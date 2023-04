صحنه‌های پس از تیتراژ یکی از المان‌های مهم و جذاب دنیای سینمایی مارول می‌باشد که در این مقاله به بهترین آن‌ها خواهیم پرداخت.

زمانی که دنیای سینمایی مارول در سال ۲۰۰۸ آغاز شد، شاید که کمتر کسی در اوایل دهه ۲۰۱۰ می‌توانست تصور کند که این فرنچایز به چنین جایگاهی در سینما و تلوزیون امروز دست پیدا کند. فرنچایزی بزرگ و گسترده که با وجود تمامی کلیشه‌ها و کاستی‌ها اما برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته حول محور آن را باید مورد ستایش قرار داد. مسئله‌ای که رقیب مارول یعنی دی‌سی به مدت یک دهه در تحقق آن ناکام ماند تا در نهایت جیمز گان و پیتر سفران وارد ماجرا شده و مدیریت آن را بر عهده بگریند.

یکی از مسائلی که پس از آغاز دنیای سینمایی مارول، به المانی مهم و جذاب در بین آثار سینمایی و تلویزیونی بدل گشت، صحنه‌های پس از تیتراژ بوده است. موضوعی که اگر که تا پیش از سال ۲۰۱۰ توسط باقی فیلم‌سازان نیز استفاده می‌شد اما این مارول بود که چنین المانی را به محبوبیت فعلی‌اش رساند. المانی که در پایان فیلم‌ها و سریال‌های دنیای سینمایی مارول، مخاطبین را برای آثار پیش رو آماده کرده و وقایع و شخصیت‌های گوناگونی را در سکانس‌هایی بسیار کوتاه به تصویر می‌کشد.

با توجه به این که رسماً وارد فاز پنجم دنیای سینمایی مارول شده‌ایم و ایده جهان‌های موازی و ابرشرور کانگ فاتح به مرکز توجه این فرنچایز بدل گشته است، در نظر گرفتیم تا به معرفی ۱۰ صحنه پس از تیتراژ جذاب، خاطره‌انگیز و مهمی بپردازیم که نسبت به سایرین، از ارزش بالاتری بهره برده‌اند. پس در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.

صحنه پس از تیتراژ فیلم Doctor Strange in the Multiverse of Madness (دکتر استرنج در چندجهانی دیوانگی)

