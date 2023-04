فیلم‌های علمی تخیلی همچون بیگانه و ماتریکس جایگاه ویژه‌ای در بین مخاطبان دارند و همین نیز باعث شده تا این آثار امتیاز بالایی در IMDb داشته باشند. فیلم آواتار: راه آب (Avatar: The Way of Water) یکی از جدیدترین فیلم‌های علمی تخیلی به شمار می‌رود که در اواخر سال گذشته میلادی به روی پرده سینماها […]

بهترین فیلم‌های علمی تخیلی بر اساس IMDb | از بیگانه تا ماتریکس علی محمدپناه ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ - 12:00

فیلم‌های علمی تخیلی همچون بیگانه و ماتریکس جایگاه ویژه‌ای در بین مخاطبان دارند و همین نیز باعث شده تا این آثار امتیاز بالایی در IMDb داشته باشند. فیلم آواتار: راه آب (Avatar: The Way of Water) یکی از جدیدترین فیلم‌های علمی تخیلی به شمار می‌رود که در اواخر سال گذشته میلادی به روی پرده سینماها آمد و توانست به موفقیت بسیار زیادی نیز دست پیدا کند. این دنباله که یکی از جاه‌طلبانه‌ترین فیلم‌ها ساخته شده تا به امروز محسوب می‌شود، همانند برخی دیگر از آثار علمی تخیلی ماندگار دنیای سینما، پر از ایده‌های بدیع، روایت‌های به خوبی نوشته شده و جلوه‌های بصری جذاب است. اگر به دنبال تماشای بهترین فیلم‌های این ژانر هستید، کاربران وب سایت IMDb امتیازاتی را به این آثار علمی تخیلی داده‌اند و به راحتی می‌توان بهترین آثار این ژانر را مشخص کرد. در ادامه همراه با ما باشید تا به معرفی بهترین فیلم‌های علمی تخیلی بر اساس امتیاز آن‌ها بر اساس امتیاز IMDb بپردازیم. ۱۵. فیلم درخشش ابدی یک ذهن پاک (Eternal Sunshine of the Spotless Mind) فیلم Eternal Sunshine of the Spotless Mind کارگردان : میشل گوندری

: میشل گوندری بازیگران : جیم کری – کیت وینسلت – کریستن دانست

: جیم کری – کیت وینسلت – کریستن دانست محصول سال : ۲۰۰۴

: ۲۰۰۴ امتیاز IMDb : امتیاز ۸.۳ از ۱۰

: امتیاز ۸.۳ از ۱۰ تماشای تریلر فیلم «درخشش ابدی یک ذهن پاک» فیلم «درخشش ابدی یک ذهن پاک» به کارگردانی میشل گوندری یک فیلم درباره جدایی بسیار تأثیرگذار و عاطفی به شمار می‌رود که غم، گیجی و پشیمانی که اغلب اوقات با پایان یک رابطه به وجود می‌آید را منتقل می‌کند. داستان این فیلم در جهانی روایت می‌شود که به لطف فناوری جدید پاک کردن حافظه، فراموش کردن همه چیز امکان‌پذیر است. این فیلم زوجی به نام جوئل و کلمنتاین را نشان می‌دهد که بین نیاز به یادآوری و میل به فراموش کردن قرار گرفته‌اند. این فیلم تصویری بسیار زیبا و پر معنی از معنای از دست دادن فردی مهم در زندگی را نشان می‌دهد. این فیلم با سکانس‌های رویامانند عجیبش و خطوط احساسی‌اش، بیننده را مجذوب و سرگرم می‌کند و در عین حال به گریه در می‌آورد. ناامیدی نهایی جوئل برای نگه داشتن آخرین خاطرات از کلمنتاین نیز قطعا هر بیننده‌ای را تحت تأثیر قرار خواهد داد. ۱۴. انیمیشن وال ای (WALL-E) انیمیشن WALL E کارگردان : اندرو استنتون

