۱۰ انتظار ما از بسته الحاقی Shadow of the Erdtree بازی Elden Ring

اطلاعات زیادی از اولین بسته الحاقی Shadow of the Erdtree بازی Elden Ring در دست نیست. با این حال، چیزهای زیادی هستند که ما از این بسته الحاقی انتظار داریم.

فرام سافتور سرانجام از Shadow of the Erdtree، اولین بسته الحاقی بازی Elden Ring، پرده‌برداری کرد. با توجه به انتشار تنها یک طرح مفهومی و شایعاتی در رابطه با عرضه‌ آن پس از Armored Core 6، این احتمال وجود دارد که فعلا شاهد انتشار آن نباشیم. در هر صورت، دلایل زیادی برای هیجان‌زده شدن وجود دارد. از باس‌های جدید گرفته تا گشت و گذار در مناطق ناشناخته، در این مقاله قصد داریم تا به ۱۰ مورد که دوست داریم در Elden Ring: Shadow of the Erdtree ببینیم بپردازیم.

منطقه‌ جدید

وجود یک منطقه‌ جدید در Shadow of the Erdtree تا حد زیادی تضمین شده است، اما این که منطقه جدید چقدر بزرگ خواهد بود مشخص نیست. در طرح مفهومی منتشر شده شاهد یک Erdtree تاریک و پیچ‌خورده و زمین‌های وسیع هستیم، اما غیر از این اطلاعات چندانی در دست نیست. برخی بر این باورند که این بسته الحاقی در رویاهای Miquella جریان خواهد داشت، فرضیه‌ای که تصورات او را توضیح خواهد داد. در هر صورت، امیدواریم که شاهد چند NPC جدید با داستان‌های جذاب در کنار چند باس در این منطقه‌ جدید باشیم.

Legacy Dungeon جدید

البته که از وجود یک Legacy Dungeon جدید استقبال می‌کنیم. در بازی اصلی شاهد دانجن‌های عادی زیادی بودیم که از نظر کیفی بالا و پایین داشتند. Stormveil Castle یکی از بهترین‌ها و به طرز طعنه‌آمیزی Miquella’s Haligtree از نظر کیفی ضعیف‌تر بود. یک Legacy Dungeon نیاز نیست که لزوما معماری یک قصر را داشته باشد و می‌تواند کمی متمرکزتر و حاوی چالش‌های پلتفرمینگ کم‌تری باشد. البته ممکن است که فرام‌سافتور پدیده‌ کاملا متفاوتی را در نظر بگیرد، پس باید منتظر ماند و دید.

Ash of Warهای بیشتر

Ashes of War تاریخچه‌ جالبی را در طول عمر بازی داشته و امثال Bloodhound’s Step و Seppuku باعث جنجال زیادی در زمینه‌ PvP شده‌اند. این حقیقت هم وحود دارد که نمی‌توانید از هر Ash of War روی هر سلاحی استفاده کنید و باید Affinity خاصی را داشته باشید که باعث پدید آمدن تعادل در این زمینه از گیم‌پلی می‌شود.

با این وجود، دوست داریم که شاهد Ashes of War بیشتری در این بسته الحاقی باشیم. شاید چند ترکیب؛ مثلا یک Ash of War که تنها در صورت استفاده از دو Greatsword فعال می‌شود. چند Ash of War انفعالی که در همه حال فعال هستند هم ایده‌ بدی نیست. حتی اگر متعادل کردن آن‌ها با وجود سایر قدرت‌های درون بازی می‌تواند کار دشواری باشد.

سلاح‌ها و زره‌های جدید

هر بسته الحاقی یک بازی سولزلایک باید این یکی را داشته باشد و Shadow of the Erdtree هم از این قاعده مستثنی نیست. انواع خانواده‌ سلاح‌ها در این بازی باید عضو یا اعضای جدیدی را دریافت کنند. البته افزودن زره جدید به بازی ممکن است کمی دشوارتر باشد چرا که همین حالا هم در بازی می‌توانیم ترکیبات زیادی را داشته باشیم. حداقل امیدواریم که شاهد چند ست جدید با ظاهر جذاب باشیم.

