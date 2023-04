با آغاز سال ۱۴۰۲ به انتشار برخی از موردانتظارترین فیلم‌های هالیوود نزدیک می‌شویم. در این ویدیو به بررسی بیست تا از این عناوین محبوب می‌پردازیم. از فیلم‌های اکشن گرفته، تا فیلم‌های جدید و محبوب مارول و انیمیشن در سال جاری منتشر خواهند شد. در سال پیش‌رو فیلم‌های هیجان‌انگیز زیادی در انتظار ما است. قسمت‌های جدیدی […]

ویدیو اختصاصی: فیلم‌های مورد انتظار ۱۴۰۲ لاوین شریفی ۱۸ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۲:۰۰

با آغاز سال ۱۴۰۲ به انتشار برخی از موردانتظارترین فیلم‌های هالیوود نزدیک می‌شویم. در این ویدیو به بررسی بیست تا از این عناوین محبوب می‌پردازیم. از فیلم‌های اکشن گرفته، تا فیلم‌های جدید و محبوب مارول و انیمیشن در سال جاری منتشر خواهند شد. در سال پیش‌رو فیلم‌های هیجان‌انگیز زیادی در انتظار ما است. قسمت‌های جدیدی از محبوب‌ترین فرنچایزهای سینما در این سال منتشر خواهند شد که قطعا با واکنش‌های متفاوتی از جانب طرفداران روبه‌رو خواهند شد. باید دید کدام یک از این عناوین موفق‌ترین فیلم سال خواهد شد. این شما و این موردانتظارترین فیلم‌های سال ۱۴۰۲: دانلود ۷۲۰ دانلود ۱۰۸۰

تریلر، ویدیو و موسیقی ، فیلم و سریال ، مقالات سینما ، ویدیو اختصاصی

Fast X, Guardians of the Galaxy, John Wick: Chapter 4, Spider-Man: Across the Spider-Verse, Super Mario Bros

منبع متن: gamefa