: اندرو استنتون بازیگران : بن برت – الیزا نایت – سیگورنی ویور

: بن برت – الیزا نایت – سیگورنی ویور محصول سال : ۲۰۰۸

: ۲۰۰۸ امتیاز IMDb : امتیاز ۸.۴ از ۱۰

: امتیاز ۸.۴ از ۱۰ تماشای تریلر فیلم «وال ای» انیمیشن «وال ای» اثری از استودیو پیکسار به شمار می‌رود و دنیایی را نشان می‌دهد که در آن، کل زمین پر از زباله شده است و آینده‌ای بسیار وحشتناک را برای بشریت متصور می‌شود. آخرین بازمانده‌های بشریت نیز از این جهان رفته‌اند و در سفینه‌های فضایی مجللی پناه گرفته‌اند. آن‌ها در آنجا از طریق نمایشگرها با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند، ربات‌ها به آن‌ها خدمات می‌دهند و در صندلی‌های معلق حرکت می‌کنند. انیمیشن «وال ای» به هنگام اکرانش به موفقیت بسیار زیادی دست پیدا کرد و چه منتقدان و چه بیننده‌ها تحت تأثیر پیام قوی، کاراکترهای جذاب و لحظات احساسی شگفت‌آور این اثر قرار گرفتند. این فیلم به قدری برجسته بود که در سال ۲۰۰۹ میلادی توانست جایزه اسکار بهترین انیمیشن سینمایی سال را از آن خودش کند. ۱۳. فیلم بیگانه‌ها (Aliens) فیلم Aliens کارگردان : جیمز کامرون

: جیمز کامرون بازیگران : سیگورنی ویور – بیل پاکستون – مایکل بین

: سیگورنی ویور – بیل پاکستون – مایکل بین محصول سال : ۱۹۸۶

: ۱۹۸۶ امتیاز IMDb : امتیاز ۸.۴ از ۱۰

: امتیاز ۸.۴ از ۱۰ تماشای تریلر فیلم «بیگانه‌ها» فیلم «بیگانه‌ها» دنباله‌ای ارزشمند برای فیلم «بیگانه» به شمار می‌رود و در آن، سیگورنی ویور بار دیگر نقشش را به عنوان الن ریپلی بازآفرینی کرده است، کسی که سرانجام از خوابی چند دهه‌ای در کریو نجات پیدا کرد. او در ادامه به تیمی از مستعمره‌نشینان می‌پیوندد که به سیاره‌ای می‌روند، سیاره‌ای که احتمالا بیگانه‌ها به آن نفوذ کرده‌اند و این در حالی است که هیچ کس به جز الن ریپلی توجهی به این موجودات نمی‌کنند و آن‌ها را دست کم می‌گیرند. جلوه‌های ویژه فیلم «بیگانه» بسیار بهتر است، تکنیک‌های جهان‌سازی بهتر انجام شدند و حتی فیلم بهتر در رابطه‌های الن عمیق می‌شود و همه این موارد در کنار یکدیگر سبب شدند تا این فیلم ساخته جیمز کامرون داستانی بزرگتر و جسورانه‌تر را برای طرفداران به ارمغان بیاورد. این در حالی است که این داستان پر از پیچش‌های غیرمنتظره است و در این میان، الن بیشترین تلاش خودش را می‌کند تا از رویارویی با این موجودات بدجنس جان سالم به در ببرد. ۱۲. انیمیشن مرد عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی (Spider-Man: Into the Spider-Verse) انیمیشن Spider Man Into the Spider Verse کارگردان : باب پرسیچتی – پیتر رمزی و رودنی روثمن

: باب پرسیچتی – پیتر رمزی و رودنی روثمن بازیگران : شمیک مور – هیلی استاینفلد – جیک جانسون

