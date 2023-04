امروز قرار است ۵ ایدۀ جذاب را بررسی کنیم که استودیوی راکستدی از بهترین گزینه‌های ممکن برای ساختشان به شمار می‎‌رود. همراه گیمفا باشید.

راکستدی در سال ۲۰۰۴ تاسیس شد و همه‌ ما آن را با بازی‌هایی چون سری بتمن آرکام می‌شناسیم. از حق نگذریم، آثار ساخته شده توسط این استودیوی انگلیسی، باعث جذب بسیاری از گیمرها به داستان‌ها و سری کامیک‌های شوالیه‌ تاریکی شدند و از همین رو می‌توان این استودیو را یکی از بهترین گزینه‌های موجود برای ساخت بازی‌های ابرقهرمانی و به خصوص آثار انحصاری از شخصیت‌های دی‌سی دانست.

از آن جایی که اثر جدید این استودیو یعنی Suicide Squad تاخیر خورده و طرفداران از نمایش‌های اخیر بازی دل خوشی ندارند، تصمیم گرفتم تا یک سری طرح کلی از بازی‌هایی که دوست داریم توسط این استودیو ساخته شوند را بررسی کنیم.

۱- Green Arrow

راستش را بخواهید، به شخصه چندان از بلایی که شبکه‌ CW بر سر سریال‌هایش آورد دل خوشی ندارم، اما از حق نگذریم، استفن امل (Stephen Amell) توانست حتی در بدترین فصول این سریال، آلیور کویین (Oliver Queen) را به عنوان یکی از تاریک‌ترین و البته‌ دوست‌داشتنی‌ترین کاراکترهای دنیای دی‌سی به مخاطب معرفی کند.

استودیوی راک‌استدی نیز به خوبی توانست تا دنیای تاریک گاتهام و شخصیت‌های عجیب و غریب آن را به تصویر بکشد و حال با تجربه‌ به دست آمده‌ی خود می‌تواند Star City را با حال و هوای مخصوص خود بازسازی کند. استارسیتی به تاریکی گاتهام نیست و فضایی مدرن‌ دارد که می‌تواند تجربه‌ای متفاوت ارائه دهد.

دو کاراکتر Arrow و بتمن شباهت‌های بسیاری دارند و هر دو از خاندان ثروتمندی متولد شدند که در نهایت سختی‌های به وجود آمده در طول زندگی‌شان آن‌ها را به شورشی‌هایی حرفه‌ای در برابر جرم و جنایت تبدیل کرده است. با این وجود، در برخی از کامیک‌ها، آلیور هیچ ابایی از کشتن ندارد و گاهی به خونین‌ترین روش‌های ممکن هدف خود را نابود می‌سازد.

ساخت یک بازی جذاب و مشابه با گیم‌پلی مخفی‌کارانه در دنیای آرکام که در آن کنترل آلیور کویین را به دست بگیریم و در کنار قناری سیاه و کلی کاراکتر جذاب دیگر به مبارزه با جرم و جنایت بپردازیم، با استفاده از موتور مخصوص او در خیابان‌های استار سیتی گشت بزنیم و در نهایت از گجت‌های شخصی‌سازی شده‌ آلیور و کمان مخصوصش در یک دنیای پویا استفاده کنیم، قطعا سرگرم‌کننده و جذاب خواهد بود.

در این بین، اگر بازی به مانند سریال به صورت فلش بک‌هایی کوتاه ما را به جزیره برده و در عین روایت داستان، مهارت‌‍‌های جدید کاراکتر با مرور خاطراتش از جزیره آزاد شود، نتیجه فوق‌العاده خواهد شد.

TMNT-2

حال که مدتی‌ است تریلر انیمیشن جدید از لاکپشت‌های نینجا ترند شده و طرفداران برای انتشار آن لحظه‌شماری می‌کنند، بد نیست که برایتان از نسخه‌های ابتدایی این فرانچایز بگویم که در دنیای کامیک، روایتی بسیار تاریک داشتند.

