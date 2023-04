در فیلم بیوگرافی باب دیلن، تیموتی شالامی نقش اصلی را ایفا خواهد کرد و استعداد خوانندگی خودش را نیز به رخ خواهد کشید.

جیمز منگولد سکان کارگردانی فیلم بیوگرافی درباره خواننده و ترانه‌سرای برجسته باب دیلن را برعهده دارد، فیلمی که با عنوان رسمی ناشناخته کامل (A Complete Unknown) شناخته می‌شود و در آن، تیموتی شالامی نقش شخصیت اصلی را ایفا خواهد کرد.

در مصاحبه‌ای تازه با جیمز منگولد از وی سوال شده که آیا تیموتی شالامی در این فیلم قرار است خودش آواز بخواند یا اینکه آن‌ها صداگذاری انجام خواهند داد. جیمز منگولد نیز در ادامه تأکید کرده که خود تیموتی شالامی آهنگ‌ها را در این فیلم خواهد خواند.

جیمز منگولد اخیرا فیلم ایندیانا جونز و گردانه سرنوشت (Indiana Jones and the Dial of Destiny) را برای کمپانی دیزنی کارگردانی کرده است، فیلمی که در تابستان سال جاری به روی پرده سینماها خواهد آمد.

فیلم «ناشناخته کامل» بر اساس کتابی به نام Dylan Goes Electric محصول سال ۲۰۱۵ میلادی و نوشته الیجا والد است و فیلم‌نامه اقتباسی آن را نیز جی کاکس قلم زده است. جیمز منگولد همچنین اظهار داشته که فیلمبرداری این اثر احتمالا از ماه اوت سال جاری میلادی شروع خواهد شد.

منبع: هالیوود ریپورتر