: شمیک مور – هیلی استاینفلد – جیک جانسون محصول سال : ۲۰۱۸

: ۲۰۱۸ امتیاز IMDb : امتیاز ۸.۴ از ۱۰

: امتیاز ۸.۴ از ۱۰ تماشای تریلر فیلم «مرد عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی» اگر بگوییم که انیمیشن «مرد عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی» جان تازه‌ای به ژانر اشباع شده ابرقهرمانی دمیده است، اغراق نکردیم. این انیمیشن بیننده‌ها را با مایلز مورالز در بروکلین آشنا می‌کند که در وفق پیدا کردن با هویت جدیدش به عنوان مرد عنکبوتی مشکل دارد. در همین حین نیز مولتی‌ورس کاملا باز می‌شود و نسخه‌های متفاوتی از مرد عنکبوتی به دنیای او وارد می‌شوند و همین نیز همه چیز را مهیج و آشفته می‌کند. از کاراکترهای دوست‌داشتنی و داستان جذاب گرفته تا جلوه‌های خیره‌کننده و متنوع و سرعت دیوانه‌وار، این انیمیشن توانسته به فرنچایزی بزرگ تبدیل شود. این اثر همچنین نامه‌ای عاشقانه به کتاب‌های کمیک به شمار می‌رود و اثر بسیار خوبی برای طرفداران و بیننده‌های تازه‌وارد به شمار می‌رود. ۱۱. فیلم انتقام‌جویان: جنگ ابدیت (Avengers: Infinity War) فیلم Avengers 3 کارگردان : برادران روسو

: برادران روسو بازیگران : رابرت داونی جونیور – کریس همسورث – مارک رافلو – کریس ایوانز

: رابرت داونی جونیور – کریس همسورث – مارک رافلو – کریس ایوانز محصول سال : ۲۰۱۸

: ۲۰۱۸ امتیاز IMDb : امتیاز ۸.۴ از ۱۰

: امتیاز ۸.۴ از ۱۰ تماشای تریلر فیلم «انتقام‌جویان: جنگ ابدیت» وقایع فاز سه دنیای سینمایی مارول در فیلم «انتقام‌جویان: جنگ ابدیت» به نقطه اوج عاطفی خودش رسید و در آن، تانوس با در اختیار داشتن سنگ‌های ابدیت به تهدیدی بسیار بزرگی برای کل جهان تبدیل شد. رویدادهای مهیج این اثر به سمت پایانی خیره‌کننده ختم شدند که در آن، تانوس با بشکن خودش نتایج بسیار فاجعه‌باری را به ارمغان آورد. فیلم «انتقام‌جویان: جنگ ابدیت» برخی از غم‌انگیزترین مرگ‌ها در دنیای سینمایی مارول را درون خودش داشت و با ناپدید شدن قهرمانان دوست‌داشتنی، تجربه‌ای سورئال، غم‌انگیز و ناراحت‌کننده را برای هر بیننده‌ای رقم زد. نقش‌آفرینی درخشان بازیگران نیز در این زمینه بسیار تأثیرگذار بوده و لحظات را دلخراش‌تر کرده بودند. ۱۰. فیلم انتقام‌جویان: پایان بازی (Avengers: Endgame) فیلم Avengers 4 کارگردان : برادران روسو

: برادران روسو بازیگران : اسکارلت جانسون – پل راد – کریس ایوانز – کریس همسورث

: اسکارلت جانسون – پل راد – کریس ایوانز – کریس همسورث محصول سال : ۲۰۱۹

: ۲۰۱۹ امتیاز IMDb : امتیاز ۸.۴ از ۱۰

: امتیاز ۸.۴ از ۱۰ تماشای تریلر فیلم «انتقام‌جویان: پایان بازی» در فیلم «انتقام‌جویان: پایان بازی» خط داستان حماسه ابدیت به ایستگاه آخر رسید و در آن، بازمانده‌های گروه انتقام‌جویان و همراهانشان تصمیم گرفتند تا آخرین تلاش را برای بازگرداندن فجایع به بار آمده توسط بشکن تانوس انجام بدهند. تلاش‌های شجاعانه آن‌ها نیز به میراث دائمی این گروه از ابرقهرمانان تبدیل خواهد شد. این در حالی است که در این فیلم چیزهای بسیار زیادی جریان دارد. در حالی که طرح داستانی این فیلم چندین سال را در بر می‌گیرد و سرنوشت همه چیز را شامل می‌شود، این فیلم چالش‌برانگیزترین مأموریتی را نشان می‌دهد که انتقام‌جویان تا به امروز در دنیای سینمایی مارول با آن روبه‌رو شدند. آن‌ها راه بسیار دشواری برای این مشکل در پیش دارند و صحنه‌های دردناک پایان این اثر نیز همچنان طرفداران را به حیرت وا می‌دارد. ۹. فیلم بیگانه (Alien) فیلم Alien کارگردان : ریدلی اسکات