با وجود این که سری انیمیشن‌های جدید این سری چندان از کیفیت بالایی برخوردار نیستند، اما دلیل نمی‌شود که از پتانسیل بالای این ۴ لاکپشت دوست داشتنی نگوییم. اگر یادتان باشد، بازی Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows از اکتیویژن سعی داشت تا یک فضای تاریک‌تر از زندگی این کاراکترها را به تصویر بکشد که در نهایت شاهد خروجی فاجعه‌باری بودیم و منتقدین با متای ۳۸ حسابی از خجالت سازندگان آن درآمدند.

با این وجود، راکستدی یکی از آن استودیو‌هایی به شمار می‌رود که می‌تواند یک بازی جهان‌ آزاد درخور برای این کاراکترها به ارمغان بیاورد. تصور کنید که با انتخاب لاک‌پشت مورد علاقه‌تان سوار بر تانک لاکی‌شده‌اید و در خیابان‌های شهر به دنبال تبهکاران می‌روید و یا شب‌ها به همراه دیگر لاک‌پشت‌ها بر فراز پشت‌بام شهر پرسه می‌زنید و با نینجا‌های شردر مبارزه می‌کنید.

طبیعتا، تعداد بالای گجت‌ها و وسایل نقلیه لاک‌پشت‌ها، پتانسیل‌های بی‌شمار داستانی را شامل می‌شوند و در نهایت کاراکترها و ابرشروران دوست‌داشتنی آن از دلایلی هستند که می‌توان با استفاده از آن‌ها یک بازی جهان آزاد بی‌نقص و سرگرم کننده ساخت.

Batman Beyond-3

احتمالا افراد کمتری با انیمیشن Batman Beyond آشنا باشند. در این انیمیشن بتمن یک پیرمرد سال خورده است که به پسری به نام Terry آموزش می‌دهد تا به عنوان بتمن از گاتهامی که حال و هوای سایبرپانکی به خود گرفته مواظبت کند و در این بین دراما‌های مختلفی رخ می‌دهد که واقعا جالب و بعضا احساسی هستند.

طبیعتا روایت داستان یکی از مرموزترین شخصیت‌های دنیای دی سی و در نهایت پرداختن به روابط او و بروس‌ وین، مبارزه در یک حال و هوای سایبرپانکی و آشنایی با کاراکترهای جدید و قدیمی‌ سری در این دنیای مدرن از مواردی‌ است که می‌تواند هر گیمری را شیفته‌ چنین اثری کند، علی‌الخصوص اگر ادامه‌دهنده‌ داستان سری بتمن‌ آرکام باشد.

Batman Beyond گجت‌ها و ابزارهای پیشرفته‌ای دارد که او را به یک شورشی بسیار قدرتمند و یک کابوس برای تبهکاران تبدیل می‌کند. جالب است بدانید که یک لباس مخصوص از این کاراکتر در سومین نسخه‌ از سری بازی‌های بتمن آرکام وجود داشت که ظاهری فوق‌العاده به این کاراکتر می‌بخشد.

Titans-4

تایتان‌ها گروهی از ابرقهرمانان جوان‌ هستند که به رهبری نایت‌وینگ (Dick Grayson) به مبارزه با تهدیدات مختلف می‌پردازند. بارها شده که لیگ‌ عدالت در دسترس نبوده و یا از بین رفته و در نهایت این تایتان‌ها هستند که از زمین در برابر تهدیدات مختلف محافظت می‌کنند.

حضور شخصیت‌های به خصوصی چون Raven ،Beast Boy ،Cybrog ،StarFire ،Dove و غیره باعث شده تا شاهد یکی از جذاب‌ترین تشکیلات ابرقهرمانی در دنیای دی سی باشیم.

با وجود این که Suicide Squad استودیوی راک‌استدی داستان اسارت عدالت جویان توسط فضایی‌ها را روایت می‌کند و جوخه‌ انتهار سعی دارند تا با اعضای این گروه مقابله کنند، اما می‌توانستیم به مانند انیمیشن Justice League vs. Teen Titans شاهد تقابل این دو گروه با هم باشیم.

آثار منتشر شده در رابطه با تایتان‌ها تا به امروز حال و هوای متفاوتی داشته‌اند و برخی از آن‌ها تاریک‌تر از باقی به شمار می‌روند که استودیوی راک‌استدی می‌تواند به شکلی استادانه با الهام از سریال و کامیک‌های این تیم، دست به خلق آثار جذابی بزند.

