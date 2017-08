Dead by Daylight از آن دسته بازی هایی است که دستان شما را به خون آلوده مکرده و شما را مستقیم وارد صحنه های دلخراش و خونین می‌کند. فرقی نمی‌کند که از بازماندگانی باشید که در حال فرار از آدم بده‌ی بازی هستند و مجبور شوید انگشتانتان را درون موتوری زنگ زده کنید؛ یا قاتلی […]

Dead by Daylight از آن دسته بازی هایی است که دستان شما را به خون آلوده مکرده و شما را مستقیم وارد صحنه های دلخراش و خونین می‌کند. فرقی نمی‌کند که از بازماندگانی باشید که در حال فرار از آدم بده‌ی بازی هستند و مجبور شوید انگشتانتان را درون موتوری زنگ زده کنید؛ یا قاتلی باشید که این بازماندگان نگون بخت را تکه تکه می‌کند!

به لطف رویداد جدیدی که توسعه دهندگان بازی وعده‌ی آن را داده اند، این آخر هفته فرصتی است تا تمام بازماندگان و قاتلان سخت تر از پیش تلاش کنند. Behaviour Studios چندی پیش اعلام کرد که رویداد تابستانه‌ی بازی به نام Dead by Daylight Summer Bloodfeast در راه رایانه های شخصی و کنسول ها است. هدف بازیکنان در این رویداد آن است که تا حد توانشان Bloodpoint دریافت کنند. ‌Bloodpoint ها سیستم امتیاز داخلی بازی Dead by Daylight بوده و چیزی معادل به XP های معمول هستند. توسعه دهندگان بازی همچنین کاربران Dead by Daylight را به چالش کشیده اند و به بازیکنان قول داده‌اند در صورتی که موفق به جمع آوری مجموعاً ۱۵۰ میلیارد Bloodpoint به کمک یک‌دیگر بشوند جوایز و هدیه های رایگان جالبی در انتظار آن ها خواهد بود. البته توسعه دهندگان در این چالش منصفانه عمل کرده‌اند و سرعت دریافت امتیاز را تا آخر این هفته (سه شنبه صبح) سه برابر کرده اند بنابراین اگر شما پیش از این برای انجام کاری یک Bloodpint دریافت می‌کردید اکنون با انجام آن سه Bloodpoint دریافت خواهید کرد.

بازی بازان تا ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز سه شنبه، هفدهم مرداد ماه، فرصت دارند تا موفق به جمع آوری مجموعاً صد و پنجاه میلیارد Bloodpoint شوند. تا به این لحظه کاربران موفق به دریافت بیش از ۴۶ میلیارد Bloodpoint شده اند. این عدد اعلام شده رقمی رسمی است چرا که سازندگان بازی در Behavior Studios صفحه شمارشی ایجاد کرده‌اند که می‌توانید از اینجا به آن وارد شوید.

اگر بازی بازان تا قبل از زمان اعلام شده موفق به جمع آوری این Bloodpoint ها شوند جوایز زیر به آن ها تعلق خواهد گرفت:

کاربران رایانه های شخصی: تمام Bloodpoint های هدیه سالگرد بازی در رویداد بعدی اعمال خواهند شد

کاربران نسخه های کنسولی: دسترسی به تمام Bloodpoint های هدیه سالگرد بازی و اعمال آن ها در رویداد بعدی

شایان ذکر است که این Bloodpoint های هدیه درواقع هدایایی بودند که در سالگرد بازی، ژوئن ۲۰۱۷، به کاربران رایانه های شخصی اهداء شد.

منبع متن: gamefa