توبی مگوایر یکی از بازیگران بی‌حاشیه و دوست‌داشتنی سینمای هالیوود می‌باشد که هنرنمایی او در قامت پیتر پارکر هنوز هم از جذابیت خاصی برخوردار است.

بیوگرافی توبی مگوایر | بهترین مرد عنکبوتی سینما ؟ ایلیا عسگری ۱۸ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۰:۰۰

توبی مگوایر یکی از بازیگران بی‌حاشیه و دوست‌داشتنی سینمای هالیوود می‌باشد که هنرنمایی او در قامت پیتر پارکر هنوز هم از جذابیت خاصی برخوردار است. توبیاس وینسنت مگوایر در تاریخ ۲۷ ژوئن سال ۱۹۷۵ میلادی (۶ تیر ۱۳۵۴) در شهر سانتا مونیکا واقع در ایالت کالیفرنیا ایالات متحده آمریکا و در خانواده‌ای معمولی و کارگر چشم به جهان گشود. مادرش وندی، منشی یک اداره دولتی بود که از کودکی رویای نویسندگی را در ذهن داشت و در نهایت نیز به این عرصه وارد شد و پدرش وینسنت نیز در کنار آشپزی، به کارگری در ساختمان‌ها مشغول بود. توبی همچنین دارای ۴ برادر ناتنی نیز می‌باشد. این بازیگر محبوب آمریکایی در حالی که تنها ۲ سال سن داشت، شاهد طلاق پدر و مادرش بود و این مسئله سبب شد تا دوران کودکی خود را به صورت برهه‌های مختلف زمانی، با اعضای گوناگون خانواده‌اش سپری نموده و از زندگی در جایی ثابت محروم گشت. با این حال او از همان سنین علاقه شدیدی به شغل پدرش یعنی آشپزی نشان داد و در حالی که مشغول تحصیل در مدرسه بود، سعی داشت تا مسیر زندگی خود را برای حضور در این عرصه آماده نماید و بدین منظور، خواستار ثبت‌نام در کلاس‌های آشپزی بود. با این حال مادر وی بارها و بارها سعی داشت تا نظر توبی را تغییر داده و وی را برای حضور در کلاس بازیگری ترغیب می‌کرد. در نهایت نیز با پیشنهاد ۱۰۰ دلار نظر مثبت فرزندش را جلب نمود و وی را وارد دوره‌های بازیگری کرد. مسئله‌ای که از یک سو اشتیاق توبی را در پی داشت و از سوی دیگر مسائل مرتبط با تحصیل و آموزش را در نظر وی خسته‌کننده و پوچ جلوه نمود تا در نهایت وی تصمیم گرفت که دبیرستان را رها کرده و به صورت تمام وقت به عرصه بازیگری و فرا گرفتن متودهای آن بپردازد. در نهایت نیز سعی و تلاش‌های توبی مگوایر جوب داد و در سال ۱۹۸۹ و در حالی که وی تنها ۱۴ سال سن داشت، نقشی فرعی در فیلم The Wizard (جادوگر) به کارگردانی تاد هالند را بر عهده گرفت؛ نقشی که هیچ دیالوگی نداشت و تنها دری بود تا وی به صورت جدی وارد دنیای بازیگری شود. از سال ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۱ توبی مگوایر مشغول ایفای نقش در پروژه‌های سینمایی، تلویزیونی و تبلیغاتی حول محور نوجوانان بود و علی‌رغم این که فرصت حضور در اثری جدی را پیدا نکرده بود اما با این حال موفق شد تا با نام‌های شناخته شده‌ای همچون چاک نوریس و تریسی آلمن به همکاری بپردازد که برای وی به خودی خود پیشرفت قابل توجهی محسوب می‌شود. با این حال تا سال ۲۰۰۱ تنها فرصت شغلی بزرگ وی، بر عهده داشتن نقش اصلی سریالی به