Transmog

قابلیت نگه داشتن ظاهر یک زره با ویژگی‌ها و قدرت دفاعی یک زره دیگر این قابلیت را به بازیکنان خواهد داد تا فارغ از نیازهای گیم‌پلی، زره مورد علاقه‌ خود را انتخاب کنند. شما سرانجام قادر خواهید بود که Tarnished مورد علاقه‌ خود را بدون نگرانی در مورد آمار یک زره یا نیازمندی‌های آن داشته باشید. هم‌چنین در صورت اضافه شدن Transmog، یک سیستم Loadout برای ذخیره کردن ست‌های زره متفاوت کاربردی خواهد بود.

جادو و سحرهای جدید

سحر و جادو در Elden Ring از زمان عرضه‌ فراز و نشیب زیادی داشته است. تغییرات متعددی روی جادوهای بازی اعمال شده تا تجربه آن به عنوان یک Caster متعادل‌تر باشد. در حالی که یک استایل هیبریدی احتمالا همچنان ایده‌آل‌تر محسوب می‌شود، اما تعداد و تنوع وردهای موجود در بازی واقعا ستودنی است. با این وجود، هنوز جا برای افزودن سحرهای بیشتر وجود دارد. Sorcery به تعداد بیشتری ورد Primeval ،Aberrant و Crystalian نیاز دارد. برای Incantation هم گزینه‌های Blood و Bestial بیشتری نیاز است.

رنگ‌آمیزی زره

یک ویژگی جذاب دیگر که افزودن آن احتمالا دشوار خواهد بود، قابلیت رنگ‌آمیزی زره است. داشتن گزینه‌های متفاوت برای رنگ‌آمیزی یک ست زره، افزودن یک سری الگو و طرح و تغییر روشنایی و کنتراست موجود می‌تواند شخصی‌سازی را حتی بهتر از قبل کند. در این منطقه‌ جدید می‌تواند یک ماموریت جانبی وجود داشته باشد که به شما قابلیت رنگ‌آمیزی زره را بدهد. البته این که چه تعداد رنگ و گزینه برای هر زره وجود خواهند داشت، چالشی قابل توجه برای توسعه‌دهندگان است.

Spirit Ashهای جدید

بار دیگر باید گفت که Spirit Ashهای جدید یک انتخاب واضح هستند، اما در این بسته الحاقی نیاز نیست که این Spirit Ashها مبتنی بر دشمنان باشند. دشمنان زیادی در بازی اصلی هستند که Spirit Ash ندارند (Carian Knight ،Crucible Knights ،Haligtree Knight). با توجه به این که اطلاعات چندانی از این بسته الحاقی در دست نیست، پیش‌بینی این که Spirit Ashهای جدید چگونه خواهند بود کار دشواری است.

شخصی‌سازی Torrent

با توجه به میزان زیادی که می‌توانید شخصیت خودتان را شخصی‌سازی کنید، گزینه‌های شخصی‌سازی برای Torrent اصلا وجود ندارند. بسته الحاقی زره اسب به یک شوخی اینترنتی در میان گیمرها تبدیل شده است، اما افزودن یک سری زره و گزینه‌های شخصی‌سازی برای Torrent در Shadow of the Erdtree قطعا مورد استقبال قرار خواهد گرفت. شاید مثل The Witcher 3: Wild Hunt برخی تروفی‌ها به اسب شما قدرت‌های بیشتری مثل آسیب دریافتی کمتر یا افزایش قدرت حمله به هنگام مبارزه با برخی دشمنان را بدهند.

حالت Boss Rush

در نهایت باید گفت که یک حالت Boss Rush هم ضروری است. به غیر از استفاده از مادها یا New Game Plus، هیچ راهی برای مبارزه‌ دوباره با باس‌های بازی وجود ندارد. Boss Rush به شما اجازه خواهد داد تا بدون آسیب دیدن داستان، با این باس‌ها مبارزه کنید. داشتن مادیفایرهای مختلف مثل خط سلامتی بیشتر، آسیب بیشتر یا وجود چند باس به صورت هم‌زمان هم می‌تواند گزینه‌ی جذابی برای این حالت باشد. هم‌چنین دوست داریم که در این حالت شاهد پشتیبانی از کوآپ هم باشیم.