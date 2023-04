مدت زمان فیلم Indiana Jones and the Dial of Destiny مشخص شد

رئیس لوکاس‌فیلم در صحبت‌های جدید خود مدت زمان فیلم Indiana Jones and the Dial of Destiny را فاش کرده است.

تازه‌ترین فیلم از فرنچایز اکشن و ماجراجویی محبوب سینما یعنی اندیانا جونر، Indiana Jones and the Dial of Destiny (ایندیانا جونز و گردانه سرنوشت) نام دارد که برای نخستین‌بار در این مجموعه، استیون اسپیلبرگ تنها در قامت تهیه‌کننده ظاهر شده و جیمز منگولد سکان هدایت آن را بر عهده گرفته است. فیلمی که باری دیگر هریسون فود را در قامت ماجراجویی همه‌فن حریف و تسلیم‌ناپذیر قرار داده تا به نجات جهان بپردازد.

پس از آن که در دهه ۱۹۶۰ رقابت تنگاتنگی میان ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی برای سفر به ماه درگرفت، کشور آمریکا از دانشمندان مهاجر نازی بهره گرفت تا با ساخت یک فضاپیمای بسیار پیشرفته، در این رقابت پیروز گردد. پس از گذشت سال‌های بسیار از این رویارویی، ایندیانا جونز با یکی از این دانشمندان به نام وولر دوباره رودررو شده و این دو برای تصاحب گنجینه‌ای باستانی که می‌تواند دنیا را متحول کند، وقایع جذاب و هیجان‌انگیزی را رقم می‌زنند.

حال کتلین کندی که به عنوان رئیس لوکاس‌فیلم شناخته می‌شود، در جریان صحبت‌های خود به مدت زمان Indiana Jones and the Dial of Destiny اشاره کرده تا مخاطبین متوجه شوند که با طولانی‌ترین فیلم این مجموعه طرف هستند. زیرا طبق صحبت‌های این تهیه‌کننده مشهور هالیوود، با اثری ۲ ساعت و ۲۲ دقیقه‌ای طرف هستیم.

فیلم Indiana Jones and the Dial of Destiny برای اکران در تاریخ ۳۰ ژوئن (۹ تیر) در نظر گرفته شده است.

منبع: کولایدر