انتشار نخستین پوستر از فیلم Monstrous Beauty با هنرنمایی بلا رمزی

۱۸ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۱:۰۰

فیلم Monstrous Beauty که از بلا رمزی به عنوان نقش اصلی بهره می‌برد، با انتشار پوستری معرفی شد. در حالی که سریال Game Of Thrones (بازی تاج و تخت) سبب شد تا بلام رمزی به عنوان بازیگر وارد عرصه شود اما این سریال جذاب، پسا-آخرالزمانی و درام The Last Of Us (آخرین بازمانده از ما) بود که با پخش فصل نخست خود و قرار دادن بلا رمزی در قامت شخصیتی به نام الی، وی را به شهرت رسانده و طرفداران بی‌شماری را برایش به ارمغان بیاورد. سریالی که به نظر می‌رسد راه را برای حضور بیشتر این بازیگر ۱۹ ساله در سینما هموار کرده است. زیرا طبق تازه‌ترین گزارش منتشر شده از سوی خبرگزاری ددلاین، بلا رمزی ایفای نقش اصلی در فیلم نیمه-تاریخی و نیمه-فانتزی Monstrous Beauty (زیبایی هیولا) را بر عهده گرفته است. فیلمی که توسط رامولا گری کارگردانی شده و این دومین تجربه او در این زمینه می‌باشد. در کنار بلا رمزی شاهد هنرنمایی دیگر بازیگرانی همچون دومینیک وست، روث نگا و فیونا شو خواهیم بود. داستان Monstrous Beauty در میانه قرن هفدهم میلادی جریان دارد؛ جایی که یک دختر روستایی به نام فیلد از بیماری عجیب و غریبی رنج برده که تمام صورتش در مو پنهان شده است. در حالی که این مسئله بر ارتباطش با باقی افراد تاثیر به‌سزایی گذاشته اما او سعی دارد تا توانایی‌ها و ویژگی‌های خود را محدود به این بیماری نکرده و هنر خود به عنوان یک نمایش نامه‌نویس را به رخ دیگران بکشد. در ادامه می‌توانید شاهد نخستین پوستر از این فیلم باشید. هنوز هیچ تاریخ اکرانی برای فیلم Monstrous Beauty در نظر گرفته نشده است. منبع: کولایدر

