جک بلک خواهان ساخت اقتباسی از بازی Red Dead Redemption است

جک بلک ستاره انیمیشن The Super Mario Bros خواهان ساخت اقتباسی از بازی Red Dead Redemption است.

برای مدت‌های بسیار زیادی، فیلم‌ها و سریال‌های اقتباس شده بر اساس بازی‌های ویدیویی چندان خوب نبودند. برخی از جنبه‌های منبع اصلی برای ایجاد نوآوری و خلق مسیرهای داستانی تازه در این اقتباس‌ها نادیده گرفته می‌شدند و همین نیز نارضایتی طرفداران را به همراه داشت.

با این حال سریال آخرین بازمانده از ما (The Last of Us) محصول شبکه اچ‌بی‌او ثابت کرد که پیروی دقیق از منبع اصلی می‌تواند تجربه بسیار خوشایندی را چه برای طرفداران و چه برای بیننده‌های تازه‌وارد و ناآشنا با داستان رقم بزند.

حالا انیمیشن برادران سوپر ماریو (The Super Mario Bros) روی پرده سینماها است و یکی از صداپیشه‌های آن یعنی جک بلک امیدوار است که اقتباس بعدی از بازی‌ها مربوط به یکی از بزرگترین بازی‌های راکستار باشد.

جک بلک در انیمیشن «برادران سوپر ماریو» وظیفه صداپیشگی شخصیت شرور داستان یعنی باوزر را برعهده دارد و این در حالی است که وی از انجام بازی‌های ویدیویی لذت می‌برد. این بازیگر معتقد است که صنعت سینما و سریال در حال کوچک شدن است اما در چندین دهه آینده، آثار بسیار بیشتری از دنیای بازی‌ها اقتباس خواهد شد.

از جک بلک سوال شده که به دنبال اقتباس‌های صورت گرفته بر اساس بازی‌ها در سال‌های اخیر، اقتباس بعدی باید بر اساس چه بازی‌ای باشد. او نیز در پاسخ به این سوال، بازی رد دد ردمپشن (Red Dead Redemption) از راکستار گیمز را نام برده است.

به گفته جک بلک، داستان بازی «رد دد ردمپشن» به همان اندازه بازی «آخرین بازمانده از ما» خوب یا حتی بهتر است و می‌تواند در یک اقتباس سینمایی یا سریالی به خوبی روایت شود. با این حال، ساخت اقتباسی موفق از بازی‌ها نیازمند مؤلفه‌‌های متعددی از جمله وفادار ماندن به منبع اصلی است.

منبع: gameranx