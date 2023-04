انیمیشن Spider-Man: Across the Spider-Verse قرار است عنکبوتی‌های بسیار زیادی از مولتی‌ورس را برای مخاطبان به نمایش در بیاورد.

انیمیشن مرد عنکبوتی: در میان دنیای عنکبوتی (Spider-Man: Across the Spider-Verse) دنباله‌ای برای انیمیشن اصلی آن محصول سال ۲۰۱۸ میلادی محسوب می‌شود و قرار است بیش از هر فیلم دیگری تا به امروز، شخصیت‌های متفاوتی از دنیای عنکبوتی را به نمایش بگذارد.

انیمیشن مرد عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی (Spider-Man: Into the Spider-Verse) در سال ۲۰۱۸ به معرفی واریانت‌های مختلفی از مرد عنکبوتی در مولتی‌ورس پرداخت. این فیلم در زمینه توجه به خلق این عنکبوتی‌های مختلف که هر کدام از سبک انیمیشن‌سازی متفاوتی استفاده می‌کردند، بسیار جالب‌توجه و تأثیرگذار بود. در کنار این انیمیشن‌سازی جذاب نیز داستانی فوق‌العاده و دلگرم بازگو شد که در آن، مایلز مورالز جایگاهش در دنیای عنکبوتی را کشف کرد.

سونی تاکنون چندین تریلر و تیزر برای انیمیشن «مرد عنکبوتی: در میان دنیای عنکبوتی» منتشر کرده است که در آن‌ها، ادامه ماجراجویی‌های مایلز مورالز به تصویر کشیده شدند. این تریلرها همچنین آشکار کردند که شخصیت شرور این اثر، خود عنکبوتی‌ها هستند و در یکی از صحنه‌ها مایلز مورالز در حال مبارزه با ارتشی از عنکبوتی‌های متفاوت دیده می‌شود. در ادامه همراه با ما باشید تا با همه عنکبوتی‌های حاضر در انیمیشن «مرد عنکبوتی: در میان دنیای عنکبوتی» آشنا شوید.

تریلر تازه انیمیشن Spider-Man: Across the Spider-Verse

۱. مایلز مورالز

انیمیشن Spider Man Across the Spider Verse

به نظر می‌رسد که انیمیشن «مرد عنکبوتی: در میان دنیای عنکبوتی» قرار است ادامه داستان فیلم اول را روایت کند و در آن، مایلز مورالز با صداپیشگی شمیک مور، شخصیت اصلی داستان است. تریلرهای منتشر شده نشان می‌دهند که جایگاه مایلز مورالز در دنیای عنکبوتی به خطر افتاده (احتمالا توسط مرد عنکبوتی ۲۰۹۹) و همین نیز باعث شده تا او به درون مولتی‌ورس بگریزد. این موضوع مطمئنا داستان را در جهتی شوکه‌کننده پیش خواهد برد اما در عوض، با مضامین و درون مایه انیمیشن قبلی مطابقت دارد. با وجود همه دشمنانی که مایلز مورالز دارد، او همچنان از متحدانی نیز بهره می‌برد.

۲. اسپایدر گوئن

انیمیشن Spider Man Across the Spider Verse

انیمیشن «مرد عنکبوتی: در میان دنیای عنکبوتی» همچنین قرار است با حضور اسپایدر گوئن با صداپیشگی هیلی استاینفلد باشد، کسی که به عنوان اسپایدر وومن یا گوست اسپایدر نیز شهرت دارد. اسپایدر گوئن از یک خط زمانی است که در آن، به جای پیتر پارکر، گوئن استیسی توسط عنکبوت رادیواکتیوی نیش زده می‌شود و او پس از اینکه نتوانست دوستش پیتر را نجات بدهد، به یک ابرقهرمان تبدیل می‌شود.

داستان پس‌زمینه اسپایدر گوئن در فیلم اول نشان داده شده بود و در عین حال، جرقه رابطه عاشقانه میان او و مایلز مورالز نیز زده شد. تریلرها نشان دادند که اسپایدر گوئن، مایلز را به ماجراجویی درون مولتی‌ورس دعوت می‌کند.

