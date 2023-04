استودیوی پلات توییست تریلر جدیدی از بازی The Last Case of Benedict Fox عرضه کرد که در آن شاهد مکانیسم‌های مبارزه، سلاح‌ها و تهدیدهای پیش روی بازیکنان هستیم. بازی The Last Case of Benedict Fox قرار است در اواخر ماه جاری میلادی عرضه شود و حال استودیوی پلات توییست (Plot Twist) یک تریلر مفصل از […]

تریلر جدید The Last Case of Benedict Fox به نمایش مبارزات اختصاص دارد مهدی مصطفایی ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ - ۰۰:۱۲

استودیوی پلات توییست تریلر جدیدی از بازی The Last Case of Benedict Fox عرضه کرد که در آن شاهد مکانیسم‌های مبارزه، سلاح‌ها و تهدیدهای پیش روی بازیکنان هستیم. بازی The Last Case of Benedict Fox قرار است در اواخر ماه جاری میلادی عرضه شود و حال استودیوی پلات توییست (Plot Twist) یک تریلر مفصل از گیم‌پلی این عنوان را با بازیکنان به اشتراک گذاشته است. سازندگان در این تریلر جدید به نمایش توانایی‌های شخصیت اصلی، سلاح‌های او و تهدید Twilight Zone پرداخته‌اند. استودیو پلات توییست سیستم مبارزه بازی The Last Case of Benedict Fox را دقیق و تاکتیکال توصیف می‌کند که در آن برنامه‌ریزی و داشتن نقشه برای رویارویی با دشمنان و چالش‌ها، کلید اصلی پیشروی در مراحل خواهد بود. فاکس می‌تواند با استفاده از سر خوردن، پشتک به عقب یا دفع به موقع حمله دشمنان، از آسیب جلوگیری کند و در حرکت بعدی به آن‌ها ضربه بزند. همچنین امکان تمام کردن کار دشمنان با یک ضربه تمام‌کننده سنگین وجود خواهد داشت. علاوه بر این، فاکس می‌تواند زمانی که در محاصره دشمنان قرار گرفته است، از محافظ خود به نام Stoneskin به عنوان سپر یا بمب دودزا برای گیج کردن دشمنان و فرار از دست آن‌ها بهره ببرد. علاوه بر این توانایی‌ها، فاکس می‌تواند از انواع سلاح و تجهیزات در موقعیت‌های متعدد استفاده کند؛ برای مثال Kogai Pin توانایی گیج کردن دشمنان را دارد و از آن می‌توان در باز کردن قفل برخی درب‌ها استفاده کرد. با این حال بازیکنان باید مراقب Twilight Zone باشند؛ چرا که پیچک‌های اهریمنی آن می‌توانند فاکس را به سرعت بکشند. بازیکنان می‌توانند برای عبور از این منطقه، یک چراغ قوه خریداری کنند و با استفاده از آن از تهدیدها جان سالم به در برند. دانلود ۱۰۸۰ دانلود ۷۲۰ بازی The Last Case of Benedict Fox قرار است در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ (۲۷ آوریل ۲۰۲۳) روی پلتفرم رایانه‌های شخصی و کنسول‌های ایکس باکس سری ایکس/اس عرضه شود. همچنین این عنوان در روز نخست انتشار در دسترس کاربران سرویس ایکس باکس گیم پس (Game Pass) قرار خواهد گرفت.

