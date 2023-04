سریال اقتباسی The Last Of Us با وجود تمام جذابیت‌ها و زیبایی‌هایش اما میزبان برخی از دردناک‌ترین مرگ‌های به تصویر کشیده شده در ژانر پسا-آخرالزمانی می‌باشد.

در حالی که انیمیشن اقتباسی ماریو با همکاری کمپانی نینتندو و استودیو انیمیشن‌سازی ایلومینیشن شروعی طوفانی را در سینما رقم زده و احتمالاً به پرفروش‌ترین اقتباس سینمایی از یک بازی تبدیل خواهد شد اما امسال یک اثر دیگر نیز در مدیوم تلویزیون حسابی سر و صدا به راه انداخت و آن چیزی نیست جز مجموعه تلویزیونی The Last of Us (آخرین بازمانده از ما) که توسط شبکه HBO ساخته شده است.

محصول مشترک نیل دراکمن و کریگ مازن که در فضایی پسا-آخرالزمانی جریان داشته و روایت‌گر شیوع هاگی هولناک و کشنده می‌باشد، دو غریبه به نام‌های جوئل و الی را با یکدیگر هم‌سفر کرده تا راهی ماجراجویی بسیار خطیر و شوکه‌کننده‌ای بشوند که حسابی احساسات مخاطبینش را به چالش کشیده است.

قطعاً سریالی که در فضایی پسا-آخرالزمانی با موجوداتی درنده و خونخوار جریان دارد، میزبان مرگ‌های شوکه‌کننده‌ای خواهد بود که حتی می‌تواند جان شخصیت‌های اصلی خود را نیز در معرض خطر قرار دهد. موضوعی که سبب شده تا در این مقاله به ۱۰ مرگ دردناک سریال The Last of Us پرداخته و ببینیم که کدام اتفاق موفق شده تا رتبه نخست را از آن خود کند.

توجه داشته باشید که این مقاله می‌تواند وقایع مهمی از سریال The Last of Us را فاش نماید. پس اگر که تاکنون به تماشای این سریال نپرداخته‌اید، از مطالعه این مقاله خودداری نمایید.

مرگ سارا

با وجود آن که در فضای پسا-آخرالزمانی The Last of Us کمتر انسان یا موجودی می‌تواند برای جوئل خطری ایجاد نماید اما این شخصیت محبوب مدیوم‌های بازی و تلویزیون در آغاز شیوع هاگ مشهور این فرنچایز چندان هم همه‌فن حریف نبوده و شاهد مرگ عزیزترین فرد زندگی‌اش بوده است.

در جریان آغاز شیوع هاگ قارچی و در حالی که شهر محل سکونت جوئل و دخترش سارا به جهنمی غیرقابل توصیف بدل گشته است، ماشین آن‌ها تصادف کرده و سارا جراحت شدیدی برمی‌دارد. با این حال جوئل با بدبختی‌های بسیار موفق می‌شود تا از دست مبتلایان فرار کرده و به مکانی امن قدم بگذارد؛ جایی که اتفاقات برخلاف پیش‌بینی وی پیش رفته و یک سرباز به دستور مافوق خود مجبور می‌شود تا به روی آن‌ها آتشی از گلوله بگیرد. گلوله‌هایی که یکی از آن‌ها به پهلوی سارا برخورد کرده و ما شاهد جان دادن وی در Hغوش جوئل هستیم. The Last of Us از همان آغاز به شکلی بی‌رحمانه نشان می‌دهد که با هیچکس شوخی نداشته و در همان ابتدای داستان، با مرگ دختر شخصیت اصلی این مجموعه، مخاطبین را در شوکی بزرگ فرو می‌برد.

مرگ بیل و فرانک

قطعاً سر و کله زده با شرایط وحشتناک دنیای The Last of Us به تنهایی کاری طاقت‌فزسا و حتی شاید برای بعضی انسان‌ها غیرممکن باشد. مسئله‌ای که نیاز به یک دوست را بیش از پیش نمایان می‌کند.

