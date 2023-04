بازی Lords of the Fallen شامل مرحله مقدماتی طولانی خواهد بود

به گفته‌ کارگردان خلاق ریبوت Lords of the Fallen، این بازی شامل بخش مقدماتی طولانی خواهد بود تا سازندگان مطمئن شوند بازیکنان تمام مکانیسم‌ها را تمرین کرده‌اند.

دو استودیوی CI Games و Hexworks در حال آماده شدن برای عرضه ریبوت Lords of the Fallen در سال جاری هستند و به نظر می‌رسد برای آن جاه‌طلبی‌های زیادی در سر دارند. با توجه به اینکه استودیوی توسعه‌دهنده Hexworks تصمیم گرفته است تا ریبوت Lords of the Fallen را به عنوان یک بازی اکشن، نقش‌آفرینی و سولزلایک توسعه دهد، بسیاری از بازیکنان می‌خواهند بدانند که آیا این عنوان به مانند سایر آثار سولزلایک چالش برانگیز خواهد بود یا از گیم‌پلی ساده‌تری برخوردار است.

حال به نظر می‌رسد که سازندگان تلاش کرده‌اند تا بازیکنانی که تجربه چندانی در ژانر سولزلایک ندارند، از تجربه ریبوت Lords of the Fallen دور نشوند. در همین راستا اخیرا سزار ویرتوسو (Cezar Virtosu)، کارگردان خلاق این ریبوت، در مصاحبه‌ای با رسانه‌ گیمزرادار، به دشواری‌هایی که بازیکنان تازه‌کار پس از آغاز تجربه‌ی عناوین سولزلایک برخورد می‌کنند، اشاره کرد و توضیح داد که ریبوت Lords of the Fallen شامل تجربه‌ مقدماتی و آموزشی کافی قبل از ورود بازیکنان به ماجراجویی اصلی خواهد بود تا اطمینان حاصل شود بازیکنان توانایی حضور در دنیای بی‌رحم و نابخشودنی بازی را کسب کرده‌اند.

ویرتوسو در این باره گفت:

ما یک مرحله مقدماتی طولانی‌مدت برای آشنایی تازه‌واردها توسعه داده‌ایم؛ زیرا تفاوت بین انگیزه و ناامیدی، به نحوه درک بازیکن از دلایل شکست خود یا اهدافی که بازی از آن‌ها می‌خواهد، بستگی دارد. با وجود بخش مقدماتی طولانی، ما بر این باوریم که بازیکنان می‌توانند قبل از اینکه وارد دنیای بسیار بی‌رحم بازی شوند، تمام اصول اولیه گیم‌پلی را تمرین کرده و بر آن‌ها مسلط شوند.

ریبوت Lords of the Fallen قرار است در تاریخ نامشخصی از سال جاری میلادی روی پلتفرم رایانه‌های شخصی و کنسول‌های پلی استیشن ۵ و ایکس باکس سری ایکس/اس عرضه شود.