: ریدلی اسکات بازیگران : سیگورنی ویور – تام اسکریت – جان هرت

: سیگورنی ویور – تام اسکریت – جان هرت محصول سال : ۱۹۷۹

: ۱۹۷۹ امتیاز IMDb : امتیاز ۸.۵ از ۱۰

: امتیاز ۸.۵ از ۱۰ تماشای تریلر فیلم «بیگانه» فیلم «بیگانه» اثری افسانه‌ای به شمار می‌رود که سکان کارگردانی آن را ریدلی اسکات در دست داشته و اغلب اوقات نیز از آن به عنوان یکی از بهترین فیلم‌های ترسناک و علمی تخیلی یاد می‌شود. این اثر بر محوریت گروهی از خدمه یک سفینه فضایی است که به طور تصادفی با یک سفینه فضایی رها شده و عجیب برخورد می‌کنند. با این حال، آن‌ها یک موجود فرازمینی مرگبار را به همراه خود به داخل سفینه می‌آورند که جان آن‌ها را تهدید می‌کند. این فیلم به طرز ماهرانه‌ای دو ژانر علمی تخیلی و وحشت را با یکدیگر ترکیب کرده و محیطی به شدت وهم‌آور و آرام را خلق کرده است. در حقیقت، بینندگان تا دقایق پایانی این اثر، بیگانه را به طور کامل نمی‌بینند و همین نیز هیجان این اثر را دو چندان کرده است. این فیلم ممکن است ۴۰ سال پیش به روی پرده سینماها آمده باشد اما اثری علمی تخیلی است که همچنان تماشای آن ارزشمند است. ۸. فیلم بازگشت به آینده (Back to the Future) فیلم Back to the Future کارگردان : رابرت زمکیس – باب گیل

: رابرت زمکیس – باب گیل بازیگران : مایکل جی فاکس – کریستوفر لوید – لی تامپسون

: مایکل جی فاکس – کریستوفر لوید – لی تامپسون محصول سال : ۱۹۸۵

: ۱۹۸۵ امتیاز IMDb : امتیاز ۸.۵ از ۱۰

: امتیاز ۸.۵ از ۱۰ تماشای تریلر فیلم «بازگشت به آینده» فیلم «بازگشت به آینده» به کارگردانی رابرت زمکیس به بخشی از خاطرات فراموش‌نشدنی بیننده‌ها تبدیل شده است، آن هم بینندگانی که این اثر را در دهه هشتاد میلادی دیده‌اند. این اثر پرفروش و موفق داستان ماجراجویی‌های سفر در زمان مارتی مک‌فلای را دنبال می‌کند که به طور اتفاقی توسط ماشین زمان دکتر امت براون به گذشته فرستاده می‌شود. با این حال، او با خراب کردن آشنایی بین پدر و مادرش، ماهیت خودش را به خطر می‌اندازد. این فیلم جذاب و تماشایی تلاش زیادی نمی‌کند تا درون مسائل علمی عمیق شود و در عوض، روی ساختن شخصیت‌های برجسته و ریشه‌ای متمرکز می‌شود و همین نیز این اثر کلاسیک را به موفقیت رسانده است. به علاوه، این اثر بسیار خنده‌دار است و درون مایه کمدی آن نیز باعث شده تا بیننده‌ها از تماشای این اثر حس خوبی داشته باشند و زیاد نگران عواقب اتفاقات فاجعه‌بار آن نباشند. ۷. فیلم پرستیژ (The Prestige) فیلم The Prestige کارگردان : کریستوفر نولان

