استودیوی تیم نینجا در کنار توسعه بازی Rise of the Ronin که قرار است در سال ۲۰۲۴ عرضه شود، یک بازی دیگر را برای انتشار در سال ۲۰۲۳ در دست ساخت دارد.

رئیس تیم نینجا (Team Ninja) اخیرا تایید کرد که قصد دارد یک بازی جدید را در سال ۲۰۲۳ عرضه کند. با توجه به اینکه تیم نینجا در حال توسعه بازی Rise of the Ronin برای انتشار در سال ۲۰۲۴ است، می‌توان حدس زد که بازیکنان با یک بازی جدید در سال جاری میلادی روبرو خواهند شد. فومیهیکو یاسودا (Fumihiko Yasuda)، رئیس استودیوی تیم نینجا، در مصاحبه‌ اخیر خود با مجله فامیتسو (Famitsu) اعلام کرد که به جز Rise of the Ronin که قرار است در سال ۲۰۲۴ عرضه شود، این توسعه‌دهنده یک بازی برای انتشار در سال ۲۰۲۳ و یک عنوان دیگر برای عرضه در سال ۲۰۲۵ در برنامه دارد.

یاسودا در این باره توضیح داد:

ما حدود ۷ سال است که در حال توسعه Rise of the Ronin هستیم و قصد داریم آن را در سال ۲۰۲۴ منتشر کنیم. عنوان جدیدی در سال ۲۰۲۳ منتشر خواهد شد و ما می‌خواهیم یک بازی جدید دیگر را در سال ۲۰۲۵ در دسترس قرار دهیم. امیدوارم بتوانم در آینده جزئیات بیشتری در مورد این بازی‌ها به اشتراک گذارم.

استودیو تیم نینجا اخیرا بازی Wo Long: Fallen Dynasty را منتشر کرده است و با توجه به بیانیه رئیس این شرکت، یک بازی دیگر نیز در سال جاری عرضه خواهد شد. با این حال یاسودا هیچ جزئیاتی درباره پروژه‌های جدید استودیوی تیم نینجا مخصوصا عنوانی که قرار است در سال ۲۰۲۳ عرضه شود را اعلام نکرده است. این توسعه‌دهنده در گذشته خاطرنشان کرده بود که شایعه‌های مربوط به بازسازی فرانچایزهای Ninja Gaiden یا Dead or Alive نادرست هستند. در ادامه تیم نینجا توضیح داد با اینکه برای بازگشت به سمت این دو مجموعه شوق دارد اما در حال حاضر هیچ جزئیاتی پیرامون آن‌ها برای ارائه در دسترس نیست.

بازی Rise of the Ronin در سال ۲۰۲۲ به عنوان یک انحصاری کنسولی پلی استیشن ۵ معرفی شد که استودیو تیم نینجا حدود ۷ سال پیش توسعه آن را آغاز کرده است. داستان بازی در اواخر قرن نوزدهم ژاپن و در اواخر دوره Edo اتفاق می‌افتد. از نظر گیم‌پلی، این عنوان به بازیکنان امکان استفاده از سلاح و ابزارهای مختلف از جمله کاتانا، قلاب، تفنگ و موارد دیگر را می‌دهد.