۳. اسپایدر وومن

انیمیشن Spider Man Across the Spider Verse

در انیمیشن «مرد عنکبوتی ۲» قرار است شخصیت جسیکا درو ملقب به اسپایدر وومن با صداپیشگی ایسا را معرفی شود. این عنکبوتی از زمین-۴۰۴ است و در تریلرهای منتشر شده برای این انیمیشن نیز جدالی بین این عنکبوتی و اسپایدر گوئن و مایلز مورالز به تصویر کشیده شده بود. با این وجود، به نظر می‌رسد که در جنگ داخلی عنکبوتی‌ها، اسپایدر وومن یکی از کسانی است که در کنار مایلز مورالز حضور خواهد داشت.

۴. مرد عنکبوتی ۲۰۹۹

انیمیشن Spider Man Across the Spider Verse

یکی از شخصیت‌های ضدقهرمان یا منفی انیمیشن «مرد عنکبوتی: در میان دنیای عنکبوتی» که در تریلرها به آن اشاره شده بود، مرد عنکبوتی ۲۰۹۹ با صداپیشگی اسکار آیزاک است. به دنبال اتفاقات فیلم قبلی، پورتالی از مولتی‌ورس باز باقی مانده و افراد شرور از آن برای سفر بین بُعدهای مختلف استفاده می‌کردند و مرد عنکبوتی ۲۰۹۹ نیز مایلز مورالز را مسئول این موضوع می‌داند و همین نیز آن‌ها را رودرروی یکدیگر قرار می‌دهد.

مرد عنکبوتی ۲۰۹۹ نیز برای اینکه با مایلز مورالز و متحدانش مقابله کند، گروهی از عنکبوتی‌ها را از سراسر مولتی‌ورس گردهم می‌آورد که به عنوان Spider-Society شناخته می‌شوند و این به معنای آن است که بیننده‌ها و طرفداران در این انیمیشن شاهد عنکبوتی‌های بسیار زیاد و متنوعی خواهند بود که فراتر از انتظارشان است.

۵. پیتر بی پارکر

انیمیشن Spider Man Across the Spider Verse

یکی از چهره‌های آشنای انیمیشن «مرد عنکبوتی: در میان دنیای عنکبوتی» شخصیت پیتر بنجامین پارکر از زمین ۶۱۶ با صداپیشگی جیک جانسون است که در انیمیشن قبلی، در ماجراجویی مایلز مورالز به او کمک کرده بود.

ویژگی مولتی‌ورس سبب شده تا در این دو انیمیشن، پیتر بی پارکر مسن‌تر باشد و حالا او قرار است در این اثر تازه نیز حضور داشته باشد و مطمئنا بار دیگر به مایلز مورالز کمک خواهد کرد. ظاهرا زندگی پیتر بی پارکر تغییرات زیادی نیز داشته است؛ او به زندگی‌اش با مری جین بازگشته و آن‌ها اکنون دختری به نام میدی دارند. در کتاب‌های کمیک، میدی در ادامه به ابرقهرمانی به نام اسپایدر گرل تبدیل می‌شود.

۶. اسپایدر پانک

انیمیشن Spider Man Across the Spider Verse

اسپایدر پانک یکی از شخصیت‌هایی است که ظاهری بسیار متمایز و برجسته دارد. دنیل کالویا صداپیشگی هوبارت براون ملقب به هابی یا اسپایدر پانک را برعهده دارد، شخصیتی که در تریلرهای منتشر شده برای انیمیشن «مرد عنکبوتی: در میان دنیای عنکبوتی» نیز دیده شده است. این احتمال وجود دارد که مایلز مورالز در سفر خود درون مولتی‌ورس با اسپایدر پانک نیز متحد شود.

۷. پاویتر پرابهاکار یا مرد عنکبوتی هندی

انیمیشن Spider Man Across the Spider Verse

مرد عنکبوتی هندی برای اولین بار در کتاب‌های کمیکی به همین نام در سال ۲۰۰۵ میلادی معرفی شده بود و در انیمیشن «مرد عنکبوتی: در میان دنیای عنکبوتی» نیز قرار است به عنوان بخشی از گروه اسپایدر سوسایتی (Spider-Society) به رهبری مرد عنکبوتی ۲۰۹۹ حضور داشته باشد.

صداپیشگی پاویتر پرابهاکار را بازیگر فیلم ددپول (Deadpool) کاران سونی برعهده دارد. حضور این کاراکترهای متنوع و برجسته سبب خواهد شد تا این انیمیشن تازه سونی به یکی از متمایزترین، متنوع‌ترین و جامع‌ترین اقتباس‌ها از کتاب‌های کمیک تا به امروز تبدیل شود.