در قسمت سوم سریال The Last of Us شاهد معرفی شخصیت‌ بیل هستیم. مردی تنها، یک‌دنده و عجیب و غریب که سعی دارد تا در جهنمی از انسان‌های آلوده و یاغی‌ها، مکانی آرام را برای خود دست و پا نماید. با این حال رویارویی غیرمنتظره وی با شخصیتی به نام فرانک زندگی این ۲ را دگرگون کرده و آن‌ها در کنار یکدیگر به ساخت کمپی مجهز و بزرگ روی می‌آورند. اگر چه دنیای بی‌رحم این مجموعه حتی این پیرمردها را نیز در امان نگذاشته و با تشدید بیماری فرانک، بیل تصمیم می‌گیرد تا به صورت همزمان زندگی خود و دوستش را پایان دهد.

مرگ سم

در دنیای که حتی سرسخت‌ترین انسان‌ها نیز از فردای خود خبر ندارند، کودکان بزرگترین قربانی چنین فجایهی هستند زیرا به هیچ عنوان توانایی دفاع از خود را ندارند.

شرایط زمانی بدتر می‌شود که ما شاهد کودک معصوم و دوست‌داشتنی به نام سم هستیم که از توانایی شنیدن نیز محروم می‌باشد. او و برادرش به صورت اتفاقی با جوئل و الی هم‌سفر شده و سریعاً به دوستانی نزدیک بدل می‌شوند که برای رهایی از شهر کانزاس، مجبور می‌شوند تا با سیل عظیمی از مبتلایان سر و کله بزنند. حمله‌ای که سم کوچک داستان را نیز مبتلا کرده و در حالی که او به الی وضعیت خود را شرح می‌دهد و الی نیز تمام تلاش خود را برای درمان وی به کار می‌گیرد اما سم در نهایت تبدیل شده و به دست برادر بزرگ خود به قتل می‌رسد. صحنه‌ای دردناک و زجرآور که به واقعه تلخ بسیار بدتری نیز منجر خواهد شد که در ادامه به آن می‌پردازیم.

مرگ تس

پس از آن که جوئل دختر خود را از دست می‌دهد و تا مرز جنون پیش می‌رود، او با زنی به نام تس آشنا می‌شود که به نوعی حکم آب روی آتش را برایش دارد.

زنی قدرتمند، نترس و باجربزه که رابطه‌ای عاشقانه با جوئل داشته و وی را متقاعد می‌کند تا دختری به نام الی را به کمپی از افراد فایرفلای تحویل دهد. با این حال در جریان رویارویی آن‌ها با کلیکرها، تس مبتلا شده و زمان کمی برای تحقق ماموریتش در کنار جوئل را در اختیار دارد. پس از آن که وی جوئل و الی را از این مسئله مطلع می‌کند و مبتلایان نیز در حال حمله به سمت آن‌ها هستند، تس برای دوستان خود زمان خریده تا بتوانند از مهلکه فرار نمایند. نکته جالب توجه در سریال The Last of Us نسبت به بازی، طریقه مرگ تس و نوع به تصویر کشیدن آن می‌باشد که بسیار دردناک، وحشتناک و به یاد ماندنی به ارمغان آورده شده و مخاطب را شوکه می‌کند.

مرگ دیوید

در حالی که جوامع سقوط کرده و بشریت مشغول دست و پنجه نرم کردن با انقراض خود می‌باشد، برخی از انسان‌ها از این شرایط سوءاستفاده کرده و خودخواهی و نیت‌های شوم خود را به آرمان‌هایی آسمانی ربط می‌دهند.

یکی از این شخصیت‌ها، فردی دیوانه و شرور به نام دیوید می‌باشد که افرادش توسط جوئل به قتل رسیده و او سراسیمه به دنبال وی می‌باشد. با این حال جراحت شدید جوئل و سعی الی برای پیدا کردن غذا، وی را با دیوید مواجه می‌کند که در نهایت به زندانی شدنش منجر خواهد شد. پس از سلسله‌ای از وقایع که الی موفق به فرار از زندان می‌شود، در یک رستوران با دیوید به موش و گربه بازی پرداخته تا در نهایت بتواند وی را از پا در بیاورد. در حالی که شخصیت دیوید به خودی خود یک دیوانه شرور محسوب شده و مرگ او هیچ ترحمی را در مخاطب ایجاد نمی‌کند اما تماشای الی که در حال دریدن بدن نیمه جان دیوید می‌باشد، به حدی دردناک و شوکه‌کننده است که قطعاً احساسات مخاطب را به چالش خواهد کشید. دیدن کودکی که از سر ناچاری مجبور است در یک دنیای نابود شده دست به چنین عمل حشتناکی بزند، اتفاقی است که در کمتر فیلم و سریالی می‌توان مشاهده کرد.

