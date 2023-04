سریال جذاب و هیجان‌انگیز The Man in the High Castle با دست گذاشتن بر روی ایده‌ای ناب توضیح می‌هد که چگونه تاریخ می‌توانست به شکلی کاملاً غیرمنتظره رقم بخورد.

بشریت از آغاز تاکنون همیشه خواهان به دست آوردن چیزهای بیشتری بوده که این مسئله تنها به بعد مالی مربوط نخواهد بود. چه امپراتوری‌ها و حکومت‌هایی که برای گسترش مرزهای خود و تصاحب زمین‌های یشتر به جان یکدیگر نیفتاده و جنایات بزرگی را رقم نزده‌اند. با این حال یک جنگ در طول تاریخ به وقوع پیوست که مسیر حرکت بشر را برای همیشه دستخوش تغییر قرار داد و مسبب وضعیت فعلی جهان مدرن شد؛ رویارویی هولناک و وحشتناکی به نام جنگ جهانی دوم که عملاً تمام دنیا را به جان یکدیگر انداخت.

عامل ایجاد چنین جنگ ویرانگری، جبهه‌ای به نام آلمان نازی بود که پس از تحمل خسارت‌های جنگ جهانی اول، از یک سو در کینه‌ای عمیق فرو رفته و درصدد انتقام بود و از سوی دیگر نیز در راس‌ آن‌ها فردی به نام هیتلر قرار داشت که وعده ایجاد آلمانی رویارویی را به مردمش داده بود. جبهه‌ای قدرتمند و تسلیم‌ناپذیر که دنیا برای توقف آن‌ها، دست به دامن اتحادی تحت عنوان متفقین شد تا بلکه بتواند جنایات آن‌ها را به پایان برسانند.

جنگ جهانی دوم با تمامی کابوس‌هایش در نهایت با حمله متفقین به کشور آلمان و فتح برلین پایان یافت. با این حال سوالی که بشریت از سال ۱۹۴۵ به بعد همیشه مطرح کرده، در این است که چه می‌شد اگر آلمان نازی شکست نخورده و پیروز این جنگ لقب می‌گرفت؟ سوالی بسیار حیاتی و کنجکاوبرانگیز که علی‌رغم آن که داستان‌های بسیاری حول محور آن روایت شده اما تنها یک سریال به نحو احسنت ایده پیروزی آلمان‌ها را مطرح کرده و آن مجموعه‌ای تلویزیونی تحت عنوان The Man in the High Castle می‌باشد.

مجموعه‌ای درم و تاریخی که به عنوان یکی از بهترین ساخته‌های کمپانی آمازون شناخته می‌شود که آن بازخوردی که می‌بایست را دریافت نکرده و در کمال تاسف به عنوان اثری نسبتاً ناشناخته به شهرت رسیده است. مسئله‌ای که سبب شده تا در معرفی سریال این هفته به سراغ The Man in the High Castle برویم و اثری جذاب و به یاد ماندنی را برای طرفداران ژانر تاریخی معرفی نماییم. پس در ادامه با ما همراه باشید.

انتخاب سردبیر ، فیلم و سریال ، مقالات سینما ، وب‌سایت گیمفا

Amazon, Amazon Prime, The Man in the High Castle, تلویزیون, جنگ جهانی دوم, سریال, معرفی سریال

منبع متن: gamefa