۸. مرد عنکبوتی ونوم

انیمیشن Spider Man Across the Spider Verse

در انیمیشن «مرد عنکبوتی: در میان دنیای عنکبوتی» قرار است عنکبوتی‌های بسیار متنوع و زیادی حضور داشته باشند و در حال حاضر مشخص نیست که هر کدام از آن‌ها تا چه اندازه در این اثر حضوری پررنگ خواهند داشت یا اینکه حضور آن‌ها تنها در حد یک صحنه خواهد بود.

با این حال، یکی از نکات جالب‌توجه و آشکار شده از این انیمیشن تازه، نیم نگاهی است که از مرد عنکبوتی سیاه‌پوش منتشر شده است. این لباس سیاه برای اولین بار در رویداد Secret Wars ۱۹۸۴ میلادی در تن مرد عنکبوتی دیده شد و در ادامه مشخص شد که یک سیمبیوت بوده و مرد عنکبوتی آن را از خودش جدا کرد. این سیمبیوت نیز در نهایت با ادی راک پیوند برقرار کرد و آن‌ها به ونوم تبدیل شدند.

۹. مرد عنکبوتی ترون

انیمیشن Spider Man Across the Spider Verse

در سال ۲۰۱۰ میلادی، کمیک‌های مارول طیف گسترده‌ای از کاراکترها را در لباس‌های الهام گرفته شده از ترون (Tron) به نمایش در آورد. مرد عنکبوتی نیز در این میان دیده شد که لباس آن دارای طیف فوق‌العاده‌ای از عملکردهای پیشرفته از جمله قابلیت مخفی شدن بود.

رنگ‌های لباس وی بسته به عملکردی که فعال می‌شود، تغییر می‌کند و همین نیز آن را بسیار جالب‌توجه کرده است. صحنه‌ای از مرد عنکبوتی با لباس ترون در تریلرهای منتشر شده برای انیمیشن «مرد عنکبوتی: در میان دنیای عنکبوتی» به صورت کوتاه دیده شده است.

۱۰. اسپایدر بایت

انیمیشن Spider Man Across the Spider Verse

اسپایدر بایت از زمین ۲۲۱۹۱ است، جهانی که در آن، دنیای مجازی با دنیای واقعی برابری می‌کند و مارگو ملقب به اسپایدر بایت نیز قهرمان این دنیای مجازی محسوب می‌شود. در دنیای واقعی، او فقط یک دانش‌آموز معمولی است اما در دنیای مجازی، او ناجی جهان و اسپایدر بایت است. در دومین تریلر منتشر شده برای انیمیشن «مرد عنکبوتی: در میان دنیای عنکبوتی» به طور مختصر می‌توان این شخصیت را مشاهده کرد اما هنوز مشخص نیست که حضور او در این اثر تا چه اندازه بزرگ خواهد بود.

۱۱. مرد عنکبوتی پلی‌استیشن

انیمیشن Spider Man Across the Spider Verse

تریلرهای منتشر شده برای انیمیشن «مرد عنکبوتی: در میان دنیای عنکبوتی» همچنین به صورت مختصر دو طراحی بسیار آشنا را به نمایش گذاشتند که پیتر پارکر و مایلز مورالز از بازی‌های پلی‌استیشن ۴ سونی هستند. بازی مرد عنکبوتی مارول بسیار موفقیت‌آمیز بوده و داستان شخصیت‌های آن نیز حتی در کتاب‌های کمیک همچنان ادامه دارند. مطمئنا حضور این چهره‌های آشنا و جذاب در این اثر تازه می‎‌تواند بسیار جالب‌توجه باشد.

۱۲. مرد عنکبوتی زرهی

انیمیشن Spider Man Across the Spider Verse

مرد عنکبوتی لباس‌های بسیاری را بر تن کرده و در کتاب‌های کمیک نیز برخی طراحی‌های ماندگار از آن به چشم می‌خورند. یکی از چشمگیرترین طراحی‌ها نیز لباس زرهی مرد عنکبوتی است که به منظور فعالیت‌های مرد عنکبوتی برای جلوگیری از افزایش خشونت‌های گانگستری ساخته شده بود.

در سریال انیمیشنی مرد عنکبوتی در دهه ۹۰ میلادی این لباس به نمایش گذاشته شده بود و طرفداران آن را به خوبی به یاد دارند. مطمئنا به تصویر کشیده شدن این لباس زرهی کلاسیک در این انیمیشن تازه می‌تواند بسیار خاطره‌انگیز باشد.