: کریستوفر نولان بازیگران : کریستین بیل – هیو جکمن – اسکارلت جوهانسون

: کریستین بیل – هیو جکمن – اسکارلت جوهانسون محصول سال : ۲۰۰۶

: ۲۰۰۶ امتیاز IMDb : امتیاز ۸.۵ از ۱۰

: امتیاز ۸.۵ از ۱۰ تماشای تریلر فیلم «پرستیژ» اتفاقات فیلم «پرستیژ» ساخته کریستوفر نولان در اواخر قرن نوزدهم میلادی در شهر لندن جریان دارد و به رقابت شدید بین دو شعبده‌باز می‌پردازد؛ رابرت آنژیر و آلفرد بوردن مصمم هستند تا توانمندی و بهتر بودن خودشان در این حرفه را ثابت کنند و برای انجام این کار نیز حاضر هستند تا کارهای بسیار خیره‌کننده و حیرت‌انگیزی را انجام بدهند. عنصر علمی تخیلی داخل فیلم «پرستیژ» مربوط به زمانی است که تنها راه که این شعبده‌بازان بتوانند از یکدیگر پیشی بگیرند، آزمایشات و اختراعات بدیع و در عین حال خطرناک است. این فیلم به بهترین شکل ممکن از جنبه‌های علمی تخیلی استفاده می‌کند تا اثری مهیج و روانشناختی را رقم بزند که تا پایان ذهن بیننده را به چالش می‌کشد. ۶. فیلم نابودگر ۲: روز داوری (Terminator 2: Judgment Day) فیلم Terminator 2 Judgment Day کارگردان : جیمز کامرون

: جیمز کامرون بازیگران : آرنولد شوارتزنگر – لیندا همیلتون – رابرت پاتریک

: آرنولد شوارتزنگر – لیندا همیلتون – رابرت پاتریک محصول سال : ۱۹۹۱

: ۱۹۹۱ امتیاز IMDb : امتیاز ۸.۶ از ۱۰

: امتیاز ۸.۶ از ۱۰ تماشای تریلر فیلم «نابودگر ۲: روز داوری» فیلم «نابودگر ۲: روز داوری» دنباله‌ای برای فیلم اصلی به شمار می‌رود که سکان کارگردانی آن را جیمز کامرون در دست داشته است و نمونه عالی از ساخت یک دنباله به بهترین شکل ممکن به شمار می‌رود. این فیلم بر محوریت سرنوشت رهبر آینده شورشیان یعنی جان کانر است. ترمیناتور بسیار پیشرفته و خطرناک تی ۱۰۰۰ توسط اسکای‌نت به گذشته فرستاده می‌شود تا جان کانر را از بین ببرد اما در مقابل، شورشیان و گروه مقاومت نیز تی ۸۰۰ را برای محافظت از جان می‌فرستند. این فیلم در گیشه بسیار موفق بود و از فیلم اصلی نیز بزرگتر و جسورانه‌تر به نظر می‌رسید. شخصیت شرور آن با قابلیت تغییر شکل نیز نقش بسیار بزرگی در ارتقاء سطح خطر در داستان و جذاب‌تر کردن سکانس‌های اکشن این فیلم داشته است. ۵. فیلم جنگ ستارگان: قسمت چهار – امیدی تازه (Star Wars: Episode IV – A New Hope) فیلم Star Wars Episode IV A New Hope کارگردان : جرج لوکاس

