این انیمه زیبا نشست.

انیمه «آریتی» از لحاظ بصری بسیار سرسبز است، به طور طراوت‌آمیزی عاری از سروصدا است و عمقی روح‌بخش دارد و همین نیز سبب شده تا این اثر واقعا هم راستا با شهرت استودیو جیبلی باشد. این اثر به صورت مستقیم با احساسات و تخیلات بیننده سخن می‌گوید و همین نیز باعث می‌شود تا تماشای آن بسیار سرگرم‌کننده و دلنشین باشد.

سریال مأمور شب (The Night Agent)

سریال The Night Agent

عوامل سازنده: سریال «مأمور شب» اثری اکشن و مهیج محصول سال ۲۰۲۳ میلادی به شمار می‌‌رود که توسط شاون رایان و بر اساس رمانی به همین نام نوشته متیو کوئیرک خلق شده و توسط سرویس آنلاین نتفلیکس تولید شده است.

داستان و بازیگران: سریال «مأمور شب» داستان مأمور اف‌بی‌آی پیتر ساترلند را روایت می‌کند که وارد توطئه‌ای گسترده درباره یک جاسوس در بالاترین سطوح دولت ایالات متحده آمریکا می‌شود. حالا او برای اینکه کشور را نجات بدهد، به شدت به دنبال پیدا کردن این خائن است و این در حالی است که باید از رز لارکین در برابر کسانی که عمه و عمویش را به قتل رساندند، محافظت کند. نقش اصلی این سریال را گابریل باسو ایفا می‌کند.

چرا باید سریال «مأمور شب» را دید؟ سریال «مأمور شب» از جمله آثاری است که می‌توان به راحتی به تماشای همه قسمت‌های آن نشست اما به سرعت آن را به فراموشی سپرد. این اثر یک سریال جاسوسی و مهیج معمولی به شمار می‌رود که جسارتی ستودنی دارد و تماشای آن می‌تواند شما را تا مدتی سرگرم نگه دارد. این در حالی است که سرویس آنلاین نتفلیکس آن را برای فصل دوم تمدید کرده و با خیال راحت می‌توان از تماشای آن لذت برد.

در این مطلب به معرفی فیلم کلاسیک «سرخ‌ها» محصول سال ۱۹۸۱ میلادی، فیلم «گرن تورینو» با بازی کلینت ایستوود، انیمه «آریتی» از استودیو جیبلی و سریال «مأمور شب» از سرویس آنلاین نتفلیکس پرداختیم. نظر شما درباره این آثار چیست؟