بعد از ماه‌ها انتظار، بالاخره الکترونیک آرتز (Electronic Arts) و Ascendant Studio در هفته جاری به صورت کامل از Immortals of Aveum رونمایی خواهند کرد. دسامبر سال گذشته و در جریان رویداد The Game Awards 2022 بود که شرکت الکترونیک آرتز با انتشار تریلری، از Immortals of Aveum رونمایی کرد. اگرچه در نمایش یک دقیقه‌ای […]

تاریخ رونمایی کامل از Immortals of Aveum مشخص شد امیرحسین نصرتی ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ - 01:12

بعد از ماه‌ها انتظار، بالاخره الکترونیک آرتز (Electronic Arts) و Ascendant Studio در هفته جاری به صورت کامل از Immortals of Aveum رونمایی خواهند کرد. دسامبر سال گذشته و در جریان رویداد The Game Awards 2022 بود که شرکت الکترونیک آرتز با انتشار تریلری، از Immortals of Aveum رونمایی کرد. اگرچه در نمایش یک دقیقه‌ای و کوتاه این بازی، متوجه شدیم که با عنوانی پرزرق و برق در سبک تیراندازی اول شخص طرف هستیم اما به جز این‌ها، تقریباً هیچ اطلاعات بیشتری از گیم‌پلی و داستان این عنوان منتشر نشد و همین موضوع به صورت کلی نام Immortals of Aveum را در ذهن‌ها کمرنگ کرد. اما Ascendant Studio، توسعه‌دهنده این بازی، بعد از مدت‌ها بالاخره سکوت خود را شکست و با انتشار توییت‌هایی، خبر از رونمایی کامل از Immortals of Aveum داد. طبق اعلام رسمی استودیو، مخاطبان می‌توانند در تاریخ پنجشنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۲ (۱۴ آوریل ۲۰۲۳ میلادی) منتظر تماشای تریلرِ جدیدِ این بازی باشند. با توجه به اینکه چندی پیش، یکی از منابع داخلی معتبر، به‌طور غیررسمی خبر از انتشار Immortals of Aveum در اوایل تابستان سال ۲۰۲۳ را داده بود، نمایش جدید این بازی در هفته جاری می‌تواند کفه ترازو را به نفع شایعات مربوط به تاریخ عرضه زودهنگام آن، سنگین‌تر کند. به هر صورت لازم نیست مدت زیادی صبر کنیم و کمتر از ۳ روز دیگر متوجه خواهیم شد که بالاخره چه زمانی می‌توانیم منتظر تجربه این عنوان باشیم. Immortals of Aveum برای پلتفرم‌های ایکس باکس سری ایکس/اس، پلی استیشن ۵ و رایانه‌های شخصی در دست توسعه قرار دارد. لازم به ذکر است که ساخت این بازی تحت رهبری برت رابینز (Bret Robbins)، کارگردان عناوین مختلفی از سری Call of Duty مانند Modern Warfare 3, Advance Warfare و WWII قرار دارد. منبع: GamingBolt

PC ، PlayStation 5 ، Xbox Series X/S ، اخبار بازی ، بازی ویدیویی

Ascendant Studios, Electronic Arts, Immortals of Aveum, PC, ps5

منبع متن: gamefa