: جرج لوکاس بازیگران : مارک همیل – هریسون فورد – کری فیشر

: مارک همیل – هریسون فورد – کری فیشر محصول سال : ۱۹۷۷

: ۱۹۷۷ امتیاز IMDb : امتیاز ۸.۶ از ۱۰

: امتیاز ۸.۶ از ۱۰ تماشای تریلر فیلم «جنگ ستارگان: قسمت چهار – امیدی تازه» فیلم «جنگ ستارگان: قسمت چهار – امیدی تازه» در سال ۱۹۷۷ میلادی به روی پرده سینماها آمد و آغازگر فرنچایزی شد که همچنان امروزه در حال گسترش است. این فیلم داستان نبرد و مناقشه دراماتیک بین امپراتوری کهکشانی و نیروهای شورشی و مقاومت را نشان می‌دهد که در رأس آن‌ها نیز کاراکترهایی همچون لوک اسکای‌واکر، هان سولو و شاهدخت لیا اورگانا قرار دارند. این فیلم کلاسیک و برنده جایزه واقعا از زمانه خودش جلوتر بود و صحنه‌های بی‌سابقه و خیره‌کننده‌ای را به تصویر کشید که در فضا رخ می‌دادند و بر قابلیت ادامه حیات عناصر علمی تخیلی به عنوان یک عنصر مهم و اصلی در دنیای سینما تأکید می‌کرد. امروزه هستند بیننده‌ها و طرفدارانی که به تماشای دوباره این اثر برجسته می‌نشینند، اثری که آغازگر حماسه اسکای‌واکر بود. ۴. فیلم میان ستاره‌ای (Interstellar) فیلم Interstellar کارگردان : کریستوفر نولان

: کریستوفر نولان بازیگران : متیو مک‌کانهی – ان هتوی – جسیکا چستین

: متیو مک‌کانهی – ان هتوی – جسیکا چستین محصول سال : ۲۰۱۴

: ۲۰۱۴ امتیاز IMDb : امتیاز ۸.۶ از ۱۰

: امتیاز ۸.۶ از ۱۰ تماشای تریلر فیلم «میان ستاره‌ای» فیلم «میان ستاره‌ای» اثری از کریستوفر نولان به شمار می‌رود که در آن، سیاره زمین در حال نابودی به تصویر کشیده می‌شود و هیچ آینده‌ای برای آن وجود ندارد. در همین حین، خلبان سابق ناسا به نام جوزف کوپر این فرصت را پیدا می‌کند تا مزرعه خودش را ترک کند و مأموریتی را به فضا و برای جستجوی خانه دیگری برای بشریت رهبری کند. بیننده‌ها و منتقدان فیلم «میان ستاره‌ای» را برای تصاویر دقیقش از اجرام آسمانی و سفرهای فضایی بسیار تحسین کردند و این فیلم توانست موضوعات علمی را به خوبی با داستانی پدر و دختری با یکدیگر ترکیب کند. وسعت فضای بیرونی به تصویر کشیده شده در این فیلم در تضاد با جزئیات پیچیده و ریزی قرار دارد که کاراکترها را انسانی می‌کند. علاوه بر این باید به خط داستانی شگفت‌انگیز این فیلم نیز اشاره کرد که توانست فیزیک نظری را به روش بصری خیره‌کننده‌ای به نمایش در بیاورد. ۳. فیلم جنگ ستارگان: قسمت پنجم – امپراتوری ضربه می‌زند (Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back) فیلم Star Wars Episode V The Empire Strikes Back کارگردان : اروین کرشنر

: اروین کرشنر بازیگران : مارک همیل – هریسون فورد – کری فیشر

: مارک همیل – هریسون فورد – کری فیشر محصول سال : ۱۹۸۰

: ۱۹۸۰ امتیاز IMDb : امتیاز ۸.۷ از ۱۰

: امتیاز ۸.۷ از ۱۰ تماشای تریلر فیلم «جنگ ستارگان: قسمت پنجم – امپراتوری ضربه می‌زند» فیلم «جنگ ستارگان: قسمت پنجم – امپراتوری ضربه می‌زند» دنباله‌ای برای این اپرای فضایی و حماسی به شمار می‌رود و این بار سکان کارگردانی آن را اروین کرشنر در دست داشته است. این فیلم ادامه نبرد بین نیروهای شورشی به رهبری شاهدخت لیا و امپراتوری به رهبری امپراتور پالپاتین را به نمایش در می‌آورد. در همین حال، لوک به همراه استاد جدای یودا آموزش می‌بیند تا استفاده از نیرو را یاد بگیرد و خودش را برای رویارویی با لرد سیث دارث ویدر آماده کند. لحظات نمادین و برجسته بسیار زیادی در فیلم «جنگ ستارگان: قسمت پنجم» وجود دارند که نشان می‌دهد چرا این اثر در این فرنچایز آنقدر محبوب و برجسته است. این اثر همیشه در دهه هشتاد میلادی توانست حضور این فرنچایز در فرهنگ عامه مردم را بیشتر کند و در رسانه‌های مختلف گسترش بدهد. ۲. فیلم ماتریکس (The Matrix) فیلم The Matrix کارگردان : خواهران واچوفسکی