John Constantine / Justice League Dark-5

راحت بگویم، John Constantine یک شخصیت فوق‌العاده و گروه JLD از آن فوق‌العاده‌تر است. جان یک کاراگاه و جن‌گیر دائم‌الخمر به شمار می‌رود که بارها با او مواجه شده‌ایم و حتی یک فیلم سینمایی با بازی کیانو ریوز و سریال مخصوص به خود را دارد.

با این وجود، احتمالا نام JLD کمتر به گوشتان خورده و اگر از افرادی هستید که برای اولین بار نام این گروه را می‌شنوید، پیشنهاد می‌کنم سری به دنیای انیمیشنی دی‌سی بزنید و انیمیشنی با این نام را مشاهده کنید.

فرض کنید گروهی از اشخاص مرموز دی‌سی از جمله Constantine و زاتانا و Dead Man و غیره دور هم جمع می‌شوند تا روی یک سری پرونده‌ ماوراء الطبیعه کار کنند و در این بین از بتمن به عنوان یک عضو مهمان دعوت می‌کنند و خلاصه وارد ماجراهای بعضا ترسناک و تاریکی می‌شوند.

راکستدی دانش بالایی از دنیای دی سی و به خصوص بتمن دارد و حال می‌تواند با گسترش دنیای مذکور، دست به خلق یک اثر متفاوت و جادویی زده و با به کارگیری روش‌های تحقیق مختلف و پازل‌های آن که در سری بتمن آرکام استفاده شد، اثری ترسناک، مرموز و تاریک با کاراکترهای عجیب و غریب جدید به کاربران ارائه دهد.

کنترل جان کانستنتاین را بر عهده بگیرید، با استفاده از ابزارهای او به مبارزه با شیاطین مختلف بپردازید، از آن‌ها بازجویی کنید و به دل جهنم سفر کرده تا معماهای مختلف را حل کنید و در نهایت به دستگیری جنایتکاران و شیاطین مختلف بپردازید؛ جذاب است نه؟

?Superman

سوپرمن از اولین و محبوب‌ترین ابرقهرمان‌های خلق شده در تاریخ کامیک به شمار می‌رود؛ به طوری که در حال حاضر لقب پرفروش‌ترین سری کامیک منتشر شده را به خود اختصاص داده است. با این وجود، سوپرمن تا به امروز بازی درست و حسابی و درخوری نداشته که بتوان راجع به آن حرف زد و دلایل بسیاری پشت آن وجود دارد.

یکی از مواردی که سازندگان باید با آن دست و پنجه نرم کنند، قدرت‌‌های سوپرمن خواهد بود، چرا که او عملا آسیب‌‌ناپذیر است و می‌‌تواند به راحتی یک ساختمان بزرگ را جا به جا کند و از همین رو باید یک دلیل موجه داستانی وجود داشته باشد که سازنده بتواند با تضعیف قدرت‌های او، بازی خود را بدون آسیب به گیم‌پلی خلق کند.

با این وجود، عقیده دارم که راکستدی توانایی این کار را داد. برای مثال می‌توانیم لکس لوتر را به عنوان ابرشرور بازی در نظر بگیریم که از یک نوع گاز ساخته شده از کریپتونایت مصنوعی استفاده کند و خیابان‌های متروپلیس را آلوده به آن کند و در این صورت سوپرمن قدرت‌هایش تضعیف می‌شود و با حفظ یک سری از قابلیت‌هایش چون پرواز و اشئه‌ی لیزری سعی می‌کند تا قبل از آلودگی کامل شهر، لکس را شکست دهد.

در نهایت تمامی آثار گفته شده تنها روی کاغذ جذاب هستند و طبیعتا اعضای بسیاری در یک تیم بازی‌سازی وجود دارند که با سبک و سنگین کردن داستان، گیم‌پلی و دیگر بخش‌ها نتیجه‌گیری می‌کنند که آیا فلان اثر ارزش ساخت را دارد یا خیر. خلاصه آن که ما هم پیشنهادمان را دادیم، جناب راکستدی باقی کار را به تو می‌سپاریم!

نظر شما چیست؟ به نظر شما کدام یک از بازی‌های پیشنهاد شده ارزش ساخت را دارند و چه بازی‌های دیگری به لیست ما اضافه می‌کنید؟ می‌توانید نظرات خود با ما به اشتراک بگذارید.