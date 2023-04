درحالیکه طرفداران آماده‌ی دیدن سری سوم نگهبانان کهکشان می‌شوند، تیزر جدیدی از فیلم از طریق پیج یوتیوب مارول منتشر شده که حاوی پشت صحنه تولید فیلم است و اشاراتی به پایان حماسی تیم قهرمانان دارد. تیزر پشت صحنه فیلم نگاهی بر ستاره‌ها و عوامل تولید فیلم و انتظاراتشان از سری جدید دارد که گویا تضمین […]

تیزر جدیدی از فیلم نگهبانان کهکشان ۳ منتشر شد مینو فرجی ۱۸ فروردین ۱۴۰۲ - ۰۹:۵۹

درحالیکه طرفداران آماده‌ی دیدن سری سوم نگهبانان کهکشان می‌شوند، تیزر جدیدی از فیلم از طریق پیج یوتیوب مارول منتشر شده که حاوی پشت صحنه تولید فیلم است و اشاراتی به پایان حماسی تیم قهرمانان دارد. تیزر پشت صحنه فیلم نگاهی بر ستاره‌ها و عوامل تولید فیلم و انتظاراتشان از سری جدید دارد که گویا تضمین می‌کند فن‌ها ماجراجویی کهکشانی جدید مارول را از دست نخواهند داد. گرچه فیلم بدون صحنه‌های احساسی نیست و جیمز گان اظهار داشته: محرک اصلی این شخصیت‌ها، احساسات است. این تیزر، صحنه‌های جدیدی از فیلم را به نمایش می‌گذارد؛ مانند شوخی‌های استارلرد و دراکس درباره استفاده درست از میز که طرفداران را یاد شوخی‌های جذاب آن‌ها می‌اندازد. تاکنون مارکتینگ فیلم روی راکت راکون متمرکز بوده و به داستان او اشاراتی داشته: این داستان اصلی راکت است. قرار است بیشتر درباره راکت بدانیم. طرفداران در این سری شاهد سفر احساسی راکت با تیم دوست‌داشتنی قهرمانان هستند. سری سوم نگهبانان کهکشان قرار است ۵ مه (۱۵ اردیبهشت) اکران شود. شما عزیزان می‌توانید جدیدترین تیزر فیلم را در ادامه مشاهده کنید: دانلود ۷۲۰ دانلود ۱۰۸۰ منبع: کولایدر

Guardians of the Galaxy, Guardians of the Galaxy Vol. 3, فیلم نگهبانان کهکشان ۳

منبع متن: gamefa