۱۳. مرد عنکبوتی برتر

انیمیشن Spider Man Across the Spider Verse

مرد عنکبوتی برتر یا سوپریور اسپایدر من (Superior Spider-Man) پس از کشته شدن پیتر پارک در سال ۲۰۱۲ در کتاب‌های کمیک معرفی شد و جایگزین اتو اکتاویوس محسوب می‌شود. آتو به جای استفاده از این قدرت‌های جدید خودش در کارهای شرورانه، از آرزوی در حین مرگ پیتر پارکر الهام می‌گیرد و به مرد عنکبوتی برتر و محافظ جدید شهر نیویورک تبدیل می‌شود. این واریانت قرار است در این انیمیشن تازه نیز حضور داشته باشد.

۱۴. آیرون اسپایدر

انیمیشن Spider Man Across the Spider Verse

آیرون اسپایدر، لباسی بسیار برجسته است که توسط تونی استارک ساخته شده و دارای فناوری‌های پیشرفته و فوق‌العاده‌ای است. این لباس بیشتر به دلیل داشتن بازوهای قابل گسترش خودش شهرت دارد و نکته جالب آن است که در کتاب‌های کمیک ابتدایی، این بازوها تنها سه تا بوده نه چهار عدد. حالا باید دید که در انیمیشن «مرد عنکبوتی: در میان دنیای عنکبوتی» این لباس چگونه به تصویر کشیده خواهد شد.

۱۵. مرد عنکبوتی مانگا

انیمیشن Spider Man Across the Spider Verse

مارول تاریخچه طولانی در زمینه مانگا دارد. در کتاب‌های کمیک، شخصیت مرد عنکبوتی مانگا برای اولین بار در سال ۲۰۰۲ میلادی و به عنوان بخشی از New Mangaverse معرفی شد که خاستگاه متفاوتی نسبت به عنکبوتی‌های معمولی داشت. در این جهان، مرد عنکبوتی به عنوان عضوی از قبلیه عنکبوتی نینجاها و توسط عمو و سنسی خودش آموزش می‌بیند. این واریانت از مرد عنکبوتی بسیار محبوب بود و در کمیک‌های مختلفی نیز حضور داشت. حالا باید دید که انیمیشن «مرد عنکبوتی: در میان دنیای عنکبوتی» چگونه از این شخصیت استفاده خواهد کرد.

۱۶. اسپایدر کاپ

انیمیشن Spider Man Across the Spider Verse

ایده اسپایدر کاپ یا مرد عنکبوتی پلیس در فرنچایز مرد عنکبوتی شبیه به یک افسانه می‌ماند و این شخصیت حتی در رویداد اخیر اسپایدر گدون (Spider-Geddon) نیز حضور داشته است. در انیمیشن «مرد عنکبوتی: در میان دنیای عنکبوتی» نیز این شخصیت حضور دارد که پلیس راهنمایی و رانندگی خواهد بود. مطمئنا حضور او کوتاه اما لذت‎‌بخش خواهد بود.

۱۷. اسپینرت و اسپایدرلینگ

انیمیشن Spider Man Across the Spider Verse

رویداد کمیک بوکی Secret Wars در سال ۲۰۱۵ میلادی خط زمانی Renew Your Vows را معرفی کرد، خط زمانی‌ای که در آن پیتر پارکر و مری جین با یکدیگر ماندند. دختر آن‎‌ها به نام انی می قدرت‌های پیتر را به ارث برده و هویت اسپایدرلینگ را به خودش اختصاص داده است و آن‌ها یک خانواده ابرقهرمانی را تشکیل دادند. تریلر منتشر شده برای انیمیشن «مرد عنکبوتی: در میان دنیای عنکبوتی» مری جین یا اسپینرت و اسپایدرلینگ را در حال قدم زدن نشان می‌دهد.

۱۸. لیدی اسپایدر

انیمیشن Spider Man Across the Spider Verse

انیمیشن «مرد عنکبوتی: در میان دنیای عنکبوتی» شامل چندین جهان مختلف است و برخی از بیننده‌ها امیدوار بودند که بتوانند لیدی اسپایدر را مشاهده کنند، واریانتی که از یک جهان باشکوه استیم‌پانک است. این شخصیت در رویداد اسپایدرورس سال ۲۰۱۵ کتاب‌های کمیک با مرد عنکبوتی ۲۰۹۹ همکاری کرده ولی در ادامه حضور پررنگی در کتاب‌های کمیک نداشته است.