: خواهران واچوفسکی بازیگران : کیانو ریوز – کری ان ماس – لارنس فیشبرن

: کیانو ریوز – کری ان ماس – لارنس فیشبرن محصول سال : ۱۹۹۹

: ۱۹۹۹ امتیاز IMDb : امتیاز ۸.۷ از ۱۰

: امتیاز ۸.۷ از ۱۰ تماشای تریلر فیلم «ماتریکس» بسیاری از طرفداران همچنان بر این باور هستند که اولین فیلم «ماتریکس» ساخته خواهران واچوفسکی همچنان بهترین اثر در این فرنچایز به شمار می‌رود. این فیلم بیننده‌ها را با برنامه‌نویس کامپیوتری به نام توماس اندرسون ملقب به نئو آشنا می‌کند که حقیقت را درباره دنیای شبیه سازی شده متوجه می‌شود. او در ادامه با گروه مقاومت همراه می‌شود تا دیگران را از این شبیه‌سازی و تحت کنترل موجودات فرازمینی خارج کند. فیلم «ماتریکس» جوایز بسیار زیادی را بدست آورد و به خاطر مفاهیم بدیع و جلوه‌های بصری پیشرفته‌اش شهرت پیدا کرد. حتی کسانی که این اثر را قبلا ندیده‌اند نیز مطمئنا تصاویر سایبرپانک و لحظه متوقف شدن گلوله‌ها را حتما در گوشه و کنار مشاهده کرده‌اند. ۱. فیلم سرآغاز یا تلقین (Inception) فیلم Inception کارگردان : کریستوفر نولان

: کریستوفر نولان بازیگران : لئوناردو دی کاپریو – جوزف گوردن لویت – تام هاردی – کیلین مورفی

: لئوناردو دی کاپریو – جوزف گوردن لویت – تام هاردی – کیلین مورفی محصول سال : ۲۰۱۰

: ۲۰۱۰ امتیاز IMDb : امتیاز ۸.۸ از ۱۰

: امتیاز ۸.۸ از ۱۰ تماشای تریلر فیلم «تلقین» از جمله خیره‌کننده‌ترین و نمادین‌ترین آثار نولان می‌توان به فیلم «تلقین» اشاره کرد که اثری اکشن و علمی تخیلی به شمار می‌رود و داستان گروهی از سارقان حرفه‌ای به رهبری دام کاب را روایت می‌کند که وظیفه سرقت اطلاعات از ناخودآگاه یک فرد را برعهده دارند. با این حال، آن‌ها علاوه بر سرقت، باید یک ایده را نیز در ذهن وی بکارند، کاری که بسیار دشوار است. هر چند، ارتباط زندگی شخصی دام کاب با این مأموریت باعث می‌شود تا همه چیز بسیار خطرناک شود. مناظر منحصربه‌فرد رویایی و نحوه به تصویر کشیده شدن آن‌ها در این فیلم بسیار چشمگیر است و از سوی دیگر، خود داستان نیز بیننده‌ها را به فکر فرو می‌برد. این اثر واقعا شایسته این همه ستایش است چرا که توانست ژانر علمی تخیلی را به سطح بالاتری ارتقاء بدهد. در این مطلب به معرفی بهترین فیلم‌های ژانر علمی تخیلی بر اساس امتیاز آن‌ها در وب سایت IMDb پرداختیم. نظر شما درباره این آثار چیست؟ منبع: کولایدر

فیلم و سریال ، مقالات سینما

Alien, Inception, Interstellar, The Matrix

منبع متن: gamefa