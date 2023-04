کمپانی دیزنی در جریان جشنواره جنگ ستارگان، از فیلم‌های جدیدی رونمایی کرد که یکی از آن‌ها دنباله Rise of Skywalker محسوب شده و شاهد بازگشت دیزی ریدلی خواهیم بود.

در حالی که آخرین سه‌گانه از فرنچایز جنگ ستارگان با فیلم Star Wars: The Rise of Skywalker (جنگ ستارگان: خیزش اسکای‌واکر) پایان یافت اما چندان در جلب نظر مردم موفق عمل نکرد و علی‌رغم فروش بالای ۱ میلیارد دلار اما نسبت به باقی آثار این مجموعه، سود بسیار کمی را نصیب کمپانی دیزنی کرد تا آن‌ها تمامی پروژه‌های سینمایی را لغو کرده و به ساخت‌ سریال‌های تلویزیونی برای سرویس دیزنی‌پلاس روی بیاورند.

پس از آن که از سال ۲۰۱۹ تاکنون هیچ خبری از ساخت پروژه‌های سینمایی مرتبط با جنگ ستارگان به گوش نرسیده است اما در جریان جشنواره جنگ ستارگان، کمپانی دیزنی از ساخت ۳ فیلم سینمایی جدید در این فرنچایز خبر داده است.

فیلم نخست که توسط جیمز منگولد نویسندگی و کارگردانی خواهد شد، Dawn Of The Jedi (ظهور جدای) نام داشته و ۲۵۰۰ سال پیش از وقایع سه‌گانه نخست جریان دارد. زمانی که شاهد پیدایش نخستین افراد با قدرت‌های جدای خواهیم بود تا کهکشان برای همیشه دستخوش تغییر شود. از Dawn Of The Jedi به عنوان یک پیشینه برای این فرنچایز یاد شده است.

فیلم دوم که فعلاً نام آن مشخص نمی‌باشد، توسط یکی از خالقین سریال‌های The Mandalorian (مندلورین) و The Book of Boba Fett (کتاب بوبا فت) یعنی دیو فیلونی ساخته می‌شود. فیلمی که بین وقایع Return of the Jedi (بازگشت جدای) و The Force Awakens (نیرو برمی‌خیزد) جریان داشته و بنا به گزارشات منتشر شده، روایت‌گر نبرد برای سیاره مندلور خواهد بود که به نوعی پایان‌دهنده سریال The Mandalorian در نظر گرفته شده است.

آخرین فیلم نیز که حسابی توجهات را به خودش جلب کرده، دنباله مستقیم The Rise of Skywalker بوده و میزبان بازگشت دیزلی ریدلی در قامت ری خواهد بود. این فیلم بدون عنوان ۱۵ سال پس از وقایع The Rise of Skywalker جریان داشته و حال ری به یک استاد جدای تبدیل شده و سعی دارد تا نظام جدای‌ها را بازسازی کرده و باری دیگر این نیرو را به قدرت اصلی کهکشان بدل نماید. اثری که شرمین عبید-چنائی کارگردانی و استیون نایت نگارش فیلم‌نامه آن را بر عهده گرفته‌اند.

با توجه به این که اعلام ساخت فیلم‌های جدید Star Wars به تازگی صورت گرفته است، باید برای انتشار اطلاعات بیشتر از سوی کمپانی دیزنی صبر نماییم. امید می‌رود که دنباله Star Wars: The Rise of Skywalker با حضور دیزی ریدلی بتواند ناکامی‌های سه‌گانه اخیر این فرنچایز را جبران نماید.

