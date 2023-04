تصاویر جدیدی از سریال Skeleton Crew منتشر شد

جدیدترین تصاویر منتشر شده از اسپین‌‌آف تازه‌ی دنیای جنگ ستارگان یعنی Skeleton Crew، قهرمانان جوان این سریال را به تصویر می‌کشد.

به نظر میرسد که امسال سال بسیار خوبی برای هواداران دنیای جنگ ستارگان باشد؛ زیرا هر روزه جزئیات بیشتری از پروژه‌های بسیاری که حول محور این فرنچایز محبوب و کلاسیک در دست ساخت هستند منتشر می‌شود. در جریان رویداد بزرگداشت Star Wars، جزئیات جدیدی از اسپین‌آف Skeleton Crews (خدمه‌ی اسکلت) که پیشتر در سال ۲۰۲۲ معرفی شده بود منتشر شد.

سریال Skeleton Crews روایتگر داستان چند نوجوان در یک سفینه‌ی فضایی است که به دنبال راهی برای بازگشت به خانه هستند. همچنین ستاره‌ی مشهور سینما یعنی جود لا نیز در این سریال نقش‌آفرنی می‌کند. علی‌رغم اینکه هنوز نقش او در این سریال مشخص نشده است؛ اما با توجه به تبلیغات اولیه‌ی سریال که بر روی شخصیت او متمرکز است، به نظر می‌رسد که نقش مهمی در وقایع این سریال رقم خواهد زد.

همچنین در این مراسم چند تصویر از سریال Skeleton Crew به نمایش درآمده است که شما می‌توانید این تصاویر را در زیر مشاهده کنید.

سریال Skeleton Crew توسط کارگردان Spider-Man: Homecoming (مرد عنکبوتی: بازگشت به خانه) یعنی جان واتس و یکی از فیلمنامه‌نویسان این اثر، یعنی کریستوفر فورد خلق شده است. همچنین مشخص شده که کارگردانان فیلم تحسین‌شده‌ی Everything Everywhere All at Once (همه‌چیز همه‌جا به یکباره) یعنی دانیل کوان و دانیل شاینرت و همچنین کارگردان فیلم Green Knight (شوالیه‌ی سبز) یعنی دیوید لاوری نیز کارگردانی قسمت‌هایی از فصل اول این سریال را برعهده خواهند داشت.

هنوز جزئیات بیشتری از این پروژه منتشر نشده است.

منبع: کولایدر