تاریخ فیلم‌برداری فیلم جدید جیمز منگولد مشخص شد لاوین شریفی ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۷:۵۴

تاریخ شروع فیلم‌برداری فیلم جدید جیمز منگولد، زندگی‌نامه هنرمند و خواننده آمریکایی باب دیلن، با بازی تیموتی شالامی مشخص شد. جیمز منگولد یکی از پرمشغله‌ترین کارگردانان حال حاضر هالیوود می‌باشد. این کارگردان به تازگی ساخت فیلم «Indiana Jones and the Dial of Destiny» را به پایان رسانده است و اعلام شده است که کارگردانی و نویسندگی جدیدترین فیلم «Star Wars» را نیز برعهده گرفته است. یکی از پروژه‌های مورد انتظار این کارگردان، که زندگی‌ خواننده آمریکایی باب دیلن را به تصویر می‌کشد، با بازی و خوانندگی تیموتی شالامی در ماه اوت امسال آغاز به فیلم‌برداری می‌کند. صحبت‌های منگولد راجع به این فیلم: داستان این هنرمند بسیار لذت بخش است و یکی از مهم‌ترین دوره‌های فرهنگ آمریکایی مدرن را رقم می‌زند. باب دیلن نوزده ساله با دو دلار سرمایه به نیویورک نقل مکان می‌کند و بعد از سه سال به یکی از محبوب‌ترین خوانندگان جهانی تبدیل می‌شود. برای من ورای باور است و به نظرم یکی از زیباترین داستان‌های واقعی است که می‌توان بیان کرد. این فیلم مدت زمان زیادی را در مرحله توسعه گذرانده و شالامی سه سال گذشته برای ایفای نقش در این فیلم انتخاب شده بود. با شروع ساخت این فیلم منگولد بالاخره به ژانر زندگی‌نامه بازگشته است و به علت موفقیت چشم‌گیر «Ford v. Ferrari»، فیلم زندگی‌نامه که سال ۲۰۲۰ منتشر شد، طرفداران بی‌صبرانه منتظر انتشار این فیلم هستند. تایید شده است که درکنار بازی در این فیلم، تیموتی شالامی پشت صحنه خوانندگی آهنگ‌های متن این فیلم را نیز بر عهده گرفته است. منبع: کولایدر

