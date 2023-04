استودیوی ناتی داگ (Naughty Dog) به‌روزرسانی جدیدی را برای نسخه‌ی رایانه‌های شخصی بازی The Last of Us Part 1 منتشر کرده است که چند مشکل اجرایی آن را رفع می‌کند.

تعویض سریع پوسته‌ی شخصیت‌ها هنگامی که سایه‌ها در حال بارگذاری اولیه هستند یکی از عاملین کرش‌های پرشمار بازی بود که با این به‌روزرسانی حل می‌شود. نمایش بافت‌ها (Texture streaming) نیز اصلاح شده است تا مصرف پردازنده کاهش یابد. همچنین، افزایش بارگذاری فعال (Active loading) کاهش مدت زمان بارگذاری را نتیجه می‌دهد.

مشکل عمل نکردن آنالوگ‌های دسته‌های ایکس باکس وان و دوال سنس (DualSense) دیگر ایرادی است که رفع می‌شود. ویژگی بزرگ‌کنندگی تصویر (Screen Magnifier) اکنون بی‌اشکال است و نشان راهنمای کاوش (Navigation Assistance) دیگر از درون شخصیت‌ها رد نمی‌شود.

بازی The Last of Us Part 1 در تاریخ ۲۸ مارس ۲۰۲۳ (۸ فروردین ۱۴۰۲) برای رایانه‌های شخصی منتشر شد و به دلیل مشکلات پرشمارش، با استقبال منفی مخاطبان مواجه شد. ناتی داگ و آیرون گلکسی (Iron Galaxy Studios) همچنان در حال رفع ایرادهای بازی هستند.

برای مشاهده‌ی جزئیات این به‌روزرسانی می‌توانید به این نشانی مراجعه نمایید.