نام Great Scott (اسکات بزرگ) بود که آن هم پس از تنها ۹ هفته پخش، توسط شبکه فاکس لغو شد. نکته حائز اهمیت در زندگی حرفه‌ای توبی مگوایر، دوستی او با ستاره حال حاضر سینمای جهان یعنی لئوناردو دی‌کاپریو می‌باشد که به نوعی تاثیر به‌سزایی بر زندگی حرفه‌ای یکدیگر داشته‌اند. در جریان تست‌های بازیگری توبی مگوایر، او به صورت اتفاقی با لئوناردو روبرو شده و به سبب اخلاقیات مشابه به دوستان نزدیکی برای هم تبدیل می‌شوند و پیمان می‌بندند که در مسیر بازیگری یار و یاور یکدیگر باشند. بدین صورت که برای حضور همزمان در پروژه‌های مختلف تست داده و اگر که هر یک از آن‌ها در این تست ناموفق عمل کرد، دیگری بتواند پلی برای موفقیت‌های بعدی باشد. پیمانی که نخستین تاثیر آن در سال ۱۹۹۰ و در قبال سریالی به نام Parenthood (پدر و مادری) نمایان شد. جایی که هر دوی توبی مگوایر و لئوناردو دی‌کاپریو برای حضور در این مجموعه تست بازیگری داده و تنها لئوناردو در جلب نظر تهیه‌کنندگان موفق عمل کرد. با این حال توصیه‌ها و تلاش‌های وی باعث شد تا توبی نیز به عنوان بازیگر مهمان در Parenthood ظاهر شود. این مسئله در سال ۱۹۹۳ نیز باری دیگر تکرار شد و لئوناردو پس از بر عهده گرفتن یکی از نقش‌های اصلی فیلم This Boy’s Life (زندگی این پسر)، نقش یکی از دوستان شخصیت خود را برای توبی مهیا کرد تا هر دو در کنار بازیگر بزرگی همچون رابرت دنیرو به هنرنمایی بپردازند. در حالی که لئوناردو دی‌کاپریو مشغول طی کردن پله‌های ترقی بود و پروژه‌های سینمایی و تلویزیونی مختلفی را تصاحب می‌کرد و گاهاً برای حضور دوست صمیمی خود تلاش‌هایی را انجام می‌داد اما عرصه بازیگری چندان روی خوشی به توبی مگوایر نشان نمی‌داد و این مسئله در اواسط دهه ۱۹۹۰ میلادی افسردگی شدیدی را برای وی به همراه داشت تا جایی که وی که مشغول فیلم‌برداری پروژه Empire Records (سوابط امپراتور) بود، از کارگردان آن یعنی الن مویل درخواست کرد تا تمامی صحنه‌های وی را از نسخه نهایی حذف کرده و خود نیز از این پروژه کناره‌گیری کرد و به مصرف بی‌رویه الکل روی آورد. توبی مگوایر جوان که غرق در گردابی از افسردگی و ناامیدی شده بود، در نهایت عزم خود را جزم کرد تا از اعتیاد به الکل رهایی پیدا کرده و دست از مقایسه خود با بازیگرانی همچون لئوناردو دی‌کاپریو بردارد و فرصت‌های بازیگری خود را با آن‌ها قیاس ننماید. نتیجه، پذیرفتن یکی از نقش‌های فرعی فیلم The Ice Storm (طوفان یخ) به کارگردان انگ لی بود که وی موفق شد تا هنرنمایی قابل ستایشی را از خود به معرض نمایش گذاشته و استفاده حداکثری از این فرصت، طلسم ناکامی‌های زندگی‌اش را شکاند و درهای جدیدی را به روی وی باز کرد. هنرنمایی موفقیت‌آمیز توبی مگوایر در فیلم The Ice Storm سبب شد تا از اواخر دهه ۱۹۹۰ و تا پایان سال ۲۰۰۱ شاهد آثاری کاملاً متفاوت از وی باشیم که زمینه‌ را برای شهرت وی به همراه داشت