مرگ آنا

یکی از وجه تمایزهای به یاد ماندنی بین سریال و بازی The Last of Us مربوط به نمایش مادر الی به نام آنا می‌باشد. شخصیتی که در بازی‌های این فرنچایز تنها نام او را شنیده بودیم، در سریال توسط صداگذار مشهور این مجموعه یعنی اشلی جانسون هنرنمایی شده است.

در بخش آغازین قسمت ۹ شاهد فرار مادری باردار از دست یک مبتلا هستیم که به پناه گرفتنش در یک خانه منجر می‌شود. با این حال فرد مبتلا نیز وارد خانه شده و به سمت آنا حمله‌ور می‌شود. آنایی که باید نوزاد خود را به دنیا بیاورد، توسط این مبتلا گاز گرفته شده و در آخرین لحظات، انتقال این بیماری از مادر به فرزند سبب ایمنی بدن الی می‌شود. نکته دردناک ماجرا پس از به دنیا آمدن الی است؛ جایی که آنا هر لحظه به تبدیل شدن نزدیک شده و از دوست صمیمی خود یعنی مرلین می‌خواهد تا به زندگی‌اش پایان دهد. مادری که تنها چند ساعت فرصت بودن با نوزادش را داشته است، در نهایت با مرگی تلخ و شوکه‌کننده زندگی‌اش پایان یافته تا شاهد زندگی پرتلاظم و پر فراز و نشیبش دخترش در طول فرنچایز The Last of Us باشیم.

مرگ هنری

همانگونه که پیشتر اشاره کرده بودیم، در قسمت پنجم سریال The Last of Us با ۲ برادر به نام‌های هنری و سم آشنا می‌شویم که سم کوچک به سبب ابتلا، به موجودی خونخوار بدل گشته و در حالی که سعی دارد به الی حمله کند، توسط برادرش به قتل می‌رسد.

برادر وی یعنی هنری برای نجات جان سم مشکلات و سختی‌های بسیاری را پشت سر گذاشته بود و حتی برای پیدا کردن درمان بیماری سم مجبور به فروختن خائنین به دولت شد تا جایی که دوستان قدیمی وی حال به دشمنان قسم‌خورده‌ای بدل گشته بودند که برای کشتنش خانه به خانه شهر کانزاس را زیر و رو می‌کردند. با وجود تمام سختی‌ها و مشکلات اما این ۲ برادر با جوئل و الی هم‌سفر شده تا از شهر نفرین شده خارج شوند. خوشحالی هنری از این اتفاق دوام زیادی نیاورده و پس از آن که برای نجات جان الی مجبور می‌شود به برادر خود شلیک کند و در حالی که جوئل سعی دارد وی را به آرامش دعوت نماید اما هنری با همان تفنگ خودکشی کرده و پایانی دردناک و فراموش نشدنی را در نزد مخاطب برای این ۲ برادر دوست‌داشتنی رقم می‌زند.

مرگ مارلین

مارلین که به عنوان رهبر گروهی از فایرفلای‌ها شناخته می‌شود، دوست صمیمی مادر الی یعنی آنا بوده و پس از آن که متوجه سیستم ایمنی بدن الی می‌شود، وی را به جوئل و الی سپرده تا وی را به بیمارستانی در سمت دیگر کشور آمریکا منتقل نمایند.

