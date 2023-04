هنرنمایی اورلاندو بلوم در اقتباس تلویزیونی This Must Be the Place

اورلاندو بلوم در همکاری با کمپانی آمازون قصد دارد تا سریال اقتباسی This Must Be the Place را به ارمغان بیاورد.

در حالی که پخش سریال فانتزی و جذاب Carnival Row (خیابان کارنیوال) با فصل دوم به پایان خواهد رسید اما این مسئله به معنای پایان همکاری بین کمپانی آمازون و اورلاندو بلوم نمی‌باشد. زیرا این ستاره محبوب سینمای هالیوود در قرارداد جدیدی که با این غول سرویس استریم به امضا رسانده، در نظر دارد تا در اقتباس تلویزیونی از رمان This Must Be the Place (اینجا باید همان‌جا باشد) به قلم مگی اوفارل به عنوان بازیگر و تهیه‌کننده ظاهر شود.

این رمان روایت‌گر زندگی پرتلاطم زبان‌شناسی آمریکایی می‌باشد که در کشور ایرلند به زندگی مشغول بوده و زندگی وی مملو از وقایع عاشقانه و پر فراز و نشیبی است که رابطه‌ او را با خانواده‌اش به چالش کشیده است. اورلاندو بلوم ایفای نقش این زبان‌شناس را بر عهده خواهد داشت تا یکی از هنرنمایی‌های متفاوت خود را در مدیوم تلویزیون به تصویر بکشد. بازیگری که تاکنون آثار ماندگاری را برای طرفدارانش به ارمغان آورده و به زودی اقتباس سینمایی از بازی‌های Gran Turismo (گرن توریسمو) را بر پرده سینما به ارمغان می‌آورد؛ اقتباسی که انتظارات از آن بسیار بالا بوده و باید دید که به چه سرنوشتی دچار خواهد شد.

مگی اورفال یکی از نویسندگان خوش‌قلم دنیای امروز می‌باشد که یکی دیگر از رمان‌های وی تحت عنوان Hamnet (همنت) نیز توسط کارگردان فیلم Eternals (جاودانگان) یعنی کلویی ژائو در دست اقتباس می‌باشد.

هنوز هیچ تاریخ پخشی برای سریال This Must Be the Place از سوی کمپانی آمازون اعلام نشده است.