تا پس از سال‌ها تلاش، افسردگی، قیاس با هم سن و سالان و روی آوردن به مصرف الکل، نقشی به وی پیشنهاد شود که نه تنها زندگی وی را کاملاً دگرگون خواهد کرد، بلکه شهرتی بی‌سابقه را برایش به همراه داشته باشد. شخصیت مرد عنکوبتی/پیتر پارکر یکی از محبوبترین ابرقهرمانان کمیک‌های مارول می‌باشد که کارگردان بزرگی همچون جیمز کامرون تا سال ۲۰۰۰ سعی داشت تا اقتباسی سینمایی از او را بر پرده سینما به ارمغان بیاورد. با این حال مشکلات متعدد پروسه تولید ساخت اثری ابرقهرمانی مانع از این امر شد تا در نهایت در سال ۲۰۰۲ قرعه به نام سم ریمی افتاده و وی رسماً ساخت فیلمی از این ابرقهرمان دوست‌داشتنی مارول را آغاز نماید. سم ریمی نیز که در نظر داشت تا پیتر پارکر جوانی را به تصویر بکشد، به سراغ توبی مگوایر رفت و او نیز این نقش را پذیرفت. نتیجه، اکران فیلم Spider-Man (مرد عنکبوتی) در سال ۲۰۰۲ شد که با نقدهای به شدت مثبتی همراه شد و سیل عظیم مخاطبین را راهی سینما کرد تا در آن زمان فروش شگفت‌انگیز ۸۲۵ میلیون دلار را رقم زده و به مانند بمبی پر سر و صدا، انقلابی را در ژانر ابرقهرمانی رقم زده و موفقیتی بزرگ را برای کمپانی سونی پیکچرز به همراه داشته باشد. هنرنمایی شگفت‌انگیز و معصومانه توبی مگوایر از یک سو تحسین بی‌امان منتقدین را در پی داشت و از سوی دیگر نیز شهرت و محبوبیتی را برای وی رقم زد که از کودکی آرزویش را داشت. چنین شهرتی سبب شد تا در سال بعد به عنوان نقش اصلی، در فیلم درام Seabiscuit (سیبیسکوت) را بر عهده گرفته و برای نخستین‌بار چیزی را به معرض نمایش بگذارد که برای بیش از ۲ دهه متوالی، در انجام آن به در بسته خورده بود. موفقیت فیلم نخست Spider-Man و سود سرشار آن برای سونی پیکچرز، سبب شد تا چراغ سبز ساخت دنباله آن سریعاً صادر گردد. دنباله‌ای که این‌بار با دستانی کاملاً باز و با اختصاص بودجه‌ای به مراتب بیشتر منجر به ساخت Spider-Man 2 (مرد عنکبوتی ۲) در سال ۲۰۰۴ شد. اثری که پیتر پارکر را در برابر دکتر اختاپوس قرار داده بود، به حدی پیشرفت کرد که در آن زمان لقب “بهترین فیلم کمیک بوکی” تاریخ را از آن خود نمود و با ۲۰۰ میلیون دلار بودجه، فروشی بالغ بر ۷۸۹ میلیون دلار را رقم زد که زمینه را برای ساخت یکی از پرحاشیه‌ترین دنباله‌های سینمایی تاریخ مهیا ساخت. پیش از ساخته شدن فیلم جدیدی از مرد عنکبوتی، در تجربه‌ای جدید و منحر به فرد، توبی مگوایر ایفای نقش یک شرور را در فیلم The Good German (آلمانی خوب) به کارگردانی استیون سودربرگ بر عهده گرفت و با برخی از ستارگان مشهور سینمای هالیوود یعنی کیت بلانشت و جرج کلونی هم‌بازی شد. اثری که علی‌رغم انتقادات و فروش کم اما جنبه منحصر به فردی از قدرت بازیگری توبی مگوایر را به معرض نمایش گذاشته است. در نهایت زمان موعود فرا رسید و تنها یک سال پیش از آغاز دنیای سینمایی مارول، شاهد ساخت یکی از پرهزینه‌ترین