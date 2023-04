بتسدا به شایعات معرفی احتمالی Fallout: New Vegas 2 دامن زد

شرکت بتسدا (Bethesda) به‌تازگی شاخه‌‌ای به نام newvegas2 را به بازی Fallout 4 اضافه نموده و به شایعات معرفی احتمالی Fallout: New Vegas 2 دامن زده است.

پس از به‌روز‌رسانی انجام شده در ۴ آوریل که در SteamDB قابل مشاهده بوده و شاخه‌ای با عنوان «newvegas2» به بازی Fallout: New Vegas اضافه شده است، طرفداران Fallout در این خصوص به بحث و گفتگو پرداخته‌اند. این نوعی تغییر محسوب می‌شود که یک توسعه‌دهنده ممکن است قبل از اضافه شدن محتوای جدید یا شروع بتای ایجاد کند، اما نحوه نامگذاری آن باعث شده است تا گمانه‌زنی‌هایی در خصوص احتمال ساخت Fallout: New Vegas 2 یا توسعه‌ی یک نسخه‌ی ریمستر در موتور Fallout 4 به وجود آید.

با این حال، بتسدا یک روز بعد به منظور فرونشاندن گمانه‌زنی‌ها، شاخه‌ی «newvegas2» را حذف کرد. این احتمال وجود دارد اقدام اخیر بتسدا به به‌روزرسانی نسل جدید Fallout 4 که در بهار امسال منتشر خواهد شد، مرتبط باشد. به گفته‌ی شرکت مذکور، این به‌روزرسانی شامل «ویژگی‌های حالت عملکرد برای نرخ فریم بالا، ویژگی‌های کیفیت برای گیم‌پلی با رزولوشن ۴K، رفع اشکالات و محتوایی برای پاداش‌های بخش Creation Club» خواهد بود.

بنابراین ممکن است اضافه شدن شاخه newvegas2 به افتخار بسته جدید Creation Club با موضوع در خصوص نیو وگاس نامگذاری شده باشد. در حال حاضر یک Creation در فروشگاه وجود دارد که یک تفنگ آنتی متریال را مستقیماً از NCR اضافه می‌کند. به نظر می‌رسد که بتسدا به استفاده کردن از بخشی از محتوای Fallout: New Vegas علاقه دارد. حتی بازیکنان می‌توانند لباسی از زره‌های رنجر را تهیه کنند و طوری لباس بپوشند که گویی طرح روی جلد New Vegas در Fallout 76 هستند.

با وجود آن که موارد بالا در خصوص شاخه اضافه شده محتمل‌تر به نظر می‌رسند، اما ایده‌ی ساخت دنباله‌ی Fallout: New Vegas حتی اگر در قالب یک بسته الحاقی برای Fallout 4 باشد، بدون شک جذابیت بالایی خواهد داشت. سال گذشته Feargus Urquhart، مدیرعامل استودیوی آبسیدین اینترتینمنت (Obsidian Entertainment) اعلام کرد که به ساخت یک بازی جدید از سری Fallout علاقه دارد.

از سوی دیگر، بسیاری از طرفداران Fallout دوست دارند که شاهد نسخه ریمستر شده New Vegas باشند که با موتور Fallout 4 ساخته شده است. زیرا ماد Fallout 4: New Vegas اساساً این کار را انجام می‌دهد. این در حالی است که در مقیاس کوچکتر، ماد Project Mojave چندین مکان New Vegas را بازسازی کرده است. همچنین یک ماد همراه (Companion) وجود دارد که برخی از شخصیت‌های همراه شامل Veronica، Arcade، Raul و Rose حضور دارند.