عشق او به دوستش را در همان بخش آغازین قسمت نهم این مجموعه می‌توان مشاهده کرد؛ موضوعی که کشتن تنها یادگار وی یعنی الی را به امری سخت و طاقت‌فرسا برایش تبدیل کرده است. با این حال نجات بشریت بسیار فراتر از این مسائل بوده و او مجبور است شاهد مرگ الی باشد. مسئله‌ای که جوئل کاملاً خلاف نظر وی را داشته و برای نجات جان الی و در حالی که مارلین مشغول التماس برای زندگی‌اش می‌باشد، شاهد مرگ وی به دست جوئل در حالتی بی‌رحمانه و خونسردی کامل هستیم. اتفاقی که نشان می‌دهد جوئل نیز در صورت نیاز می‌تواند به شرورترین فرد داستان بدل گردد.

مرگ رایلی

الی دختربچه‌ای است که در دنیایی پسا-آخرالزمانی به دنیا آمده و از همان کودکی مجبور به رعایت قوانین سفت و سختی بوده که طعم خوش کودکی را از وی گرفته است. با این حال تنها دلخوشی وی، دوستی به نام رایلی می‌باشد که برای بودن لحظه‌ای با وی، حاضر است تا هر خطری را به جان بخرد.

با این حال همانطور که پیشتر اشاره کرده بودیم، دنیای بی‌رحم The Last of Us به هیچکس رحم نکرده و این ۲ در حالی که در یک فروشگاه قدیمی مشغول تفریح هستند، مورد حمله یک مبتلا قرار گرفته و هر دویشان گاز گرفته می‌شوند. قسمت ۷ سریال The Last of Us در حالی به پایان می‌رسد که ما شاهد حضور ناامیدانه الی و رایلی در کنار یکدیگر هستیم. قسمت دردناک ماجرا در این است که الی هنوز اطلاع ندارد از این بیماری در امان بوده و انتظار دارد که در کنار دوست خود همزمان مبتلا بشود، موضوعی که خلاف آن رخ داده و با توجه به این که شاهد صحنه مرگ رایلی نخواهیم بود اما می‌توانیم حدس بزنیم که الی در آن لحظات با چه شرایط دردناک و شوکه‌کننده‌ای دست و پنجه نرم کرده تا بتواند با مرگ عزیزترین فرد زندگی‌اش روبرو شود.

کشتار بیمارستان

رتبه نخست این مقاله مربوط به قسمت پایانی سریال The Last of Us و کشتار بی‌رحمانه اعضای فایرفلای توسط جوئل می‌باشد. صحنه‌ای که نه حول محور یک شخص خاص بوده و نه هیچکدام از افراد این گروه جز مارلین برایمان اهمیتی دارند.

با این حال این مجموعه سکانس از اهمیت بالایی برخوردار است. جوئل در آغاز همه‌گیری این هاگ کشنده، دختر خود را از دست داد و وارد گردابی از ناامیدی و کابوس شد و برای رهایی از آن حتی دست به خودکشی نیز زده بود. با این حال با وارد شدن الی به زندگی وی، روزگار یک شانس مجدد در اختیارش قرار داد و این مسئله سبب ایجاد رابطه‌ای پدر و دختری میان جوئل و الی شد. پس از آن که مارلین فاش می‌کند برای نجات بشریت، الی مجبور است کشته شود، جوئل نمی‌تواند یک‌بار دیگر شاهد از دست دادن دختر خود باشد و این‌بار به شکلی کاملاً خودخواهانه، بی‌رحمانه و وحشتناک مداخله کرده و نه تنها دست به کشتار فجیع افراد حاضر در بیمارستان می‌زند، بلکه حتی سربازی که تسلیم شده و برای نجات جانش التماس می‌کند را نیز از زیر تیغ می‌گذارند. اوج این قتل‌عام نیز با کشتن پزشک بی‌گناهی که تنها خواسته‌اش، نجات جان باقی‌مانده انسان‌ها می‌باشد به اوج می‌رسد.

به نظر شما دردناک‌ترین مرگی که در سریال The Last of Us به تصویر کشیده شده، متعلق به کدام صحنه می‌باشد؟ آیا در فصل دوم این مجموعه شاهد مرگ و میرهای به نسبت تاثیرگذارتری خواهیم بود؟ از دید شما کشتار جوئل در بیمارستان و نجات الی از سر خودخواهی، منطقی جلوه می‌کند؟ اگر که شما به جالی جوئل بودید، بین نجات الی و نجات جان انسان‌های باقی‌مانده، کدام یک را انتخاب می‌کردید؟

