نویسنده سریال Ahsoka مشخص شد

یکی از نام‌های آشنای سریال‌های تلویزیونی جنگ ستارگان نگارش فیلم‌نامه تمامی قسمت‌های Ahsoka را بر عهده داشته است.

به لطف جشنواره جنگ ستارگان که طی چند روز گذشته برگزار شده است، با فیلم و سریال‌های مختلفی از این فرنچایز روبرو شده‌ایم. یکی از مورد انتظارترین آثار این فرنچایز، سریالی تحت عنوان Ahsoka (آسوکا) می‌باشد. سریالی که حول محور شخصیت محبوب و دوست‌داشتنی آسوکا تانو جریان داشته و پس از سریال انیمیشنی Star Wars: The Clone Wars (جنگ ستارگان: جنگ‌های کلون) این نخستین‌بار است که شاهد حضور وی در اثری لایو اکشن هستیم و این مسئله به لطف هنرنمایی رزاریو داسون محقق گشته است.

در جریان این جشنواره و در طی مصاحبه با یکی از خالقین این مجموعه یعنی دیو فیلونی، زمانی که از تعداد قسمت‌های Ahsoka سوال پرسیده شد، وی در پاسخ گفت که مخاطبین باید منتظر ۸ الی ۱۰ قسمت از این مجموعه باشند. او همچنین فاش کرد که نگارش تمامی قسمت‌ها را بر عهده داشته است.

من فیلم‌نامه تمامی قسمت‌ها را نوشتم. مسئله‌ای که نیازمند کار بسیار زیادی بود و به دلیل این که شناخت کاملی از شخصیت آسوکا تانو داشتم، این مسئولیت را بر عهده گرفتم.

این کارگردان و نویسنده آمریکایی همکاری طولانی مدتی با فرنچایز جنگ ستارگان داشته است. زیرا او در تهیه تمامی محصولات سینمایی و تلویزینی این فرنچایز که از سال ۲۰۱۵ به بعد ساخته شده‌‌اند، نقش داشته و به همین سبب نیز نویسندگی تمامی قسمت‌های سریال Ahsoka چندان دور از ذهن نخواهد بود. همچنین نباید از یاد ببریم که او کارگردانی فیلم جدیدی از این فرنچایز را نیز بر عهده خواهد داشت؛ فیلمی که بین وقایع Return of the Jedi (بازگشت جدای) و The Force Awakens (نیرو برمی‌خیزد) جریان داشته و بنا به گزارشات منتشر شده، روایت‌گر نبرد برای سیاره مندلور خواهد بود که به نوعی پایان‌دهنده سریال The Mandalorian در نظر گرفته شده است.

سریال Ahsoka در تاریخ نامخشصی از سال ۲۰۲۳ از طریق سرویس دیزنی‌پلاس در اختیار مخاطبین قرار خواهد گرفت.

منبع: کولایدر