۱۹. اسپایدر مانکی

انیمیشن Spider Man Across the Spider Verse

میمون عنکبوتی یا اسپایدر مانکی مربوط به زمین ۸۱۰۱ است و در آن، چندین ابرقهرمان مارول از جمله خود مرد عنکبوتی در قالب میمون به تصویر کشیده شده‌اند. در دومین تریلر منتشر شده برای انیمیشن «مرد عنکبوتی: در میان دنیای عنکبوتی» اسپایدر مانکی به صورت مختصر دیده می‌شود و احتمالا در این اثر تازه حضور پررنگی نداشته باشد.

۲۰. بگ من

انیمیشن Spider Man Across the Spider Verse

یکی از ایستر اگ‌های جالب‌توجه و سرگرم‌کننده در انیمیشن «مرد عنکبوتی: در میان دنیای عنکبوتی» حضور شخصیت بومباستیک بگ من است. در کتاب‌های کمیک، پیتر پارکر بدون لباسش گیر افتاده و مجبور شده تا لباسی از چهار شگفت‌انگیز قرض بگیرد اما لباس آن‌ها ماسک ندارد و همین نیز باعث شده تا پیتر پارک خلاقیت به خرج بدهد و کیسه‌ای کاغذی را روی سر خود بکشد.

بدون شک، این بدترین لباس مرد عنکبوتی به شمار می‌رود ولی جالب‌توجه است. از آنجا که سونی حق استفاده از موارد مربوط به Fantastic Four را نداشته، در این انیمیشن تازه، بگ من همان لباس مرد عنکبوتی را بر تن دارد و تنها کیسه‌ای کاغذی روی سرش دیده می‌شود.

۲۱. مرد عنکبوتی گرگینه

انیمیشن Spider Man Across the Spider Verse

یکی از گونه‌های به نمایش درآمده در تریلرهای انیمیشن «مرد عنکبوتی: در میان دنیای عنکبوتی» که دیدن آن دشوار است، مرد عنکبوتی در حال تبدیل شدن به یک گرگ است. این احتمالا مرد عنکبوتی گرگینه از بازی Marvel Zombies vs. Army of Darkness باشد اما به نظر می‌رسد که طراحی آن به Spider-Man Unlimited اشاره دارد. در این بازی موبایل، نسخه‌های مختلفی از مرد عنکبوتی از جمله یک لیکانتروپ با یکدیگر همکاری می‌کردند.

۲۲. اسکارلت اسپایدر

انیمیشن Spider Man Across the Spider Verse

بن رایلی کلونی از پیتر پارکر به شمار می‌رود که بیشتر به عنوان اسکارلت اسپایدر شهرت دارد. در دومین تریلر منتشر شده برای انیمیشن «مرد عنکبوتی: در میان دنیای عنکبوتی» این شخصیت به تصویر کشیده می‌شود. این تریلرها همچنین جانشین وی به نام کین را در لباس اسکارلت اسپایدر به نمایش گذاشته بودند. این امکان وجود دارد که چندین اسکارلت اسپایدر در این انیمیشن وجود داشته باشند که می‌تواند جالب‌توجه به نظر برسد.

۲۳. مرد عنکبوتی ۱۹۹۹

انیمیشن Spider Man Across the Spider Verse

انیمیشن مرد عنکبوتی نامحدود (Spider-Man Unlimited) ساخته Saban Entertainment در سال ۱۹۹۹ میلادی پخش شد و مرد عنکبوتی را به مخاطبان جدید نشان داد. این نسخه از مرد عنکبوتی نیز در انیمیشن «مرد عنکبوتی: در میان دنیای عنکبوتی» حضور خواهد داشت تا حس و حال نوستالژی را برای طرفداران به ارمغان بیاورد. با اینکه این انیمیشن سریالی تنها برای یک فصل ۱۳ قسمتی پخش شد اما توانست در ذهن مخاطبان ماندگار شود.

۲۴. پیتر پارکر زمین ۶۵

انیمیشن Spider Man Across the Spider Verse

در دومین تریلر منتشر شده برای انیمیشن «مرد عنکبوتی: در میان دنیای عنکبوتی» بار دیگر داستان پس‌زمینه گوئن استیسی به نمایش گذاشته شد. در این تریلر، گوئن در زمین ۶۵، پیتر پارکر در حال مرگ را در آغوش خودش گرفته است. این نسخه از پیتر پارکر به جای مرد عنکبوتی به لیزارد یا مارمولک تبدیل شد و در نهایت در نبرد با گوئن استیسی جان باخت. مرگ او الهام‌بخش داستان ابرقهرمانی اسپایدر گوئن است.

