ولو (Valve) به تازگی برملا کرده که ماه مارس سال ۲۰۲۳ برای PC دستی Steam Deck تحت فرمانروایی بازی‌های Hogwarts Legacy و Elden Ring بوده است.

همانند ماه‌های گذشته، ولو محبوب‌ترین بازی‌های Steam Deck در ماه مارس را برملا کرده است. این بازی‌ها بر اساس میزان زمانی که بازیکنان در مجموع صرف آن‌ها کرده‌اند رده‌بندی شده‌اند. صدرنشین فهرست ۲۰ بازی محبوب Steam Deck در ماه مارس Hogwarts Legacy است. Elden Ring و Stardew Valley هم به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.

فهرست بازی‌ها شامل عناوین قدیمی و جدیدی می‌شود. نام بازی‌های قدیمی‌تری مثل Grand Theft Auto 5 و The Elder Scrolls 5: Skyrim در میان ۲۰ بازی به چشم می‌خورد و بازی‌های جدیدتری مثل Resident Evil 4 Remake و نسخه PC بازی Persona 5 Royal هم اینجا حضور دارند. باید اشاره کرد که در این فهرست چند بازی مستقل روگ‌لایت مثل The Binding of Isaac: Rebirth و Dead Cells هم دیده می‌شوند.

این فهرست احتمالا با ورود به ماه آوریل و عرضه بازی‌های جدیدتر و آپدیت شدن بازی‌های قدیمی برای بهینه‌سازی روی Steam Deck تغییر خواهد کرد. اخیرا یک آپدیت برای بازی Halo: The Master Chief Collection منتشر شد که به بازیکنان روی Steam Deck اجازه شرکت در Matchmaking بخش چندنفره را می‌دهد.

یک گزارش جدید مشخص کرده که از میان ۱۰۰ بازی محبوب روی Steam Deck، حداقل برچسب Playable به ۷۳ تای آن‌ها تعلق گرفته است. ۲۶ بازی هم توسط ولو برچسب Steam Deck Verified را دریافت کرده‌اند که به معنای بهینه‌سازی کامل برای این PC دستی است.