و پر سر و صداترین آثار ابرقهرمانی تاریخ سینما یعنی Spider-Man 3 (مرد عنکبوتی ) بودیم. اثری که از یک سو سه‌گانه توبی مگوایر را به اتمام می‌رساند و از سوی دیگر نیز سم ریمی در نظر داشت تا آغازکننده حماسه جدیدی در زندگی پیتر پارکر باشد و از این رو، انتظارات از این دنباله شدتی چشمگیر پیدا کرد. با این حال موفقیت‌های مالی دو فیلم قبلی کمپانی سونی پیکچرز را وادار کرد تا با دخالت‌ها بی‌جا در پروسه تولید Spider-Man 3 (مرد عنکبوتی ۳)، موجودی شرور به نام ونوم را وارد داستان کند؛ شروری که سم ریمی شخصاً از آن تنفر داشته و عقیده دارد که ونوم هیچ جذابیتی ندارد که بتوان آن را در مدیوم سینما به تصویر کشید. دخالت‌های سونی پیچرز روند تولید فیلم سوم مرد عنکبوتی را به جهنمی غیرقابل توصیف بدل کرد که در نهایت نیز منجر به نابودی فرنچایز سم ریمی شد. فیلم ۲۵۸ میلیون دلاری Spider-Man 3 در سال ۲۰۰۷ اکران شد و به سبب حضور شخصیت‌های پرتعداد و عدم پرداخت کافی به آن‌ها که گل سرسبدشان ونوم بود، با انتقادات شدیدی از سوی منتقدین و مردم روبرو شد. با وجود تمامی انتقادات و کاستی‌ها اما محبوبیت مرد عنکبوتی توبی مگوایر فروشی حدوداً ۹۰۰ میلیون دلاری را در پی داشت که به خودی خود موفقیت مالی بزرگی محسوب می‌شود. البته که در عین برنامه‌های سم ریمی برای ساخت فیلم چهارم مرد عنکبوتی اما اختلافات او با سونی پیکچرز و پروسه ساخت مشقت‌بار فیلم سوم سبب تا در کمال تاسف، پرونده مرد عنکبوتی توبی مگوایر در سال ۲۰۰۷ به پایان رسیده و او خداحافظی طولانی مدتی با نقش ماندگار و محبوب خود داشته باشد. در حالی که طرفداران دنیای کمیک در غم از دست دادن توبی مگوایر به سر می‌بردند اما این بازیگر فرصت‌های شغلی جدیدی را در مقابل خود می‌دید. نخست به عنوان بازیگر مهمان در هجویه بن استیلر به نام Tropic Thunder (تندر استوایی) حضور پیدا کرد و همان دقایق کوتاه نیز مخاطبین این فیلم را به وجد آورد. او سپس در همکاری با ناتالی پورتمن و جیک جیلنلهال فیلم درام و روان‌شناختی Brothers (برادران) را به ارمغان آورد. اثری که به تاثیرات مخرب جنگ بر سربازانی که به خانه برمی‌گردند پرداخته و توبی مگوایر در یکی از مشهورترین نقش‌آفرینی‌های خود، سربازی افسرده، دردمند و خشن را به تصویر کشید که تحسین منتقدین را در سال ۲۰۰۹ در پی داشت و برای نخستین‌بار نامزد دریافت جایزه در جشنواره گلدن گلوب شد. این بازیگر توانمند ۳۶ ساله در سال ۲۰۱۱ به فیلم The Details (جزئیات) پیوست و اثری کمدی سیاه را به تصویر کشید. فیلمی نسبتاً جذاب که البته چندان با بازخوردهای مثبتی مواجه نشد و خیلی زود از یادها فراموش گشت. او در همان سال ایفای یکی از نقش‌های اصلی فیلم Life of Pi (زندگی پی) به کارگردانی انگ لی را بر عهده گرفت و در مراحلی از فیلم‌برداری نیز حضور یافت. با این حال به سبب برخی وقایع از این پروژه کناره‌گیری کرد و