۲۵. مرد عنکبوتی بنیاد آینده

انیمیشن Spider Man Across the Spider Verse

در کتاب‌های کمیک، مرد عنکبوتی در نهایت به گروه چهار شگفت‌انگیز پیوست و جایگزین مشعل انسانی شد، کسی که فکر می‌شد در Negative Zone کشته شده است. او یک لباس تیمی جدید، یک طرح سفید بسیار زیبا با یک نشان دیجیتالی عنکبوتی به تن کرد. به نظر می‌رسد که این شخصیت قرار است یکی از شخصیت‌های منفی انیمیشن تازه باشد.

۲۶. مرد عنکبوتی روانشناس

انیمیشن Spider Man Across the Spider Verse

در لحظات پایانی دومین تریلر منتشر شده برای انیمیشن «مرد عنکبوتی: در میان دنیای عنکبوتی»، یکی از نسخه‌های مرد عنکبوتی در جلسه روانشناسی با مرد عنکبوتی روانشناس نشسته است. این دو نفر لحظاتی را با یکدیگر به صحبت می‌پردازند و در ادامه نیز گروهی از عنکبوتی‌ها وارد اتاق‌ها آن‌ها می‌شوند.

۲۷. اسب عنکبوتی بیوه

انیمیشن Spider Man Across the Spider Verse

یکی از واریانت‌هایی که به درون اتاق روانشناسی وارد می‌شود، اسب عنکبوتی بیوه است، اسبی از زمین ۳۱۹۱۳ که توسط عنکبوت رادیواکتیوی نیش زده شده است. سوارکار وی یعنی پاتریک اوهارا ملقب به وب اسلینگر نیز در انیمیشن «مرد عنکبوتی: در میان دنیای عنکبوتی» حضور خواهد داشت. در کتاب‎‌های کمیک، این دو توسط مایلز مورالز به خدمت گرفته می‌شوند تا به گروه Web-Warriors بپیوندند. احتمالا در این انیمیشن نیز آن‎‌ها به مایلز مورالز کمک خواهند کرد.

۲۸. عنکبوتی‌های دیگر

انیمیشن Spider Man Across the Spider Verse

عنکبوتی‌های بسیار دیگری نیز قرار است در انیمیشن «مرد عنکبوتی: در میان دنیای عنکبوتی» حضور داشته باشند و بسیاری از آن‌ها نیز هنوز در تریلرها نشان داده نشدند. از جمله این موارد نیز می‌توان به مرد عنکبوتی خارق‌العاده (Spectacular Spider-Man)، زن عنکبوتی سایبورگ، تاکویا یاماشیرو، داپلگنگر، سان اسپایدر، کاپیتان اسپایدر، اسپایدر نایت، اسپایدرساید، مرد عنکبوتی از زمین ایکس، پرینس آراخن و گربه عنکبوتی اشاره کرد.

۲۹. دکتر استرنج و مرد عنکبوتی تام هالند

انیمیشن Spider Man Across the Spider Verse

با اینکه مرد عنکبوتی با بازی تام هالند از دنیای سینمایی مارول قرار نیست در انیمیشن «مرد عنکبوتی: در میان دنیای عنکبوتی» حضور داشته باشد اما مرد عنکبوتی ۲۰۹۹ از وی به عنوان little nerd و مربی‌اش دکتر استرنج در فیلم مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست (Spider-Man: No Way Home) یاد می‌کند.

به نظر می‌رسد که در انیمیشن «مرد عنکبوتی: در میان دنیای عنکبوتی»، دنیای سینمایی مارول به جای زمین ۶۱۶ در زمین ۱۹۹۹۹۹ جریان دارد و اتفاقات دکتر استرنج در مولتی‌ورس جنون (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) در آنجا رخ داده است. مطمئنا حضور تام هالند و مرتبط کردن این انیمیشن‌های سونی با دنیای سینمایی مارول می‎‌تواند بسیار جالب‌توجه باشد.

در این مطلب به معرفی اکثر عنکبوتی‌هایی پرداختیم که در انیمیشن «مرد عنکبوتی: در میان دنیای عنکبوتی» حضور خواهند داشت. نظر شماره درباره آن‌ها و این انیمیشن چیست؟

