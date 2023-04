به تازگی پوسترهایی از فیلم Guardians of the Galaxy Vol. 3 منتشر شده که شخصیت‌های اصلی داستان را نشان می‌دهند. فیلم نگهبانان کهکشان ۳ (Guardians of the Galaxy Vol. 3) جدیدترین اثر از دنیای سینمایی مارول به شمار می‌رود که قرار است داستان این سه‌گانه را به یک نقطه پایان برساند و حالا با نزدیک […]

پوسترهای زیبایی از فیلم Guardians of the Galaxy Vol. 3 منتشر شد علی محمدپناه ۱۸ فروردین ۱۴۰۲ - ۰۷:۴۸

به تازگی پوسترهایی از فیلم Guardians of the Galaxy Vol. 3 منتشر شده که شخصیت‌های اصلی داستان را نشان می‌دهند. فیلم نگهبانان کهکشان ۳ (Guardians of the Galaxy Vol. 3) جدیدترین اثر از دنیای سینمایی مارول به شمار می‌رود که قرار است داستان این سه‌گانه را به یک نقطه پایان برساند و حالا با نزدیک شدن به زمان اکران آن، فروش بلیط برای این اثر آغاز شده است. در همین راستا نیز استودیو مارول پوسترهای جذاب و رنگارنگی را برای فیلم «نگهبانان کهکشان ۳» منتشر کرده است که در ادامه می‌توانید آن‌ها را مشاهده کنید. این پوسترهای جدید نیز هر کدام یکی از شخصیت‌های اصلی داستان را به شکلی جذاب و تماشایی به تصویر کشیده‌اند. از جمله این کاراکترها نیز می‌توان راکت راکون با صداپیشگی بردلی کوپر، گروت با صداپیشگی وین دیزل، استار لرد با بازی کریس پرت، گامورا با بازی زوئی سالدانیا، نبولا با بازی کارن گیلان، درکس با بازی دیو باتیستا، منتیس با بازی پم کلمنتیف، کراگلین با بازی شان گان و کازمو سگ فضایی با صداپیشگی ماریا باکالووا را نام برد. فیلم «نگهبانان کهکشان ۳» به کارگردانی و نویسندگی جیمز گان است که احتمالا آخرین همکاری وی با استودیو مارول خواهد بود چراکه او اکنون ریاست استودیو دی‌سی را برعهده دارد. این فیلم جدید همچنین به معرفی شخصیت‌های جدیدی همچون آدام وارلاک با بازی ویل پولتر نیز می‌پردازد. استودیو مارول قرار است فیلم «نگهبانان کهکشان ۳» را در تاریخ ۵ ماه مه سال ۲۰۲۳ میلادی (جمعه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲) روی پرده سینماها اکران کند. منبع: comingsoon