انگ لی سکانس‌های مرتبط با وی را دوباره و این‌بار با ریف اسپال فیلم‌برداری کرد تا در نهایت Life of Pi در سال ۲۰۱۲ اکران شده و موفقیت‌های مالی و هنری بسیاری را به ارمغان بیاورد. تا سال ۲۰۱۳ توبی مگوایر از یک سو برای تاسیس شرکت خود به نام Material Pictures سخت مشغول کار بود تا بتواند از طریق این کمپانی کوچک خود، به فیلم‌های ناشناخته برای بودجه‌رسرانی کمک نماید و از سوی دیگر نیز پس از گذشت حدود ۲دهه، باری دیگر با دوست صمیمی خود یعنی لئوناردو دی‌کاپریو در اقتباسی سینمایی و پرهزینه از رمان اف. اسکات فیتزجرالد همکاری نماید. نتیجه ساخته شدن فیلم The Great Gatsby (گتسبی بزرگ) در سال ۲۰۱۳ شد. اثری که باری دیگر دو دوست صمیمی را کنار یکدیگر قرار داده بود با این تفاوت که حال توبی مگوایر بدون نیاز به سعی و تلاش لئوناردو دی‌کاپریو، به حدی از محبوبیت و شهرت دست پیدا کرده بود که خود نقشی را در این پروژه‌ای دریافت نماید. همکاری مشترک این دو بازیگر دوست‌داشتنی سینما منجر به فروش حدوداً ۴۰۰ میلیون دلاری The Great Gatsby گشت. ۱ سال بعد و در ۲۰۱۴ شاهد ساخته شدن فیلم Pawn Sacrifice (قربانی پیاده) توسط شرکت خود توبی مگوایر بودیم. اثری درام و بیوگرافی که براساس رویدادهایی واقعی حول محور مسابقه شطرنج میان نام‌های بزرگی همچون بابی فیشر و بوریس اسپاسکی ساخته شد و تا حدی بسیار زیادی تحسین منتقدین و بینندگانش را در پی داشت. توبی مگوایر نیز به عنوان نقش اصلی، هنرنمایی جذاب و چالش‌برانگیزی را از خود بر جای گذاشت. تا سال ۲۰۱۷ شاهد کناره‌گیری توبی مگوایر از عرصه بازیگری بودیم و او بیشتر به عنوان تهیه‌کننده پشت پروژه‌های سینمایی و تلویزیونی حضور پیدا کرد و با شرکت Material Pictures مشغول کمک به آثار نه چندان ناشناخته بود. با این حال وی در همین سال به عنوان صداپیشه در انیمیشن جذاب The Boss Baby (بچه رئیس) حضور پیدا کرد و تجربه جدید و جالب توجهی را به ارمغان آورد. پس از پایان سه‌گانه مرد عنکبوتی توبی مگوایر در سال ۲۰۰۷، کمپانی سونی پیچرز این فرنچایز را فراموش نکرده و با ساخت The Amazing Spider-Man (مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز) و دنباله آن در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ سعی داشت تا جنبه تاریکی از دنیای پیتر پارکر با هنرنمایی اندرو گارفیلد به تصویر بکشد. با این حال دخالت‌های بی‌جا و سنگ‌اندازی‌های مجدد این کمپانی منجر به اختلافات شدید بین تیم تولید و در نهایت کنار گذاشتن دومین مجموعه از مرد عنکبوتی شد تا در نهایت پس از موفقیت‌های دنیای سینمایی مارول، سونی رضایت داده تا پیتر پارکر به این مجموعه اضافه شود. تام هالند که ایفای نقش مرد عنکبوتی جدید سینما را بر عهده داشت، پس از حضور در ۲ فیلم اختصاصی و ۳ فیلم گروهی، برای حضور در فیلم Spider-Man: No Way Home (مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست) آماده می‌شد. اثری که در فاز چهارم جریان داشت و می‌بایست ایده جهان‌های موازی را گسترش می‌داد. مسئله‌ای که از همان آغاز سبب شد تا خبر حضور شخصیت‌های شرور فیلم‌های پیشین مرد عنکبوتی با همان بازیگران قدیمی، حسابی در فضای مجازی و رسانه‌ها سر و صدا به پا کرده و شایعات حضور اندرو گارفیلد و توبی مگوایر را به همراه داشته باشد. در حالی که شایعه حضور ۳ مرد عنکبوتی و بازگشت بازیگران پیشین آن‌ها حسابی سر و صدا کرده و Spider-Man: No Way Home را به یکی از ترندهای محبوب فضای مجازی بدل کرده بود اما هیچ یک از بازیگران و عوامل تولید چنین اخباری را قبول نکرده و همگی یک صدا اعتقاد داشتند که این مسائل شایعاتی بی‌اساس بوده و مخاطبین باید انتظارات خود را از این دنباله در حد معقول نگه دارند. پس از سال‌ها انتظار و شایعات مختلف سرانجام فیلم Spider-Man: No Way Home در دوران اوج ویروس کرونا و همه‌گیری آن در سال ۲۰۲۱ بر پرده سینما اکران شد و مشخص گردید که توبی مگوایر و اندرو گارفیلد به سبب ایده جهان‌های موازی، نقشی کوتاه ولی بسیار مهم در پایان حماسه پیتر پارکر تام هالند خواهند داشت. اتفاق بزرگ و پر سر و صدایی که پس از تعطیلی سینماها برای مدتی طولانی، سبب شد تا این فیلم به فروش باورنکردنی و فراتر از انتظار ۱ میلیارد و ۹۲۲ میلیون دلار دست پیدا کرده و توبی مگوایر پس از ۱۶ سال بتواند فرصت حضور دوباره در نقشی را پیدا کند که زندگی‌اش را برای همیشه دگرگون کرده بود. حضور موفقیت‌آمیز توبی مگوایر به عنوان مسن‌ترین پیتر پارکر گروه ۳ نفره Spider-Man: No Way Home سبب شده تا شاهد شایعاتی حول محور بازگشت او در پروژه‌های آینده دنیای سینمایی مارول همچون انتقام‌جویان باشیم. مسئله‌ای که با توجه به کانگ فاتح و ایده جهان‌های موازی چندان دور از انتظار نخواهد بود. آخرین فیلم توبی مگوایر پس از Spider-Man: No Way Home نیز اثر جدید دیمین شزل تحت عنوان Babylon (بابیلون) می‌باشد. فیلمی کمدی و درام که توبی مگوایر ایفای نقش جیمز مک‌کی را بر عهده داشته و با بازخوردهای مثبتی روبرو شده است. این بازیگر محبوب و بی‌حاشیه ۴۷ ساله آمریکایی، در سال ۲۰۰۳ با طراح مد، جنیفر میر آشنا شد و در سال ۲۰۰۷ با وی ازدواج نمود که در نهایت این دو در سال ۲۰۲۰ جدایی رسمی خود را اعلام کردند. این بازیگر و تهیه‌کننده سینمای هالیوود در حال حاضر پدر یک دختر به نام رابی و یک پسر به نام اوتیس بوده که علی‌رغم حفظ زندگی خصوصی خود اما رابطه خوبی با آن‌ها داشته و بارها در فرش قرمزهای مختلف با دخترش رابی ظاهر شده است. منبع: گیمفا

انتخاب سردبیر ، بیوگرافی بازیگران ، فیلم و سریال ، مقالات سینما ، وب‌سایت گیمفا

Babylon, Leonardo DiCaprio, Marvel, Spider Man, Spider-Man: No Way Home, The Great Gatsby, Tobey Maguire, بیوگرافی, توبی مگوایر, سینما, فیلم‌

منبع متن: gamefa